Vídeo: Pabllo Vittar choca fãs ao exibir e balançar seios gigantes

Pabllo Vittar quebrou a internet ao surgir, em um vídeo que a própria cantora postou, com seios gigantes no Instagram.
A drag apareceu balançando os peitos gigantes com um sutiã metalizado dourado e uma peruca loira.
Alguns fãs assediaram a bonita e outros chegaram até a compará-la à atriz Pamela Anderson. Outros famosos também se manifestaram no post. "Queria lamber esse peito", disse Gominho. Di Ferrero em seguida soltou: "Amo".
O que não se sabe é se Pabllo realmente decidiu implantar próteses de silicone ou se os seios são postiços. Em uma parte da gravação é possível ver que a lateral das próteses não está presa ao corpo, o que denunciaria que os seios são mesmo falsos e podem ser colocados e retirados a qualquer momento.