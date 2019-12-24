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Afinal, o que é o chester, prato típico no Natal?

Que animal é este típico da gastronomia natalina, mas que ninguém nunca viu? Teste seus conhecimentos e 'tire onda' na ceia de Natal com os parentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 16:51

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 16:51

Chester assado Crédito: Arquivo/AG
Assim como o peru, o pernil, o lombo, o tender, ele reina nas mesas de Natal. Estamos falando do chester. Você já deve ter provado. Mas sabe de onde ele veio? Que bicho é este? Ao contrário dos demais pratos típicos da gastronomia natalina, o chester é cercado de lendas, teorias da conspiração. Muitas delas alimentadas pela própria marca, que já fez muito mistério sobre o produto.

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Adorado por uns, considerado uma "aberração" por outros, o fato é que o chester combina muito com esta época e faz parte da tradição já. Por isso, elaboramos um quiz para você testar seus conhecimentos e "tirar onda" com a família na ceia de Natal.  
E se quiser saber mais, leia nossa outra matéria em que a nutricionista Rayanne Pimentel explica sobre as propriedades nutritivas do chester. 

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