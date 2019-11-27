Vitória dará viagens para moradores com melhores decorações de Natal

As inscrições para quem quiser participar do concurso devem ser feitas até o próximo dia 11 de dezembro. Os vencedores ganharão uma viagem para Buenos Aires, na Argentina, com hospedagem (1º lugar), viagem de avião com hospedagem para Gramado, no Rio Grande do Sul (2º lugar) e hospedagem com direito a acompanhante para Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo (3º lugar).