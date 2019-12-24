Natal será com chuvas, rajadas de vento e trovoadas no Espírito Santo

Rua Antônio Sobreiro, na Praia do Morro, em Guarapari ficou inundada Crédito: Silas da Silva

previsão do tempo para o dia de Natal (25) é de pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento em todo o Estado. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e do Climatempo.

O Incaper esclarece que o aviso meteorológico serve para todos os municípios capixabas. As pancadas de chuvas com trovoadas podem ocorrer a qualquer hora do dia.

O Climatempo acrescenta que as áreas de instabilidade continuam ativas sobre o Espírito Santo. Desta vez, os maiores volumes de chuva são esperados para o interior do Estado. Até quinta-feira (26) não dá para descartar chuva, de moderada a forte intensidade, na região da Grande Vitória. Só há previsão para diminuição da chuva a partir da sexta-feira (27).

As temperaturas máximas diminuem em todas as regiões. Na Grande Vitória , a temperatura mínima é de 23 °C e a máxima, 32 °C. No Sul , a mínima é de 21 °C e a máxima chega a 33 °C. Já na Região Serrana , a temperatura varia de 17 °C a 30 °C. No Noroeste , a temperatura mínima é de 23 °C e máxima de 35 °C. E na Região Nordeste, a temperatura varia de 25 °C a 32°C.

CHUVA

Em alguns municípios já está chovendo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou em suas redes sociais que as chuvas fortes que ocorrem em Ibiraçu e João Neiva têm atrapalhado a visão dos motoristas nesta terça-feira (24) . Reduza a velocidade e aumente a distância do veículo à sua frente. Considere a possibilidade de aguardar a chuva passar em local seguro, diz a publicação, que ocorreu às 17 horas. Nos municípios de Vitória, Serra e Vila Velha também chove forte.

Já em Guarapari, o temporal já causou alagamento em vários pontos da cidade. O técnico em Segurança do Trabalho, Silas da Silva, de 51 anos, diz que, na Rua Antônio Sobreiro, na Praia do Morro, não pode chover que a água invade as casas. Meu sobrinho já perdeu vários móveis, inclusive saiu da casa que mora e não consegue alugar para ninguém. Quando a previsão de tempo é para chuva, o pessoal já fica apreensivo. O poder público não faz nada para nos ajudar, contou.

A Prefeitura de Guarapar i informou, por meio de nota, que as chuvas intensas atingiram toda a região do município, com um acúmulo maior que o previsto, sendo o desta terça-feira um dos maiores registrados em todo o ano. Pontos de alagamentos foram verificados em todo o município, principalmente nas regiões de Perocão, Santa Rosa e Praia do Morro. A Defesa Civil alerta que ainda há riscos de chuvas intensas e acumulado de chuva para esta noite.