Cantatas de Natal: veja mais apresentações de graça no ES

O Espírito Santo ainda está repleto de apresentações de cantatas de Natal. Pela Grande Vitória, as apresentações de fim de ano continuam a todo vapor com mesclas de gêneros que trazem até jazz e blues, além dos tradicionais shows que brindam os grandes sucessos em torno de Papai Noel.
Dois dos concertos que são novidade desta vez são os espetáculos "Djavaniando", no dia 13 de dezembro, e "Natal in Jazz", nos dias 14 e 15 de dezembro. Ambos serão sediados pelo palco do Teatro Glória, no Centro de Vitória, e serão promovidos com apresentação do grupo Vale Música Jazz Band.
- 6 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal 2019
- Local: Boulevard Shopping Vila Velha (Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Araçás (Praça Municipal de Araçás, Araçás, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal em Jardim da Penha
- Local: Praça Regina Furieri, Jardim da Penha, Vitória
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- 7 DE DEZEMBRO
- Coral do Colégio Godofredo Schneider
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Terra Vermelha (Alameda Treze, Terra Vermelha, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal da Praia do Canto
- Local: Vitória Mall (Av. Rio Branco, 1517, Praia do Canto, Vitória)
- Horário: 10h
- Ingressos: entrada franca
- Natal no Parque Botânico Vale
- Local: Parque Botânico (Av. dos Experdicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- 8 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça da Prainha (Prainha, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 10 DE DEZEMBRO
- Coral Viva Você
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- 12 DE DEZEMBRO
- Coral da Polícia Civil
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Santa Mônica (Praça Santa Mônica Popular, Santa Mônica, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 13 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Cobilândia (Praça Ver. Sebastião Cibiên, 20, Cobilândia, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- Concerto Djavaniando
- Local: Teatro Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
- Horário: 20h
- Ingressos: entrada franca (ingressos limitados a 2 por pessoa com retirada na bilheteria do local a partir das 19h do dia da atração)
- 14 DE DEZEMBRO
- Natal de Encantos
- Local: Praça do Papa (Av. Nossa Senhora dos Navegantes, s/n, Enseada do Suá, Vitória)
- Horário: 20h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça de Jardim Asteca (Praça de Jardim Asteca, Jardim Asteca, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha II
- Local: Praça de Balneário Ponta da Fruta (Praça de Ponta da Fruta, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- Coral Vila em Canto (PMVV)
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- Concerto Natal in Jazz
- Local: Teatro Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
- Horário: 18h
- Ingressos: entrada franca (ingressos limitados a 2 por pessoa na bilheteria do local)
- Natal Família & Paz
- Local: Estação Conhecimento Serra (Av. Meridional, s/n, Cidade Continental, Serra)
- Horário: 9h
- Ingressos: entrada franca
- 15 DE DEZEMBRO
- Coral da PMES
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 17h
- Ingressos: entrada franca
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça do Ibes (R. Lourdes Santos, Ibes, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- Concerto Natal in Jazz
- Local: Teatro Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
- Horário: 18h
- Ingressos: entrada franca (ingressos limitados a 2 por pessoa na bilheteria do local)
- 17 DE DEZEMBRO
- Coral Legal A Vida Canta (PMVV)
- Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h
- Ingressos: entrada franca
- 18 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal do Shopping Vila Velha
- Local: Praça Central do Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 19 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal do Shopping Vila Velha
- Local: Praça Central do Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 20 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal do Shopping Vila Velha
- Local: Praça Central do Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca
- 23 DE DEZEMBRO
- Cantata de Natal de Vila Velha
- Local: Praça da Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
- Horário: 19h30
- Ingressos: entrada franca