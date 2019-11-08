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Jingle Bells

Vale Música realiza concertos natalinos de graça até o fim do ano no ES

Primeira apresentação acontece nesta sexta (8), no Parque da Cidade, em Laranjeiras, entrada franca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 15:06

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 15:06

O quarteto vocal Vale Música se apresenta nesta sexta (8), na Serra Crédito: Divulgação
O (gostoso) clima natalino já está contagiando o Espírito Santo. Nesta sexta (8), a partir das 19h,  o Quarteto Vocal do Projeto Vale Música fará uma apresentação especial na inauguração da Árvore de Natal da Serra, a terceira mais alta do país. O evento, que integra uma série de Cantatas de Natal programadas para a Grande Vitória dentro do projeto, acontece no Parque da Cidade, em Laranjeiras, com entrada franca. Confira as datas das outras apresentações no final da matéria.
Para compor a trilha sonora, o grupo preparou um repertório especial com clássicos da época,  como Hallelujah, Jingle Bells, Noite Feliz e É Natal. A Paz, versão para o português de Heal the World, de Michael Jackson, promete emocionar os fãs do Rei do Pop. As faixas serão interpretadas por Bruna Knupp (soprano), Ariadner Bispo (contralto), Julliano Barcellos (tenor) e Rubens Côrreia (barítono), com o acompanhamento de uma banda formada por Matheus Cutini (piano), Jean Ferreira (baixo), Fernando Martins (guitarra) e Allyson Silva (bateria).

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Entre as próximas apresentações confirmadas do projeto, estão "Djavaniando" (uma homenagem a Djavan), concerto que conta com regência de Eduardo Lucas e participação de Nano Vianna; e "Natal in Jazz", com presença da Vale Música Jazz Band. Os espetáculos estão marcados para o Centro Cultural Sesc Glória, dias 13, 14 e 15 de dezembro.

PROJETO VALE MÚSICA NO NATAL

  • SEXTA (8)
  • ATRAÇÃO: Apresentação do Quarteto Vocal do Projeto Vale Música na inauguração da Árvore de Natal da Serra
  • ONDE: A partir das 19h, no Parque da Cidade. Rodovia Norte-Sul, Parque Residencial Laranjeiras, Serra
  • INGRESSO: Entrada franca

  • SEXTA (13/12)
  • ATRAÇÃO: Concerto Djavaniando, com a Banda Sinfônica Vale Música. Regência: Maestro Eduardo Lucas. Participação especial: Nano Vianna
  • ONDE: A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória.  Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória 
  • INFORMAÇÕES: (27) 3232-4750
  • INGRESSOS: Entrada franca (retirada de ingressos na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo. Limite de dois ingressos por pessoa)

  • SÁBADO (14/12) E DOMINGO (15/12)
  • ATRAÇÃO: Com apresentação da Vale Música Jazz Band. Regência: Maestro Eduardo Lucas. Cantoras Amélia Barretto, Ekaterina Bessmértnova e Tamiris Casotto
  • ONDE:  A partir das 18h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • INFORMAÇÕES: (27) 3232-4750
  • INGRESSOS: Entrada franca (retirada de ingressos na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo. Limite de dois ingressos por pessoa)

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