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Após divórcio, Adele engata namoro com rapper Skepta

Solteira desde que se separou do ex-marido Simon Konecki, em abril, a cantora não era vista há tempos em um novo romance

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 13:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2019 às 13:46
  Crédito: Montagem A Gazeta
Adele, 31, está passando cada vez mais tempo junto ao rapper Skepta, e amigos já preveem que eles se tornem um casal.
Solteira desde que se separou do ex-marido Simon Konecki, em abril, a cantora não era vista há tempos em um novo romance.
Uma fonte próxima a ela disse ao jornal britânico The Sun que "Adele e Skepta estão se apoiando muito depois do término de ambos os relacionamentos. Eles têm um vínculo estreito e há definitivamente uma conexão especial".

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Adele tem um filho, Angelo, 6, enquanto Skepta tornou-se pai há cerca de um ano. O rapper, cujo nome verdadeiro é Joseph Junior Adenuga Jr., já disse em 2016 que conversava há tempos com Adele.
"Eles estão passando cada vez mais tempo juntos. Alguns amigos esperam e preveem que eles acabem formando um ótimo casal algum dia", acrescenta a fonte. "Eles são discretos sobre a vida amorosa e estão comprometidos com os filhos, em primeiro lugar."

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