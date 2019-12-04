Com roda gigante e Jeremias, Natal no Parque Moscoso começa na quarta

Parque Moscoso, no Centro de Vitória, receberá decoração de Natal especial Crédito: PMV/Reprodução

Vila do Papai Noel no Parque Moscoso , no Centro de Vitória, já está mais do que confirmada. Mas a programação por lá promete chamar e muito a atenção das crianças da Capital. É que o local, além de toda a decoração temática e a casa em que vive o bom velhinho, também vai sediar um roda gigante de mais de oito metros de altura e um trem interativo que vai embalar a diversão dos pequenos.

Da roda gigante será possível ter uma vista privilegiada de toda a região do parque. Assim como o trem, a entrada no brinquedo será gratuita.

Jeremias Reis. Na área em que estará o presépio, a Prefeitura de Vitória (PMV) também vai montar uma árvore de natal de 14 metros de altura, que promete ser point para vários cliques (lindos!) com as crianças e família. Para completar, a grande atração musical da noite de inauguração do local, que acontece às 18h desta quarta (4), é o vencedor do The Voice Kids 2019

FUNCIONAMENTO

A partir desta quinta-feira (5) a Vila de Papai Noel, no Parque Moscoso, funcionará em horário especial, das 6h à meia-noite. Vale lembrar que a iluminação especial com 715 mil microlâmpadas será acesa todos os dias às 19h.

As atrações especiais, como a roda gigante e o trem, estarão disponíveis das 16h às 23h diariamente, mesmo período de horário em que o bom velhinho estará lá, em sua casa, para distribuir abraços e tirar fotos com as crianças.

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), o novo horário de funcionamento seguirá até o dia 7 de janeiro. A expectativa é de que 2 mil pessoas visitem o local por dia.

"Estamos ampliando o funcionamento do parque para que a Vila do Papai Noel possa receber um maior número de visitantes, já que esta época do ano também é marcada pelo início das férias escolares. Desse modo, o espaço será mais uma opção de lazer e entretenimento para as famílias e turistas na cidade" Leonardo Krohling - Diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV)

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