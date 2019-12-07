Filmes que prometem agitar as férias e esquentar o verão nos cinemas

Um dos filmes mais esperados do ano,  Star Wars: A Ascensão Skywalker , chega aos cinemas em 19 de dezembro . Crédito: Disney/Divulgação

Os baixinhos, e logicamente também os altinhos (que coisa mais anos 1980, não!?), já estão com o dedo apontado para a tela do celular, prontos para postar a mensagem #partiu, férias! nas redes sociais.

Se tudo der certo, e os Deuses da Zoeira permitirem, as aulas nas escolas devem acabar na sexta-feira, dia 13 de dezembro, sem chance para o azar. Isso, claro, se você não for sortudo e já estiver livre leve e solto, à toa na vida (Explicando: alguns colégios encerraram o ano letivo no dia 6 de dezembro).

Calendários à parte, Férias de Verão combinam com sol, praia e cinema dos bons, especialmente com as superproduções que estão para estrear até o final de janeiro de 2020. Pensando em facilitar sua vida, o Divirta-se preparou uma lista dos longas-metragens mais esperados da temporada. Agora, é só se agendar, preparar a pipoca e embarcar na aventura...

Já sei! Você deve estar resmungando: fala logo sobre Star Wars - A Ascensão Skywalker, o filme mais esperado do ano!. Ok, vamos falar, só que a Disney/Lucas Films e o diretor J.J. Abrams estão fazendo mistério e revelaram muito pouco sobre o longa, que estreia em 19 de dezembro.

Princesa Leia Organa (Carrie Fisher) faz uma participação "emocional" em "Star Wars - A Ascensão Skywalker" Crédito: Disney/Divulgação

Entre os "enigmas" divulgados (e especulados pelos fãs) sobre o filme, que encerrará a jornada dos Skywalkers no cinema, está a esperada participação póstuma de Carrie Fisher (morta em 2016), reaparecendo como Princesa Leia Organa.

Cenas inéditas, gravadas para O Despertar da Força, de 2015, serão utilizadas no novo projeto, como forma de homenagem. Nas passagens, ela vai aparecer junto da filha, a atriz Billie Lourd.

Mistério: como Luke Skywalker (Mark Hamill) vai ser retratado no novo "Star Wars" Crédito: Variety/Disney/Divulgação

Mark Hamill, o Luke Skywalker, fez um post no Twitter sugerindo que o personagem pode aparecer como um "Fantasma da Força" no Episódio IX. Rey(Daisy Ridley), por sua vez, continuará com o treinamento Jedi. Sua origem, porém, ainda é desconhecida.

DESVENTURAS

Como nem só de A Ascensão Skywalker vivem os cinemas durante as férias, separamos mais alguns filmes que também prometem detonar nas bilheterias. Paulo Gustavo, por exemplo, será o lado da força do cinema brasileiro neste verão.

Esperadíssimo, Minha Mãe É uma Peça 3 estreia dia 26 de dezembro. O elenco continua o mesmo e a trama promete muitas confusões (é clichê, mas é verdade). Marcelina (a Jenifer Mariana Xavier) vai ser mamãe e Juliano (Rodrigo Pandolffo) vai casar com um "boy magia" (Lucas Cordeiro). Não espere ver beijo gay pois Paulo Gustavo vetou a cena, sem medo de causar intrigas com os politicamente corretos de plantão.

Cena da animação "Frozen 2", que estreia em janeiro de 2020 Crédito: Disney/Divulgação

Let it go, let it go/Can't Hold it back Anymore... Sim, a Princesa Elsa, que agora é rainha, está de volta em Frozen 2, que chega às telonas brasileiras em 2 de janeiro. A animação rendeu cerca de US$ 750 milhões em duas semanas (só nos EUA e na Europa) e promete uma aventura mais adulta e ecologicamente correta, trazendo as irmãs mais unidas, com Anna cada vez mais roubando a cena.

Will Smith (ainda idolatrado no Brasil) e Martin Lawrence reaparecem no terceiro e esperado longa da franquia Bad Boys. Agora batizado dePara Sempre, a trama aposta na nostalgia, mostrando os policias já maduros, aceitando uma última tarefa antes da aposentadoria. Michael Bay, que dirigiu os filmes anteriores, não retornará à franquia, e Adil El Arbi e Bilall Fallah - que fizeram sucesso no circuito "indie" com o premiado Black (2015) assumem a direção. A nova produção chega por aqui em 30 de janeiro.

Cena do filme "Jumanji: Próxima Fase", que estreia em 16 de janeiro de 2020 Crédito: Sony/Divulgação

Após o inesperado fenômeno de 2017, quando rendeu quase US$ 1 bilhão nas bilheterias e tirou a Sony da crise financeira, Jumanji está de volta. Como não se mexe em time que está ganhando (é clichê, mas é verdade - parte 2) Dwayne Johnson (o astro mais quente de Hollywood na atualidade), Jack Black e Kevin Hart estão de volta, em uma trama que promete mais ação e novos cenários, desde o árido deserto até as montanhas nevadas. O filme estreia no Brasil em 16 de janeiro, um mês após ser lançado no mercado americano. Coisas do calendário de férias!

OS FILMES QUE VÃO BOMBAR NAS FÉRIAS DE VERÃO

AS GOLPISTAS

QUANDO: estreou na última quinta-feira, dia 5 de dezembro



O QUE É: Inspirada em artigo viral da revista "New York Magazine". Uma equipe de ex-funcionárias de uma boate de strip-tease se une para dar um golpe em seus clientes de Wall Street. Sucesso de crítica, o filme deve dar a Jennifer Lopez a sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante

ENTRE FACAS E SEGREDOS

QUANDO: 12/12/19

12/12/19 O QUE É: O elenco é de encher os olhos: Daniel Craig, Chris Evans e Jamie Lee Curtis, só para citar alguns astros. A trama é deliciosa e fez muito sucesso de crítica nos EUA. Uma família se reúne para celebrar o aniversário do patriarca. Na festa, o líder do clã morre de forma enigmática e um detetive inicia a investigação. Enquanto isso, todos os possíveis suspeitos estão em prisão domiciliar e, naturalmente, o caos se instala

PLAYMOBIL - O FILME

QUANDO: estreou nesta quinta-feira, 5 de dezembro

O QUE É: Espécie de versão europeia de Uma Aventura LEGO, o filme - que mistura animação e live action - não empolgou a público e a crítica. Quando seu irmão mais novo, Charlie (Gabriel Bateman), inesperadamente desaparece no universo mágico e animado de Playmobil, Marla (Anya Taylor-Joy) deve embarcar na maior aventura de sua vida para trazê-lo de volta para casa

STAR WARS - A ASCENSÃO SKYWALKER

QUANDO: 19/12/19, com pré-estreias em algumas cidades no dia 18

19/12/19, com pré-estreias em algumas cidades no dia 18 O QUE É: A nova aventura galática criada por George Lucas é envolta por mistérios. Ainda não há detalhes sobre a história, descrita apenas como "os sobreviventes da Resistência encaram a Primeira Ordem mais uma vez no capítulo final da saga Skywalker". A direção continua com o competente J.J. Abrams, responsável pelo ressurgimento comercial da série

CATS

QUANDO: 25/12/19

25/12/19 O QUE É: Baseado no fenômeno da Broadway criado na década de 1980, por Andrew Lloyd Webber, o musical finalmente chega aos cinemas com mais de 30 anos de atraso. A direção é de Tom Hooper, de O Discurso do Rei (2010). No elenco, destaque para as cantoras Taylor Swift e Jennifer Hudson. Uma tribo de gatos chamada Jellicles todo ano precisa tomar uma decisão em uma noite especial: escolher um membro para ascender na vida. Cada um dos felinos conta sua história para o líder, o velho Deuteronomy (Judy Dench), na tentativa de ser o escolhido. Os primeiros trailers que chegaram à internet foram muito criticados pelos fãs da história. A maioria estranhando o visual dos atores. Nossa opinião: Tem cara de flop...

Minha Mãe é uma Peça 3



QUANDO: 26/12/19

26/12/19 O QUE É: Terceira sequência do sucesso que consagrou o humorista Paulo Gustavo. Dona Hermínia (Paulo) vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolffo) vai casar. Para completar, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, tenta se reaproximar

FROZEN 2

QUANDO: 02/01/20

02/01/20 O QUE É: Esperada sequência de Frozen: Uma Aventura Congelante (2013), nova animação agradou ao público americano e já se coloca como uma das favoritas ao Oscar de Animação. Anna, Elsa, Kristoff e Olaf adentram as profundezas da floresta para aprender a verdade sobre os poderes da nova Rainha de Arendelle e um antigo mistério de seu reino

ADORÁVEIS MULHERES



QUANDO: 09/01/20

O QUE É: Nova versão do best-seller de Louisa May Alcott, a produção dirigida por Greta Gerwig (Ladybird) foi unanimidade de crítica nos EUA e se lança como uma das cotadas para o Oscar 2020. A história relata as dores de quatro irmãs - Meg, Jo, Beth e Amy March - detalhando seus ritos de passagens da infância para a vida adulta em meio à Guerra Civil Americana

1917

QUANDO: 09/01/20

09/01/20 O QUE É: Aclamado pela crítica, e um dos mais fortes candidatos ao Oscar 2019, o épico de guerra é dirigido por Sam Mendes (007 - Operação Skyfall e Beleza Americana). Em um dos momentos críticos da Primeira Guerra Mundial, dois soldados ingleses (George Mackay e Dean-Charles Chapman) devem cruzar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar milhares de vidas

DOLITTLE



QUANDO: 16/10/20

16/10/20 O QUE É: Nova versão do sucesso Dr. Dolittle, estrelado na década de 1980 por Eddie Murphy. Robert Downey Jr., o Homem de Ferro da Marvel, revive o personagem de Murphy, um veterinário que começa a conversar com os animais. A trama promete ser mais fiel ao conto vitoriano criado por Hugh Lofting, na década 1920

JUMANJI - PRÓXIMA FASE



QUANDO: 16/01/20

QUANDO: Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart estão de volta na continuação do inesperado fenômeno de bilheteria de 2017. Enquanto retornam a Jumanji para resgatar um de seus amigos, os jogadores devem desbravar áreas desconhecidas e inexploradas, desde o árido deserto até as montanhas nevadas. Tudo para tentar sair do jogo da morte

UM ESPIÃO ANIMAL

QUANDO: 23/01/20

23/01/20 O QUE É: Nova animação da Disney Studios, o filme promete ser sucesso de bilheteria. Quando um evento inesperado acontece, Lance Sterling (voz de Will Smith), o melhor espião do mundo, precisa unir forças com o inventor Walter (voz de Tom Holland) para salvar o dia

BAD BOYS - PARA SEMPRE



QUANDO: 30/01/20

30/01/20 O QUE É: Will Smith e Martin Lawrence (para o delírio dos fãs) estão de volta como Mike Lowrey e Marcus Burnett no terceiro filme da série que começou (e causou sensação) nos anos 1990. Burnett agora é inspetor de polícia e Lowery está passando por uma crise de meia idade. Eles se unem novamente quando um mercenário albanês, cujo irmão eles mataram, lhes promete um bônus importante

O ESCÂNDALO

QUANDO: 30/01/20

30/01/20 O QUE É: Outro filme que promete brigar pelo Oscar 2020. Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman brilham no longa-metragem baseado no escândalo Bombshell, deflagrado em 2016. Na trama, Roger Ailes (John Lithgow) - o CEO da rede de TV Fox News - tem o seu poder questionado e a carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho