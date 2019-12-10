Agenda para o verão

Enseada Beach Club abre as portas em Manguinhos com shows até o carnaval

A casa, que vai receber a programação de verão da rádio Mix FM, conta com piscina, acesso à praia e praça de alimentação com hamburgueria gourmet
Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 17:56

Andreia Nery e Liliajane Mallmann agitam a programação da Enseada Beach Crédito: Divulgação
Um verão com ritmos musicais variados, bons drinques, acesso à praia, piscina e espreguiçadeiras. Esse é o ambiente que promete agitar a estação mais quente do ano em Manguinhos, na Serra, que terá a inauguração do Enseada Beach Club, neste sábado (14).
Idealizada nos moldes de clubes de sucesso na Europa, Estados Unidos e praias badaladas do Brasil como Jurerê Internacional, em Santa Catarina, e Búzios, no Rio de Janeiro, a estrutura vai funcionar das 14h à meia-noite, inicialmente, até 24 de fevereiro.
"A Enseada surgiu para preencher uma lacuna que a Serra apresenta quando o assunto é casa com um conceito. Manguinhos é um dos balneários mais charmosos e merecia um espaço nesse formato com estilo praiano, estrutura fenomenal, de frente para a praia"
Leonardo Kbong - Sócio da Prospecta Eventos
O Enseada Beach Club será ainda a casa exclusiva da Rádio Mix FM no verão. Além de uma decoração exclusiva, o espaço vai contar com uma praça de alimentação com hamburgueria gourmet. A programação musical vai contar com atrações como SambAdm, Herança Negra, Sambolada, Macucos, Axé Raiz e DJs Léo Dagaz, Felipe Assad e Fabricio Bravim.
Serão sete datas com programação definida entre dezembro e o Carnaval. A festa começa sábado (14) com a Enseada Open House  Manguinhos by Búzios. A casa vai receber um DJ de peso na cena eletrônica deep e house: Léo Dagaz. Ele já dividiu as cabines com nomes como David Guetta, Avicci e Bob Sinclair.

Para mostrar a diversidade de sons e público, o projeto Preta e Branca, de Andréia Nery e Liliajane Mallmann, reúne o axé, sertanejo e hits variados em formato pop. Já a Banda Pura Vida apresenta o clima de beira-mar com seu surf music autoral, alternado com hits aclamados pelo público.
Banda Pura Vida é uma das atrações da casa de Manguinhos Crédito: Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • 14/12  Enseada Open House - Búzios by Manguinhos
  • Bandas Pura Vida, Preta e Branca (Andreia Nery e Liliajane Mallmann) e DJS Léo Dagaz (RJ), Lorelai e Monia

  • 04/01 - I Love Manguinhos
  • Banda Sheep & Parafina, DJs Penélope, Lorelai, Ayro e Luciano Valença

  • 11/01 - Deep Rock Reggae
  • Bandas Macucos, Duets e DJs Felipe Assad (RJ), D-Groov (RJ) e Lorelai

  • 18/01 - Buteco do Cosvosk
  • Ítalo Cosvosk, Herança Negra e DJs Penélope, Lu Brisa, Lorelai e Monia

  • 25/01 - Enseada do Samba
  • Atração Surpresa, Tunico da Vila e DJs Chu Selecta, Lorelai e Mr. Dedus

  • 22/02 - Amor de Verão
  • Bandas Sambolada, Axé Raiz e DJs Fabrício Bravim, Lorelai e Lu Brisa

  • 24/02 - I Love Manguinhos Manguinhos - Edição Carnaval
  • Bandas SambaAdm, Escola de Samba e DJs Zappie, Lorelai e Lu Brisa

