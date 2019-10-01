Após divórcio, Adele engata namoro com rapper Skepta

Adele, 31, está passando cada vez mais tempo junto ao rapper Skepta, e amigos já preveem que eles se tornem um casal.
Solteira desde que se separou do ex-marido Simon Konecki, em abril, a cantora não era vista há tempos em um novo romance.
Uma fonte próxima a ela disse ao jornal britânico The Sun que "Adele e Skepta estão se apoiando muito depois do término de ambos os relacionamentos. Eles têm um vínculo estreito e há definitivamente uma conexão especial".
Adele tem um filho, Angelo, 6, enquanto Skepta tornou-se pai há cerca de um ano. O rapper, cujo nome verdadeiro é Joseph Junior Adenuga Jr., já disse em 2016 que conversava há tempos com Adele.
"Eles estão passando cada vez mais tempo juntos. Alguns amigos esperam e preveem que eles acabem formando um ótimo casal algum dia", acrescenta a fonte. "Eles são discretos sobre a vida amorosa e estão comprometidos com os filhos, em primeiro lugar."