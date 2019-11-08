Vale Música realiza concertos natalinos de graça até o fim do ano no ES

O quarteto vocal Vale Música se apresenta nesta sexta (8), na Serra Crédito: Divulgação

O (gostoso) clima natalino já está contagiando o Espírito Santo. Nesta sexta (8), a partir das 19h, o Quarteto Vocal do Projeto Vale Música fará uma apresentação especial na inauguração da Árvore de Natal da Serra, a terceira mais alta do país. O evento, que integra uma série de Cantatas de Natal programadas para a Grande Vitória dentro do projeto, acontece no Parque da Cidade, em Laranjeiras, com entrada franca. Confira as datas das outras apresentações no final da matéria.

Para compor a trilha sonora, o grupo preparou um repertório especial com clássicos da época, como Hallelujah, Jingle Bells, Noite Feliz e É Natal. A Paz, versão para o português de Heal the World, de Michael Jackson, promete emocionar os fãs do Rei do Pop. As faixas serão interpretadas por Bruna Knupp (soprano), Ariadner Bispo (contralto), Julliano Barcellos (tenor) e Rubens Côrreia (barítono), com o acompanhamento de uma banda formada por Matheus Cutini (piano), Jean Ferreira (baixo), Fernando Martins (guitarra) e Allyson Silva (bateria).

Entre as próximas apresentações confirmadas do projeto, estão "Djavaniando" (uma homenagem a Djavan), concerto que conta com regência de Eduardo Lucas e participação de Nano Vianna; e "Natal in Jazz", com presença da Vale Música Jazz Band. Os espetáculos estão marcados para o Centro Cultural Sesc Glória, dias 13, 14 e 15 de dezembro.

PROJETO VALE MÚSICA NO NATAL