Nicki Minaj revela parceria com Adele mesmo após inglesa pedir segredo

A rapper Nicki Minaj Crédito: Instagram/@nickiminaj

A rapper Nicki Minaj, 36, anunciou que fará uma parceria com a britânica Adele, 31. A afirmação foi feita durante entrevista ao programa Entertainment Tonight mesmo depois de Adele ter pedido segredo à colega.

"Adele me fez jurar segredo, então não estou permitida a falar para ninguém que estou trabalhando com ela. E que já gravamos um vídeo. E que é uma música épica", entregou Minaj depois de um entusiasmado "sim, sim, sim".

Detalhes sobre o nome da música ou quando será lançada ainda não foram divulgados, mas a imprensa americana aposta que estará no próximo álbum de Adele. A britânica já havia revelado ser fã de Nicki Minaj e até cantou um rap dela em junho.

A cantora Adele Crédito: Instagram/@adele

O anúncio de parceria da rapper acontece apenas um mês depois de ela anunciar sua aposentadoria da música, dizendo que vai focar a família. Ela está noiva do produtor musical Kenneth Petty e deve casar em alguns meses.