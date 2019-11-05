Fiéis celebram Nossa Senhora da Saúde

Santuário Nossa Senhora da Saúde Crédito: Diocese de Colatina/Divulgação

O Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde fica em Ibiraçu e representa o maior centro de devoção mariana do norte do Espírito Santo. Passam por lá milhares de pessoas em busca de paz e consolo. Elas chegam para fazer suas preces e agradecer por graças alcançadas. E novembro é o mês que esses fiéis se reúnem para celebrar Nossa Senhora da Saúde. A festa em honra a padroeira acontece todos os anos, no dia 21 de novembro. Milhares de fiéis, devotos e romeiros de todas as partes lotam o Santuário neste dia para agradecer por graças alcançadas ou em busca da cura para doenças do corpo e da alma. Trata-se da maior manifestação de fé mariana do norte capixaba. A comemorações começam já no próximo dia 12, com uma programação extensa. Confiram a agenda:

12/11  Terça-Feira: Com Maria, Discípula Missionária nas Comunidades Eclesiais

18h  Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.

19h  Santa Missa presidida pelo padre Davi Campos Maciel Neto, pároco da Paróquia São Sebastião, de Governador Lindenberg e Coordenador Diocesano do Setor Juventude.

13/11  Quarta-Feira: Com Maria, Discípula Missionária na Família

18h  Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano

19h  Santa Missa presidida pelo padre Malvino Xavier da Silva, Vigário da Paróquia São Pedro de Baixo Guandu

14/11  Quinta-Feira: Com Maria, Discípula Missionária na Agricultura

18h  Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.

19h  Santa Missa presidida pelo padre Marinaldo Serafim, pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Itarana e administrador da Paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças de Itaguaçu

15/11  Sexta-feira: Com Maria, Discípula Missionária na Ação Política

8h30  Santa Missa presidida pelos padres Luismar Passarelli, pároco da Paróquia São Pedro de Baixo Guandu e Maurício Cordeiro Fornaciari, pároco da Paróquia Santíssima Trindade do bairro Novo Horizonte, em Linhares, com a participação da Romaria destas paróquias.

18h  Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.

19h  Santa Missa presidida pelo padre Elismarques Medina da Silva, vigário da Paróquia Sagrada Família do bairro Carlos Germano Naumann em Colatina

16/11  Sábado: Com Maria, Discípula Missionária na Escola

17h  Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano

18h  Santa Missa presidida pelo padre Wilderson das Virgens Gama, pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia do bairro Araçá, em Linhares

17/11  Domingo: Com Maria, Discípula Missionária na Saúde

8h30  Santa Missa presidida pelo padre Deoclécio Tonon, pároco da Paróquia Missionária São Francisco de Assis de Laranja da Terra, com a participação da Romaria Diocesana da Pastoral da Saúde.

17h  Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.

18h  Santa Missa presidida por dom Décio Sossai Zandonade, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde.

18/11  Segunda-Feira Com Maria, Discípula Missionária nos Transportes

18h  Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.

19h  Santa Missa presidida pelo padre Antônio Luiz Pasolini Pandolfi, pároco da Paróquia São João Batista de Aracruz e Coordenador Diocesano de Liturgia.

19/11  Terça-Feira Com Maria, Discípula Missionária na Cultura

18h  Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.

19h  Santa Missa presidida pelo frei José Wiliam Correa de Araújo, diretor geral do Colégio ESFA.

20/11  Quarta-Feira Com Maria, Discípula Missionária nos Esportes, Lazer e Turismo

18h  Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.

19h  Santa Missa presidida pelo padre Edgar Rigoni, pároco da Paróquia São Marcos de Ibiraçu

21/11  Quinta-Feira  Dia Festivo de Nossa Senhora da Saúde  Maria, a Primeira Missionária de Jesus!

5h  Alvorada festiva saindo do Santuário Diocesano passando pelas principais ruas do município de Ibiraçu.

9h  Missa Solene presidida pelo bispo da Diocese de Colatina, dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, concelebrada por dom Décio Sossai Zandonade, demais bispos da Província Eclesiástica do Estado do Espírito Santo, e numerosos sacerdotes e diáconos.

Após a celebração, apresentação da Banda de Música do 38ºª Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo.

15h  Santa Missa aos Enfermos e Idosos

18h  Procissão Luminosa saindo em frente a Igrejinha de Nossa Senhora da Saúde.

19h  Santa Missa de encerramento da Novena e Festa, celebrada por dom Décio Sossai Zandonade. Após a celebração, coroação à Nossa Senhora realizada pela Comunidade Nossa Senhora Aparecida, de João Neiva.