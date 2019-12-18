Policiais receberão acréscimo de 50% na diária para atuar no litoral do ES

Para reforçar a segurança nas praias em municípios capixabas de Norte a Sul do Espírito Santo, a Polícia Militar vai deslocar 400 policiais que atuam no interior para o litoral capixaba durante a Operação Verão, que começa no próximo dia 26. Esses profissionais vão receber um acréscimo de 50% na diária paga pelo Estado para realizar esse trabalho no verão.
Cada agente recebia R$ 112 por dia para arcar com hospedagem e alimentação. Agora, esse valor vai subir para R$ 168.
A Operação vai de 26 de dezembro até dia 1º de março. O bônus atingirá policiais militares, policiais civis e bombeiros que serão transferidos para os municípios de Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Guarapari, Itapemirim, Linhares, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e São Mateus.
O decreto estabelecendo o aumento na bonificação para os agentes foi assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB) e publicado no Diário Oficial do Estado. Durante a operação, policiais do setor administrativo e agentes de folga são deslocados para atuar nas ruas, intensificando as ações da polícia, como blitze, patrulhamento e operações de bloqueio. Essas ações acontecem, principalmente, em locais com aumento de movimentação no verão, como saídas de boates e próximo às praias capixabas.
O objetivo é combater os crimes de maior incidência durante o verão, como roubo, furto e tráfico de drogas.