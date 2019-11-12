Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova tecnologia

Polícia vai usar superdrones com som e luz no combate ao crime no ES

Os aparelhos são equipados com câmera térmica, holofote e sistema de som capaz de emitir comando de voz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 14:15

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 14:15

Polícia Civil e Militar recebem drones Crédito: Isaac Ribeiro
As Polícias Militar e Civil do Estado vão contar com superdrones equipados com câmera térmica, holofotes e um sistema de som que permite a emissão de comandos de voz diretamente do rádio. Por meio de acesso à internet, as operações policiais podem até ser transmitidas ao vivo pelas redes sociais.
A entrega está relacionada ao Termo de Cooperação Técnica assinado entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a Vale, que participa de forma voluntária do projeto. A cerimônia foi realizada na manhã desta terça-feira (12) na sede do 6º Batalhão da Polícia Militar. O coordenador de segurança Vale, David Paranhos, disse que a bateria do drone tem autonomia de 30 minutos de voo.
"Diferente dos drones comuns, esses podem sobrevoar qualquer área, inclusive, sobre postos de combustíveis, pois a bateria não sofre risco de reação química. O equipamento tem sistema Android e acesso à internet. A câmera térmica tem precisão de 50 a 100 metros. De uma maneira geral, eles podem voar a 500 metros de altura e até 8 km de distância", detalhou David.
Sem revelar detalhes de como a tecnologia será implementada no Espírito Santo, o secretário de Segurança, Roberto Sá, informou que os equipamentos serão utilizados no 6º Batalhão da Polícia Militar, na Serra, no Batalhão da Polícia Militar Ambiental e a 13º Delegacia Regional de Aracruz, no Norte do Estado.
"Como eles vão ficar nas unidades operacionais, vou cobrar da Polícia Civil e da PM uma nota técnica das suas utilidades e efetividade desses equipamentos. A gente vai aproveitar essa doação até como um piloto, como um teste", disse o secretário.
"O drone pode ser usado para observação e prender criminosos em diversos cenários operacionais. Nós já operamos com drones, mas com gerações antigas. Drones com câmera de calor e com essa precisão, é o melhor que as polícias tem até hoje. A ideia é ter isso em todo o estado"
Roberto Sá - Secretário de Segurança Pública
O gerente de segurança empresarial da Vale, Anderson Chagas, informou que a previsão é de que três novos aparelhos sejam entregues no ano que vem. Em 2018, dois aparelhos foram doados à Polícia Militar e um ao Corpo de Bombeiros. Ele destacou que uma equipe da mineradora vai treinar agentes indicados pela Sesp.
Esse acordo permite que a Vale, dentro dos trâmites legais, possa fazer doações rotineiras e acordadas com a Sesp para a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Entre outras coisas, temos treinamentos e cursos disponíveis. Nosso foco está nas ações que possam beneficiar a sociedade capixaba, destacou.
O comandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, tenente-coronel Cosme Carlos da Silva, disse que o equipamento cedido ao Batalhão será utilizado em fiscalizações ambientais. Nós iremos usar esse drone na fiscalização de lagoas, rios, desmatamento, caça e pesca ilegal em toda o Estado, principalmente, em áreas de difícil acesso, explicou o comandante.

CARACTERÍSTICAS

Modelo: Mavic 2 Enterprise Dual, com rádio controle com tela de 7 polegadas acoplada
Tamanho: 32,2 cm
Alto-falante: 100 decibéis
 Peso: 900 gramas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados