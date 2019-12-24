Quer uma receita fácil para a ceia? Prepare tender com massa ao pesto

- MACARRÃO NINHO COM PESTO
- Ingredientes:
- 1 pacote de massa ninho com ovos
- 200 ml de azeite
- 3 xícaras de folhas de manjericão
- 100 g de nozes
- 90 g de queijo parmesão
- 3 dentes de alho
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- 1 xícara de damasco picado
- Meia xícara de nozes para decorar
- TENDER
- Ingredientes:
- 1 tender
- 3 xícaras de suco de laranja
- 1 colher de margarina
- Cravo da Índia a gosto
- 1 xícara de mel
- 3 colheres (sopa) de mostarda
MODO DE PREPARO:
Tender: Prepare uma mistura com suco de laranja, margarina, mel e mostarda. Faça cortes superficiais no tender e adicione os cravos. Coloque o tender em uma assadeira e pincele com a mistura. Cubra com papel alumínio e leve para o forno pré-aquecido a 210 ºC durante 1 hora. Retire o papel alumínio e coloque no forno por mais 10 minutos para dourar.
Retire do forno e fatie o tender, decorando com pedacinhos de laranja e galhinhos de alecrim. Coloque o restante do molho em uma panela e deixe reduzir um pouco, formando uma caldinha para regar a carne. Reserve.
Massa ninho com pesto: No liquidificador, coloque as folhas de manjericão, o azeite, as nozes, o queijo parmesão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até formar um molho uniforme. Cozinhe a massa ninho conforme as instruções da embalagem. Escorra e envolva no molho pesto. Decore com pedacinhos de damasco e nozes. Sirva com o tender.
Rendimento:
10 porções
Tempo:
60 minutos
Complexidade:
Fácil