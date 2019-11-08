Vale Música realiza concertos natalinos de graça até o fim do ano no ES

O (gostoso) clima natalino já está contagiando o Espírito Santo. Nesta sexta (8), a partir das 19h, o Quarteto Vocal do Projeto Vale Música fará uma apresentação especial na inauguração da Árvore de Natal da Serra, a terceira mais alta do país. O evento, que integra uma série de Cantatas de Natal programadas para a Grande Vitória dentro do projeto, acontece no Parque da Cidade, em Laranjeiras, com entrada franca. Confira as datas das outras apresentações no final da matéria.
Para compor a trilha sonora, o grupo preparou um repertório especial com clássicos da época, como Hallelujah, Jingle Bells, Noite Feliz e É Natal. A Paz, versão para o português de Heal the World, de Michael Jackson, promete emocionar os fãs do Rei do Pop. As faixas serão interpretadas por Bruna Knupp (soprano), Ariadner Bispo (contralto), Julliano Barcellos (tenor) e Rubens Côrreia (barítono), com o acompanhamento de uma banda formada por Matheus Cutini (piano), Jean Ferreira (baixo), Fernando Martins (guitarra) e Allyson Silva (bateria).
Entre as próximas apresentações confirmadas do projeto, estão "Djavaniando" (uma homenagem a Djavan), concerto que conta com regência de Eduardo Lucas e participação de Nano Vianna; e "Natal in Jazz", com presença da Vale Música Jazz Band. Os espetáculos estão marcados para o Centro Cultural Sesc Glória, dias 13, 14 e 15 de dezembro.
PROJETO VALE MÚSICA NO NATAL
- SEXTA (8)
- ATRAÇÃO: Apresentação do Quarteto Vocal do Projeto Vale Música na inauguração da Árvore de Natal da Serra
- ONDE: A partir das 19h, no Parque da Cidade. Rodovia Norte-Sul, Parque Residencial Laranjeiras, Serra
- INGRESSO: Entrada franca
- SEXTA (13/12)
- ATRAÇÃO: Concerto Djavaniando, com a Banda Sinfônica Vale Música. Regência: Maestro Eduardo Lucas. Participação especial: Nano Vianna
- ONDE: A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
- INFORMAÇÕES: (27) 3232-4750
- INGRESSOS: Entrada franca (retirada de ingressos na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo. Limite de dois ingressos por pessoa)
- SÁBADO (14/12) E DOMINGO (15/12)
- ATRAÇÃO: Com apresentação da Vale Música Jazz Band. Regência: Maestro Eduardo Lucas. Cantoras Amélia Barretto, Ekaterina Bessmértnova e Tamiris Casotto
- ONDE: A partir das 18h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
- INFORMAÇÕES: (27) 3232-4750
- INGRESSOS: Entrada franca (retirada de ingressos na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo. Limite de dois ingressos por pessoa)