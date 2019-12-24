Grupos de voluntários se reúnem para fazer o bem no Natal do ES

Ação social entrega presentes em João Neiva Crédito: Junior Cecato

Com a chegada do Natal, os gestos de solidariedade tomam conta dos corações dos capixabas, permitindo que grupos se unam com o mesmo propósito em vários municípios do Estado. Esse é o caso de amigos em João Neiva , que praticam trilhas de moto e que, desde 2016, têm se juntado para levar brinquedos e alegria para famílias da região. Outro exemplo tem sido desenvolvido por peritos criminais que, neste ano, levaram presentes para crianças de bairros afetados pelas chuvas em Cariacica , e de policiais militares que fizeram a festa em Colatina

JOÃO NEIVA

João Vitor Bortoloni Plazzi, um industriário de 32 anos, pratica trilha de moto e, nos últimos quatro anos, esteve junto com amigos esportistas para arrecadar valores e comprar brinquedos e caixas de bombom. A finalidade da iniciativa é realizar uma rota definida, passar em diversas residências e entregar o resultado da arrecadação às crianças. Hoje acredito que ajudamos cerca de 300 pessoas. Como nós rodamos muito pela região, vemos lugares que a maioria não vê e sabemos as condições das pessoas do local. Foi aí que um amigo chamado Afonso Favalessa teve essa ideia, contou.

No fim de semana que antecede o Natal, ou mesmo na véspera, enchemos as bolsas de presentes. As pessoas contribuem com o que podem e nós compramos lembranças para menino e menina. Caso a residência não tenha criança, deixamos pelo menos uma caixa de bombom. Nosso grupo de voluntários conta com cerca de 30 pessoas e, no dia da entrega, vão uns 12 ou 13. Todo mundo fica encantado, é algo sem explicação.

O projeto funciona com um dos integrantes se vestindo de Papai Noel e outros trilheiros que o seguem de moto com mochilas e bolsas cheias de presentes, entregando-os de porta em porta. Os preparativos têm início cerca de um mês antes do Natal, com a busca pelas doações. O objetivo é levar a mensagem do Natal e da solidariedade para a comunidade e para quem mais estiver presente neste momento de muita alegria. É de grande satisfação ver o sorriso no rosto inocente das crianças, adultos e idosos, completou.

Natal solidário - João Neiva

CARIACICA

Com as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em novembro deste ano, famílias de bairros de Cariacica, como Flor de Piranema, Beira Rio e Novo Horizonte, tiveram grandes perdas e ainda enfrentam dificuldades. Diante desse quadro, peritos criminais e outros amigos se juntaram para contribuir, entregando brinquedos, cestas básicas e roupas na região.

Segundo Carlos Augusto Chamoun, de 48 anos, em alguns locais visitados a água tinha subido cerca de 1,60m de altura. Fomos então nos bairros onde a chuva castigou mais e ficamos espantados com a situação. Então juntou muita criança, tanto que no ano que vem já vamos antecipar a ação para 12 de outubro. O foco são elas, desde as pequenininhas até as de uns 12 anos de idade, mas também ajudamos famílias, contou.

Antes, as ações eram postas em prática individualmente, mas de uns 3 anos pra cá que está mais organizado. Eu mesmo já fazia por conta própria e o Wescley (outro perito) também. Bacana é ajudar, a gente ganha mais do que quem recebe. O Natal acaba sendo a época em que as crianças mais sentem falta, até pela força midiática, pelo apelo deste período. Por outro lado, tem criança que não ganha nada. Para mim e quem mais participa fica um sentimento de felicidade e gratidão, é muito bom.

Natal solidário - Cariacica

Colatina

Os compartimentos de segurança das viaturas da Polícia Militar deram espaço para o transporte dos mais de 3 mil brinquedos que foram arrecadados durante dois meses e foram entregues em quatro bairros de Colatina, na região Noroeste do Estado. Nesta terça-feira (24), foi a vez das crianças do bairro Bela Vista, o mais populoso do município receberem os presentes.

Tudo começou ainda bem cedo, quando os militares preparavam para realizar as entregas. Um dos PMs se vestiu de Papai Noel para fazer a alegria da criançada. Um a um os presentes iam sendo entregues e o Natal se realizava para cada um dos pequenos.

Hoje, dia 24, estamos saindo agora do 8º Batalhão. Já fizemos todo o carregamento diferente, geralmente nesses compartimentos de segurança têm muito equipamento, armas de fogo, e hoje estão cheios de presentes. Nós vamos para os bairros fazer a distribuição, nosso Papai Noel militar já está pronto para comandar nossa viatura neste dia especial, destaca o capitão Balbino, em entrevista à TV Gazeta Noroeste.

A distribuição dos presentes foi realizada no pátio do Cristo Redentor de Colatina, que ficou lotado. A dona de casa Regiane de Souza aprovou a iniciativa. Traz uma alegria para o bairro, para as crianças que não têm condições de comprar um presente, e isso foi muito bom, comenta.

Quem também agradeceu aos militares pela ação foi o taxista Flávio Meireles, que levou o filho para participar. Fiz questão de trazer meu filho para prestigiar eles e agradecer por essa ação linda que estão fazendo."

Para o capitão, a medida ajuda a aproximar a comunidade do trabalho da polícia e, assim, consegue diminuir o índice de crimes na região. Bela Vista historicamente foi marcada pela criminalidade e, no último ano, nós conseguimos uma redução drástica, ressalta.