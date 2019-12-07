Filmes que prometem agitar as férias e esquentar o verão nos cinemas

Os baixinhos, e logicamente também os altinhos (que coisa mais anos 1980, não!?), já estão com o dedo apontado para a tela do celular, prontos para postar a mensagem #partiu, férias! nas redes sociais.
Se tudo der certo, e os Deuses da Zoeira permitirem, as aulas nas escolas devem acabar na sexta-feira, dia 13 de dezembro, sem chance para o azar. Isso, claro, se você não for sortudo e já estiver livre leve e solto, à toa na vida (Explicando: alguns colégios encerraram o ano letivo no dia 6 de dezembro).
Calendários à parte, Férias de Verão combinam com sol, praia e cinema dos bons, especialmente com as superproduções que estão para estrear até o final de janeiro de 2020. Pensando em facilitar sua vida, o Divirta-se preparou uma lista dos longas-metragens mais esperados da temporada. Agora, é só se agendar, preparar a pipoca e embarcar na aventura...
Já sei! Você deve estar resmungando: fala logo sobre Star Wars - A Ascensão Skywalker, o filme mais esperado do ano!. Ok, vamos falar, só que a Disney/Lucas Films e o diretor J.J. Abrams estão fazendo mistério e revelaram muito pouco sobre o longa, que estreia em 19 de dezembro.
Entre os "enigmas" divulgados (e especulados pelos fãs) sobre o filme, que encerrará a jornada dos Skywalkers no cinema, está a esperada participação póstuma de Carrie Fisher (morta em 2016), reaparecendo como Princesa Leia Organa.
Cenas inéditas, gravadas para O Despertar da Força, de 2015, serão utilizadas no novo projeto, como forma de homenagem. Nas passagens, ela vai aparecer junto da filha, a atriz Billie Lourd.
Mark Hamill, o Luke Skywalker, fez um post no Twitter sugerindo que o personagem pode aparecer como um "Fantasma da Força" no Episódio IX. Rey(Daisy Ridley), por sua vez, continuará com o treinamento Jedi. Sua origem, porém, ainda é desconhecida.
DESVENTURAS
Como nem só de A Ascensão Skywalker vivem os cinemas durante as férias, separamos mais alguns filmes que também prometem detonar nas bilheterias. Paulo Gustavo, por exemplo, será o lado da força do cinema brasileiro neste verão.
Esperadíssimo, Minha Mãe É uma Peça 3 estreia dia 26 de dezembro. O elenco continua o mesmo e a trama promete muitas confusões (é clichê, mas é verdade). Marcelina (a Jenifer Mariana Xavier) vai ser mamãe e Juliano (Rodrigo Pandolffo) vai casar com um "boy magia" (Lucas Cordeiro). Não espere ver beijo gay pois Paulo Gustavo vetou a cena, sem medo de causar intrigas com os politicamente corretos de plantão.
Let it go, let it go/Can't Hold it back Anymore... Sim, a Princesa Elsa, que agora é rainha, está de volta em Frozen 2, que chega às telonas brasileiras em 2 de janeiro. A animação rendeu cerca de US$ 750 milhões em duas semanas (só nos EUA e na Europa) e promete uma aventura mais adulta e ecologicamente correta, trazendo as irmãs mais unidas, com Anna cada vez mais roubando a cena.
Will Smith (ainda idolatrado no Brasil) e Martin Lawrence reaparecem no terceiro e esperado longa da franquia Bad Boys. Agora batizado dePara Sempre, a trama aposta na nostalgia, mostrando os policias já maduros, aceitando uma última tarefa antes da aposentadoria. Michael Bay, que dirigiu os filmes anteriores, não retornará à franquia, e Adil El Arbi e Bilall Fallah - que fizeram sucesso no circuito "indie" com o premiado Black (2015) assumem a direção. A nova produção chega por aqui em 30 de janeiro.
Após o inesperado fenômeno de 2017, quando rendeu quase US$ 1 bilhão nas bilheterias e tirou a Sony da crise financeira, Jumanji está de volta. Como não se mexe em time que está ganhando (é clichê, mas é verdade - parte 2) Dwayne Johnson (o astro mais quente de Hollywood na atualidade), Jack Black e Kevin Hart estão de volta, em uma trama que promete mais ação e novos cenários, desde o árido deserto até as montanhas nevadas. O filme estreia no Brasil em 16 de janeiro, um mês após ser lançado no mercado americano. Coisas do calendário de férias!
OS FILMES QUE VÃO BOMBAR NAS FÉRIAS DE VERÃO
- AS GOLPISTAS
- QUANDO: estreou na última quinta-feira, dia 5 de dezembro
- O QUE É: Inspirada em artigo viral da revista "New York Magazine". Uma equipe de ex-funcionárias de uma boate de strip-tease se une para dar um golpe em seus clientes de Wall Street. Sucesso de crítica, o filme deve dar a Jennifer Lopez a sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante
- ENTRE FACAS E SEGREDOS
- QUANDO: 12/12/19
- O QUE É: O elenco é de encher os olhos: Daniel Craig, Chris Evans e Jamie Lee Curtis, só para citar alguns astros. A trama é deliciosa e fez muito sucesso de crítica nos EUA. Uma família se reúne para celebrar o aniversário do patriarca. Na festa, o líder do clã morre de forma enigmática e um detetive inicia a investigação. Enquanto isso, todos os possíveis suspeitos estão em prisão domiciliar e, naturalmente, o caos se instala
- PLAYMOBIL - O FILME
- QUANDO: estreou nesta quinta-feira, 5 de dezembro
- O QUE É: Espécie de versão europeia de Uma Aventura LEGO, o filme - que mistura animação e live action - não empolgou a público e a crítica. Quando seu irmão mais novo, Charlie (Gabriel Bateman), inesperadamente desaparece no universo mágico e animado de Playmobil, Marla (Anya Taylor-Joy) deve embarcar na maior aventura de sua vida para trazê-lo de volta para casa
- STAR WARS - A ASCENSÃO SKYWALKER
- QUANDO: 19/12/19, com pré-estreias em algumas cidades no dia 18
- O QUE É: A nova aventura galática criada por George Lucas é envolta por mistérios. Ainda não há detalhes sobre a história, descrita apenas como "os sobreviventes da Resistência encaram a Primeira Ordem mais uma vez no capítulo final da saga Skywalker". A direção continua com o competente J.J. Abrams, responsável pelo ressurgimento comercial da série
- CATS
- QUANDO: 25/12/19
- O QUE É: Baseado no fenômeno da Broadway criado na década de 1980, por Andrew Lloyd Webber, o musical finalmente chega aos cinemas com mais de 30 anos de atraso. A direção é de Tom Hooper, de O Discurso do Rei (2010). No elenco, destaque para as cantoras Taylor Swift e Jennifer Hudson. Uma tribo de gatos chamada Jellicles todo ano precisa tomar uma decisão em uma noite especial: escolher um membro para ascender na vida. Cada um dos felinos conta sua história para o líder, o velho Deuteronomy (Judy Dench), na tentativa de ser o escolhido. Os primeiros trailers que chegaram à internet foram muito criticados pelos fãs da história. A maioria estranhando o visual dos atores. Nossa opinião: Tem cara de flop...
- Minha Mãe é uma Peça 3
- QUANDO: 26/12/19
- O QUE É: Terceira sequência do sucesso que consagrou o humorista Paulo Gustavo. Dona Hermínia (Paulo) vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolffo) vai casar. Para completar, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, tenta se reaproximar
- FROZEN 2
- QUANDO: 02/01/20
- O QUE É: Esperada sequência de Frozen: Uma Aventura Congelante (2013), nova animação agradou ao público americano e já se coloca como uma das favoritas ao Oscar de Animação. Anna, Elsa, Kristoff e Olaf adentram as profundezas da floresta para aprender a verdade sobre os poderes da nova Rainha de Arendelle e um antigo mistério de seu reino
- ADORÁVEIS MULHERES
- QUANDO: 09/01/20
- O QUE É: Nova versão do best-seller de Louisa May Alcott, a produção dirigida por Greta Gerwig (Ladybird) foi unanimidade de crítica nos EUA e se lança como uma das cotadas para o Oscar 2020. A história relata as dores de quatro irmãs - Meg, Jo, Beth e Amy March - detalhando seus ritos de passagens da infância para a vida adulta em meio à Guerra Civil Americana
- 1917
- QUANDO: 09/01/20
- O QUE É: Aclamado pela crítica, e um dos mais fortes candidatos ao Oscar 2019, o épico de guerra é dirigido por Sam Mendes (007 - Operação Skyfall e Beleza Americana). Em um dos momentos críticos da Primeira Guerra Mundial, dois soldados ingleses (George Mackay e Dean-Charles Chapman) devem cruzar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar milhares de vidas
- DOLITTLE
- QUANDO: 16/10/20
- O QUE É: Nova versão do sucesso Dr. Dolittle, estrelado na década de 1980 por Eddie Murphy. Robert Downey Jr., o Homem de Ferro da Marvel, revive o personagem de Murphy, um veterinário que começa a conversar com os animais. A trama promete ser mais fiel ao conto vitoriano criado por Hugh Lofting, na década 1920
- JUMANJI - PRÓXIMA FASE
- QUANDO: 16/01/20
- QUANDO: Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart estão de volta na continuação do inesperado fenômeno de bilheteria de 2017. Enquanto retornam a Jumanji para resgatar um de seus amigos, os jogadores devem desbravar áreas desconhecidas e inexploradas, desde o árido deserto até as montanhas nevadas. Tudo para tentar sair do jogo da morte
- UM ESPIÃO ANIMAL
- QUANDO: 23/01/20
- O QUE É: Nova animação da Disney Studios, o filme promete ser sucesso de bilheteria. Quando um evento inesperado acontece, Lance Sterling (voz de Will Smith), o melhor espião do mundo, precisa unir forças com o inventor Walter (voz de Tom Holland) para salvar o dia
- BAD BOYS - PARA SEMPRE
- QUANDO: 30/01/20
- O QUE É: Will Smith e Martin Lawrence (para o delírio dos fãs) estão de volta como Mike Lowrey e Marcus Burnett no terceiro filme da série que começou (e causou sensação) nos anos 1990. Burnett agora é inspetor de polícia e Lowery está passando por uma crise de meia idade. Eles se unem novamente quando um mercenário albanês, cujo irmão eles mataram, lhes promete um bônus importante
- O ESCÂNDALO
- QUANDO: 30/01/20
- O QUE É: Outro filme que promete brigar pelo Oscar 2020. Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman brilham no longa-metragem baseado no escândalo Bombshell, deflagrado em 2016. Na trama, Roger Ailes (John Lithgow) - o CEO da rede de TV Fox News - tem o seu poder questionado e a carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho
- OS ÓRFÃOS
- QUANDO: 30/01/20
- O QUE É: Um terror que promete gelar a espinha no fim das férias. Mackenzie Davis, de O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio, é Kate, uma professora contratada para trabalhar como governanta na mansão de um homem rico. Na casa, localizada em Essex, nos arredores de Londres, vivem também Flora (Brooklyn Prince) e Miles (Finn Wolfhard), sobrinhos órfãos de seu patrão. Ela logo percebe que no local existem outros moradores, não necessariamente vivos.