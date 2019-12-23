Capixabas deixam compras de Natal para última hora na Grande Vitória

Movimento de clientes na véspera do Natal no bairro Glória Crédito: Carlos Alberto Silva

No Polo de Modas da Glória, todas as lojas estavam com grande movimentação, com entra e sai de pessoas a todo momento. A gerente de uma loja de roupas femininas Rejane Cardoso Chaves Nunes, disse que o movimento aumentou a partir do dia 20 de dezembro.

A gerente de loja no bairro Glória Rejane Cardoso Chaves Nunes fala sobre as vendas no Natal Crédito: Carlos Alberto Silva

Neste ano, acredito que teremos um aumento de 10% na venda, agora estou mais confiante. As pessoas deixaram muito para última hora desta vez, o aumento significativo foi depois do dia 20, comentou.

A gerente de outra loja de roupas, Sheila Cristina Gobetti, disse que para este ano contratou mais três funcionários, mas que só viu a loja encher mesmo a partir deste sábado (21). No início do mês foi meio assustador, agora as vendas começaram. Espero ter um crescimento de 20% em relação ao último ano, contou.

A gerente de loja no bairro Glória Sheila Cristina Gobetti Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem foi para o comércio de rua do bairro foi a artesã Marilena Delpuppo Chaves, de 48 anos. Ela aproveitou o tempo livre, pesquisou os valores em diversas lojas e comprou tudo que gostou. Olho diversas lojas antes de comprar, gosto da Glória porque aqui encontro o que preciso e com um preço bom, disse.

PRAIA DO CANTO

Na Praia do Canto , em Vitória, a movimentação também é grande dentro das lojas e nas ruas, quem passou pelo bairro teve dificuldade de estacionar nesta segunda-feira (23). A associação Comercial da Praia do Canto acredita que houve 3% de aumento na movimentação em relação ao mesmo período do ano passado.

A gerente de uma loja de roupas Tatiane Litg Oliveira disse que o mês de dezembro superou todas as expectativas, houve aumento de 80% nas vendas.Neste ano, as vendas foram boas durante todo o ano, em dezembro estão sendo excelentes. Contratamos três vendedores a mais, ficando com oito funcionários na loja. Estamos notando que as pessoas neste ano estão comprando mais para elas que para presentear, comentou.

A gerente de loja no bairro Praia do Canto Tatiane Litig Oliveira fala sobre as vendas no Natal Crédito: Carlos Alberto Silva

A assistente social Haryana Dadalto, de 35 anos, aproveitou para ir ao bairro e comprar tudo que precisava, ela disse que sempre tenta antecipar as compras, mas desta vez não conseguiu. Com duas crianças em casa acabei ficando sem tempo para sair, aproveitei uma brecha para fazer as compras. É uma região que tem várias lojas concentradas e isso facilita e criar agilidade na hora de comprar, pontuou.

Veja Também Confira o que funciona na Grande Vitória nas festas de fim de ano

A assistente social Haryana Dadalto durante as compras de Natal no bairro Praia do Canto Crédito: Carlos Alberto Silva

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO NA VÉSPERA DE NATAL

Lojas da Praia do Canto

Terça-feira (24) das 9h às 18h.

Lojas da Serra

Terça-feira (24): das 8h30 às 18h.

Polo Moda Glória

Terça-feira (24): das 9h às 18h30.

Lojas de Cariacica