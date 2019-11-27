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Vídeo: Pabllo Vittar choca fãs ao exibir e balançar seios gigantes

Cantora Pabllo Vittar chocou os fãs ao surgir quase irreconhecível com próteses gigantes nos seios; vídeo viralizou na internet e drag foi comparada até à atriz Pamela Anderson
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 11:01

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 11:01

A cantora Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
Pabllo Vittar quebrou a internet ao surgir, em um vídeo que a própria cantora postou, com seios gigantes no Instagram. 
A drag apareceu balançando os peitos gigantes com um sutiã metalizado dourado e uma peruca loira. 
Ver essa foto no Instagram

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Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar) em

Alguns fãs assediaram a bonita e outros chegaram até a compará-la à atriz Pamela Anderson. Outros famosos também se manifestaram no post. "Queria lamber esse peito", disse Gominho. Di Ferrero em seguida soltou: "Amo". 
O que não se sabe é se Pabllo realmente decidiu implantar próteses de silicone ou se os seios são postiços. Em uma parte da gravação é possível ver que a lateral das próteses não está presa ao corpo, o que denunciaria que os seios são mesmo falsos e podem ser colocados e retirados a qualquer momento. 

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