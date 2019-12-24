Quer uma receita fácil para a ceia? Prepare tender com massa ao pesto

Crédito: Vitarella/Divulgação

MACARRÃO NINHO COM PESTO

Ingredientes:

1 pacote de massa ninho com ovos



200 ml de azeite



3 xícaras de folhas de manjericão



100 g de nozes



90 g de queijo parmesão



3 dentes de alho



Sal a gosto



Pimenta-do-reino a gosto



1 xícara de damasco picado



Meia xícara de nozes para decorar

TENDER

Ingredientes:

1 tender



3 xícaras de suco de laranja



1 colher de margarina



Cravo da Índia a gosto



1 xícara de mel



3 colheres (sopa) de mostarda



MODO DE PREPARO:

Tender: Prepare uma mistura com suco de laranja, margarina, mel e mostarda. Faça cortes superficiais no tender e adicione os cravos. Coloque o tender em uma assadeira e pincele com a mistura. Cubra com papel alumínio e leve para o forno pré-aquecido a 210 ºC durante 1 hora. Retire o papel alumínio e coloque no forno por mais 10 minutos para dourar.

Retire do forno e fatie o tender, decorando com pedacinhos de laranja e galhinhos de alecrim. Coloque o restante do molho em uma panela e deixe reduzir um pouco, formando uma caldinha para regar a carne. Reserve.

Massa ninho com pesto: No liquidificador, coloque as folhas de manjericão, o azeite, as nozes, o queijo parmesão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até formar um molho uniforme. Cozinhe a massa ninho conforme as instruções da embalagem. Escorra e envolva no molho pesto. Decore com pedacinhos de damasco e nozes. Sirva com o tender.