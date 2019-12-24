Chester: menos gordura e menos caloria que o peru de Natal

Chester Crédito: Divulgação

Apesar dos muitos mitos que cercam o chester , o fato é que faz tempo que ele se tornou um prato típico na ceia natalina. Muita gente realmente não sabe o que é. Culpa até da própria empresa que o comercializa, que fez questão, por motivos comerciais, de guardar alguns segredos sobre ele.

Para quem não sabe, o chester é um superfrango. Foi desenvolvido pela Perdigão na década de 1970 para concorrer com o já famoso peru da Sadia. É uma espécie trazida de fora e que passou por um melhoramento genético para ficar maior, mais carnuda. Tanto que 70% de seu peso é constituído por peito e coxas.

"É um tipo de frango modificado geneticamente para ter mais carne. Ele costuma pesar uns 4kg, sendo que um frango normal pesa em torno de 1,5kg ou 2kg", diz a nutricionista Rayanne Pimentel.

Segundo ela, o chester é uma carne branca, saudável. "Mas costuma ser mais macia. Lembrando, no entanto, que quanto maior a ave, mais dura é a carne", explica.

Ainda na comparação com o peru, o chester tem menos gordura, sendo, portanto, menos calórico. "Em torno de 100g de chester te 125 calorias, enquanto que a mesma quantidade do peru tem 140 calorias. É porque o chester é menos gorduroso, tem 5 gramas de gordura, enquanto o peru tem 7 gramas de gordura numa porção de mesmo tamanho".

O chester perde, porém, em quantidade de proteína, de acordo com Rayanne.