Fiéis celebram Nossa Senhora da Saúde

O Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde fica em Ibiraçu e representa o maior centro de devoção mariana do norte do Espírito Santo. Passam por lá milhares de pessoas em busca de paz e consolo. Elas chegam para fazer suas preces e agradecer por graças alcançadas. E novembro é o mês que esses fiéis se reúnem para celebrar Nossa Senhora da Saúde. A festa em honra a padroeira acontece todos os anos, no dia 21 de novembro. Milhares de fiéis, devotos e romeiros de todas as partes lotam o Santuário neste dia para agradecer por graças alcançadas ou em busca da cura para doenças do corpo e da alma. Trata-se da maior manifestação de fé mariana do norte capixaba. A comemorações começam já no próximo dia 12, com uma programação extensa. Confiram a agenda:
12/11 Terça-Feira: Com Maria, Discípula Missionária nas Comunidades Eclesiais
18h Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.
19h Santa Missa presidida pelo padre Davi Campos Maciel Neto, pároco da Paróquia São Sebastião, de Governador Lindenberg e Coordenador Diocesano do Setor Juventude.
13/11 Quarta-Feira: Com Maria, Discípula Missionária na Família
18h Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano
19h Santa Missa presidida pelo padre Malvino Xavier da Silva, Vigário da Paróquia São Pedro de Baixo Guandu
14/11 Quinta-Feira: Com Maria, Discípula Missionária na Agricultura
18h Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.
19h Santa Missa presidida pelo padre Marinaldo Serafim, pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Itarana e administrador da Paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças de Itaguaçu
15/11 Sexta-feira: Com Maria, Discípula Missionária na Ação Política
8h30 Santa Missa presidida pelos padres Luismar Passarelli, pároco da Paróquia São Pedro de Baixo Guandu e Maurício Cordeiro Fornaciari, pároco da Paróquia Santíssima Trindade do bairro Novo Horizonte, em Linhares, com a participação da Romaria destas paróquias.
18h Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.
19h Santa Missa presidida pelo padre Elismarques Medina da Silva, vigário da Paróquia Sagrada Família do bairro Carlos Germano Naumann em Colatina
16/11 Sábado: Com Maria, Discípula Missionária na Escola
17h Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano
18h Santa Missa presidida pelo padre Wilderson das Virgens Gama, pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia do bairro Araçá, em Linhares
17/11 Domingo: Com Maria, Discípula Missionária na Saúde
8h30 Santa Missa presidida pelo padre Deoclécio Tonon, pároco da Paróquia Missionária São Francisco de Assis de Laranja da Terra, com a participação da Romaria Diocesana da Pastoral da Saúde.
17h Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.
18h Santa Missa presidida por dom Décio Sossai Zandonade, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde.
18/11 Segunda-Feira Com Maria, Discípula Missionária nos Transportes
18h Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.
19h Santa Missa presidida pelo padre Antônio Luiz Pasolini Pandolfi, pároco da Paróquia São João Batista de Aracruz e Coordenador Diocesano de Liturgia.
19/11 Terça-Feira Com Maria, Discípula Missionária na Cultura
18h Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.
19h Santa Missa presidida pelo frei José Wiliam Correa de Araújo, diretor geral do Colégio ESFA.
20/11 Quarta-Feira Com Maria, Discípula Missionária nos Esportes, Lazer e Turismo
18h Procissão saindo em frente a entrada principal do IESIS em direção ao Santuário Diocesano.
19h Santa Missa presidida pelo padre Edgar Rigoni, pároco da Paróquia São Marcos de Ibiraçu
21/11 Quinta-Feira Dia Festivo de Nossa Senhora da Saúde Maria, a Primeira Missionária de Jesus!
5h Alvorada festiva saindo do Santuário Diocesano passando pelas principais ruas do município de Ibiraçu.
9h Missa Solene presidida pelo bispo da Diocese de Colatina, dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, concelebrada por dom Décio Sossai Zandonade, demais bispos da Província Eclesiástica do Estado do Espírito Santo, e numerosos sacerdotes e diáconos.
Após a celebração, apresentação da Banda de Música do 38ºª Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo.
15h Santa Missa aos Enfermos e Idosos
18h Procissão Luminosa saindo em frente a Igrejinha de Nossa Senhora da Saúde.
19h Santa Missa de encerramento da Novena e Festa, celebrada por dom Décio Sossai Zandonade. Após a celebração, coroação à Nossa Senhora realizada pela Comunidade Nossa Senhora Aparecida, de João Neiva.
Neste último dia, a noite, a animação musical ficará por conta da dupla sertaneja Dório e Gabriel. Durante todos os dias da novena e festa, haverá o funcionamento da praça de alimentação e da loja oficial do Santuário Diocesano.