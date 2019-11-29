Verão 2020 é com novas casas de shows e festas na Grande Vitória

As instalações da casa noturna, beach club e espaço de festas Salt Entretenimento, na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

Falta menos de um mês para o verão e a temporada de festas. E a estação mais quente do ano estará toda paramentada para a trupe de baladeiros. Pelo menos oito espaços abriram recentemente ou vão abrir suas portas para aproveitar o período de férias e de aumento de turistas.

As novas casas prometem uma estrutura e programação diferenciada. O espaço amplo também e, por vezes, com área externa é um diferencial. Um exemplo é a Salt, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Inaugurada há um mês, o espaço consegue comportar de 100 até 4,8 mil pessoas. Dá para fazer evento pequeno, médio e de grande porte. É um espaço como alguns que são comuns em outros lugares do Brasil, como Trancoso, Florianópolis e Balneário Camboriú, destaca o engenheiro Felipe Possa, que comanda a casa.

O empresário já tem programação para o verão e, com o feedback que vem recebendo desde que abriu as portas do novo point canela-verde, vai apostar até em um festão para o réveillon 2020. Estamos definindo uma atração internacional e a festa será bem completa, com muitas opções. Até a segunda quinzena de janeiro também já teremos um beach club acoplado à Salt que estará em funcionamento, continua.

As instalações da casa noturna, beach club e espaço de festas Salt Entretenimento, na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

E, assim como Felipe, os empresários Wander Paiva e Fabrício Benjamin Pinto querem oferecer estrutura para os mais diversos eventos. A dupla acabou de terminar os ajustes finais da Villa Mare, um cerimonial, marina e boutique de moda praia que integrará vários serviços em um mesmo ambiente, em Jardim da Penha, bairro de Vitória. Eu e meu sócio sempre gostamos muito de navegar e cada vez mais fomos desenvolvendo a ideia de abrir um negócio como o que estamos fazendo, confidencia Wander.

Atualmente, o espaço já está apto para receber festas programas e a primeira delas, um evento particular, acontecerá neste domingo (1). A aposta é no entretenimento náutico e gastronômico, complementa.

O restaurante, espaço de eventos e festas Villamare Marina, em Jardim da Penha, bairro de Vitória Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

Ainda em Vila Velha, um outro espaço promete movimentar o verão do município Canela Verde. No bairro Jockey de Itaparica, A Arena Boulevard, que teve abertura cancelada devido às fortes chuvas, deve abrir as portas ainda neste ano com grandes atrações.

BARES NA ONDA

Bares também entram na lista de empreendimentos abertos para o verão. Em Vitória, dois estabelecimentos já chamam atenção: um na Praia do Canto e outro na orla de Camburi. O primeiro é uma expansão de uma rede de bares onde o samba e o pagode ditam o ritmo.

O Bar do Gordinho abriu uma filial na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Instagram/@gordinhopraiadocanto

O Gordinho Praia do Canto é a terceira unidade da casa com endereços na Praia da Costa e Jucutuquara. No coração do Triângulo das Bermudas, o bar chama atenção pelo espaço amplo e programação que promete bombar no verão.

Na orla de Camburi, no antigo K5, foi aberto o Porquinho Bar. Este apenas com proposta de receber as famílias para um dia na praia com boa gastronomia de boteco.

O PREÇO DA FESTA

Pedro Baltazar também decidiu se aventurar pela primeira vez no entretenimento e acaba de abrir as portas do Tennessee Pub, em Jardim Camburi, também na Capital. Mas, para ele, um ponto considerado na hora da concepção do negócio foi o preço justo dos itens e entradas à venda. A ideia já começou em 2000, quando eu e meus sócios pensamos em abrir um empreendimento desse porque chegava fim de ano e gostávamos muito de confraternizar. Agora, abrimos com o objetivo de praticar preços justos e oferecer o melhor atendimento possível, avalia.

Mesmo com programação variada, a casa noturna de Pedro é predominantemente frequentada por quem curte um sertanejo e samba, mas outra preocupação do empresário é mesclar os públicos-alvo: Procuramos atingir todas as tribos. Tomamos cuidado para a programação permitir isso e não faça distinção de classe e nem de idade.

Lorena Bresciane, Yuri Silveira e Kezia Emanoel já são clientes da casa e aprovam todo o serviço oferecido.

Lorena Bresciane, Yuri Silveira e Kezia Emanoela: curtindo os agitos do Tennessee Pub, em Jardim Camburi Crédito: Vitor Jubini

INVESTIMENTO NA PROGRAMAÇÃO PARA A ESTAÇÃO MAIS QUENTE

Luciano Leal, atualmente sócio do Grupo Lets, 247 Bebidas e já proprietário de outras casas noturnas, como a Nova Clube, vai reabrir o Let's, em Vila Velha, porém em novo endereço. Agora, o espaço sai da Praia da Costa e irá para o endereço onde antes funcionava o Villa Bohemia, na Av. Jair Andrade, em Itapoã.

"O preço justo é muito levado em consideração hoje em dia. Também queremos trazer a proposta da música ao vivo todos os dias e um atendimento diferenciado via fichas e atendimento nos balcões. Já temos unidades da mesma casa em Guarapari, Linhares e Vitória e a de Vila Velha abriu na última terça-feira (26)", conta.

O Let's, em Vila Velha, agora funciona na Av. Jair Andrade, em Itapoã, antigo endereço do Villa Bohêmia Crédito: Instagram/@lets.vilavelha

À reportagem, o empresário também confidencia que com a resposta positiva dos frequentadores ao modelo da casa que comanda, a ideia é bombar a agenda de verão, que já está batendo à porta. Segundo ele, a grande novidade vai ficar por conta do Lets de Guarapari neste ano. Vamos começar as atividades lá no dia 21 de dezembro e com uma vasta programação com atrações nacionais, como o Grupo Bom Gosto com um projeto para se apresentar todos os domingos, dispara.

Em Vila Velha, o Lets seguirá o mesmo molde de funcionamento: bebidas, petiscos e música não faltarão na programação. Assim como a unidade de Vitória, a casa funciona de terça e domingo, com música ao vivo, carta de drinks e petiscos variados. Conta ainda com dois ambientes sendo o bar e boate, conclui.

DAY CLUB DE LUXO EM GUARAPARI

Em agosto deste ano, A GAZETA noticiou em primeira mão a abertura da segunda unidade da famosa P12 do Brasil em Guarapari. No entanto, um dos sócios do empreendimento, Victor Leão, afirma que o espaço não estará aberto já neste verão, como havia sido previsto anteriormente. Não há uma nova data de inauguração.

Atualmente, a P12 só possui sede matriz em Jurerê Internacional. A proposta do espaço é unir várias frentes de diversão de dia e à noite em uma espécie de clube de luxo. Em Guarapari, a intenção é que a franquia seja praticamente idêntica à versão sulista.

OS LOCAIS

A GAZETA reuniu algumas das casas de shows e espaços de diversão e entretenimento que abriram recentemente pela Grande Vitória. Confira: