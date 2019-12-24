Afinal, o que é o chester, prato típico no Natal?

Assim como o peru, o pernil, o lombo, o tender, ele reina nas mesas de Natal. Estamos falando do chester. Você já deve ter provado. Mas sabe de onde ele veio? Que bicho é este? Ao contrário dos demais pratos típicos da gastronomia natalina, o chester é cercado de lendas, teorias da conspiração. Muitas delas alimentadas pela própria marca, que já fez muito mistério sobre o produto.
Adorado por uns, considerado uma "aberração" por outros, o fato é que o chester combina muito com esta época e faz parte da tradição já. Por isso, elaboramos um quiz para você testar seus conhecimentos e "tirar onda" com a família na ceia de Natal.
E se quiser saber mais, leia nossa outra matéria em que a nutricionista Rayanne Pimentel explica sobre as propriedades nutritivas do chester.