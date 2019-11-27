Vitória dará viagens para moradores com melhores decorações de Natal

Se você é daqueles que tem uma preguicinha básica na hora de enfeitar a casa para o Natal, a prefeitura de Vitória está dando um empurrãozinho para deixar as cidades mais bonitas. Os três imóveis mais bem enfeitados vão garantir viagens para seus proprietários em 2020.
As inscrições para quem quiser participar do concurso devem ser feitas até o próximo dia 11 de dezembro. Os vencedores ganharão uma viagem para Buenos Aires, na Argentina, com hospedagem (1º lugar), viagem de avião com hospedagem para Gramado, no Rio Grande do Sul (2º lugar) e hospedagem com direito a acompanhante para Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo (3º lugar).
"Muitas pessoas já enfeitam as fachadas com motivo natalino. Desse modo, o concurso visa estimulá-las a caprichar na ornamentação e fazer com que a população entre no clima do Natal. Além de contribuir para ampliar a decoração da cidade, a iniciativa vai deixar a capital ainda mais atrativa e iluminada para receber os turistas"
Os interessados em concorrer precisam ser pessoas físicas proprietárias de imóveis localizados na cidade. Para ser feita a inscrição, o munícipe deve ir à Casa do Cidadão, em Itararé, ou à sede da CDV, na Enseada do Suá, com a ficha de inscrição preenchida e cópia dos documentos solicitados por meio de documentos disponível no site a prefeitura.
A análise e a avaliação da comissão julgadora ocorrerão no período de 16 a 20 de dezembro e a entrega dos prêmios ocorrerá no período de março até junho de 2020.