8 pedidos para Papai Noel

Sei que deve estar muito ocupado, principalmente para os pedidos daqueles que, como eu, deixaram para última hora. Então, vou direto ao assunto para não te ocupar muito. Gostaria que trouxesse em seu saco vermelho soluções (que nem precisam ser de especialistas) que poderão ser aplicadas como ponto de partida para uma sociedade com mais acessibilidade. É assim:



1. Que aqueles que projetam ou desenvolvem edificações, transportes, ambientes, sistemas, sites, interfaces, produtos ou serviços, lembrem-se de abordar e informar sobre padrões, diretrizes e normas de acessibilidade, garantindo a sua utilização pelo maior número possível de pessoas.



2. Que os fabricantes de brinquedos possam estimular diferentes sentidos e movimentos das crianças com deficiência.

3. E também que haja descrições para imagens e gráficos que contenham informação, possibilitando assim, seu acesso por pessoas que não podem vê-los.

4. Que coloquem descrições para diálogos e outros sons significativos contidos em vídeos, facilitando o acesso por pessoas que não podem ouvi-los.

5. Que as empresas contratem mais profissionais com deficiência em vez de ficarem negociando a Lei de Cotas.

6. Que as crianças com necessidades educacionais especiais tenham acesso à escola regular sem precisar passar por constrangimentos desnecessários.

7. Que as calçadas sejam acessíveis e seguras sem que os cadeirantes precisem circular pelas ciclovias.

8. Que as rampas públicas tenham usabilidade e sigam as normas técnicas da ABNT e fiquem seguras para que não capotemos a cada valeta ou ressaltos.

É só, Papai Noel. O senhor não acha que espírito natalino só será plenamente sentido se conseguirmos pensar e praticar isso todos os dias? A atenção ao outro, fraternidade e acessibilidade devem estar presentes durante todo o ano.

Obrigada e um Feliz Natal acessível a todos!

