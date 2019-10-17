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Música

Nicki Minaj revela parceria com Adele mesmo após inglesa pedir segredo

Britânica chegou a cantar uma música da rapper há alguns meses

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 19:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2019 às 19:21
A rapper Nicki Minaj Crédito: Instagram/@nickiminaj
A rapper Nicki Minaj, 36, anunciou que fará uma parceria com a britânica Adele, 31. A afirmação foi feita durante entrevista ao programa Entertainment Tonight mesmo depois de Adele ter pedido segredo à colega. 
"Adele me fez jurar segredo, então não estou permitida a falar para ninguém que estou trabalhando com ela. E que já gravamos um vídeo. E que é uma música épica", entregou Minaj depois de um entusiasmado "sim, sim, sim". 

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Detalhes sobre o nome da música ou quando será lançada ainda não foram divulgados, mas a imprensa americana aposta que estará no próximo álbum de Adele. A britânica já havia revelado ser fã de Nicki Minaj e até cantou um rap dela em junho.
A cantora Adele Crédito: Instagram/@adele
O anúncio de parceria da rapper acontece apenas um mês depois de ela anunciar sua aposentadoria da música, dizendo que vai focar a família. Ela está noiva do produtor musical Kenneth Petty e deve casar em alguns meses. 
"Decidi me aposentar e fazer minha família", postou ela em sua conta no Twitter. "Aos meus fãs, continuem me representando, façam isso até minha morte (...) Amo vocês para sempre", completou.

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