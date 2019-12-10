Enseada Beach Club abre as portas em Manguinhos com shows até o carnaval

Um verão com ritmos musicais variados, bons drinques, acesso à praia, piscina e espreguiçadeiras. Esse é o ambiente que promete agitar a estação mais quente do ano em Manguinhos, na Serra, que terá a inauguração do Enseada Beach Club, neste sábado (14).
Idealizada nos moldes de clubes de sucesso na Europa, Estados Unidos e praias badaladas do Brasil como Jurerê Internacional, em Santa Catarina, e Búzios, no Rio de Janeiro, a estrutura vai funcionar das 14h à meia-noite, inicialmente, até 24 de fevereiro.
"A Enseada surgiu para preencher uma lacuna que a Serra apresenta quando o assunto é casa com um conceito. Manguinhos é um dos balneários mais charmosos e merecia um espaço nesse formato com estilo praiano, estrutura fenomenal, de frente para a praia"
O Enseada Beach Club será ainda a casa exclusiva da Rádio Mix FM no verão. Além de uma decoração exclusiva, o espaço vai contar com uma praça de alimentação com hamburgueria gourmet. A programação musical vai contar com atrações como SambAdm, Herança Negra, Sambolada, Macucos, Axé Raiz e DJs Léo Dagaz, Felipe Assad e Fabricio Bravim.
Serão sete datas com programação definida entre dezembro e o Carnaval. A festa começa sábado (14) com a Enseada Open House Manguinhos by Búzios. A casa vai receber um DJ de peso na cena eletrônica deep e house: Léo Dagaz. Ele já dividiu as cabines com nomes como David Guetta, Avicci e Bob Sinclair.
Para mostrar a diversidade de sons e público, o projeto Preta e Branca, de Andréia Nery e Liliajane Mallmann, reúne o axé, sertanejo e hits variados em formato pop. Já a Banda Pura Vida apresenta o clima de beira-mar com seu surf music autoral, alternado com hits aclamados pelo público.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- 14/12 Enseada Open House - Búzios by Manguinhos
- Bandas Pura Vida, Preta e Branca (Andreia Nery e Liliajane Mallmann) e DJS Léo Dagaz (RJ), Lorelai e Monia
- 04/01 - I Love Manguinhos
- Banda Sheep & Parafina, DJs Penélope, Lorelai, Ayro e Luciano Valença
- 11/01 - Deep Rock Reggae
- Bandas Macucos, Duets e DJs Felipe Assad (RJ), D-Groov (RJ) e Lorelai
- 18/01 - Buteco do Cosvosk
- Ítalo Cosvosk, Herança Negra e DJs Penélope, Lu Brisa, Lorelai e Monia
- 25/01 - Enseada do Samba
- Atração Surpresa, Tunico da Vila e DJs Chu Selecta, Lorelai e Mr. Dedus
- 22/02 - Amor de Verão
- Bandas Sambolada, Axé Raiz e DJs Fabrício Bravim, Lorelai e Lu Brisa
- 24/02 - I Love Manguinhos Manguinhos - Edição Carnaval
- Bandas SambaAdm, Escola de Samba e DJs Zappie, Lorelai e Lu Brisa