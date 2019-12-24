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Quer uma receita fácil para a ceia? Prepare tender com massa ao pesto

Macarrão ninho com ovos servida com molho pesto é uma ótima opção de acompanhamento para o tender. Decore com pedacinhos de damasco e nozes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 08:18

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 08:18

Crédito: Vitarella/Divulgação
  • MACARRÃO NINHO COM PESTO
  • Ingredientes:
  • 1 pacote de massa ninho com ovos 
  • 200 ml de azeite
  • 3 xícaras de folhas de manjericão
  • 100 g de nozes
  • 90 g de queijo parmesão
  • 3 dentes de alho
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 1 xícara de damasco picado
  • Meia xícara de nozes para decorar
  • TENDER
  • Ingredientes:
  • 1 tender
  • 3 xícaras de suco de laranja
  • 1 colher de margarina
  • Cravo da Índia a gosto
  • 1 xícara de mel
  • 3 colheres (sopa) de mostarda

MODO DE PREPARO:

Tender: Prepare uma mistura com suco de laranja, margarina, mel e mostarda. Faça cortes superficiais no tender e adicione os cravos. Coloque o tender em uma assadeira e pincele com a mistura. Cubra com papel alumínio e leve para o forno pré-aquecido a 210 ºC durante 1 hora. Retire o papel alumínio e coloque no forno por mais 10 minutos para dourar.
Retire do forno e fatie o tender, decorando com pedacinhos de laranja e galhinhos de alecrim. Coloque o restante do molho em uma panela e deixe reduzir um pouco, formando uma caldinha para regar a carne. Reserve.
Massa ninho com pesto: No liquidificador, coloque as folhas de manjericão, o azeite, as nozes, o queijo parmesão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até formar um molho uniforme. Cozinhe a massa ninho conforme as instruções da embalagem. Escorra e envolva no molho pesto. Decore com pedacinhos de damasco e nozes. Sirva com o tender.

Rendimento:

10 porções

Tempo:

60 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Vitarella.

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