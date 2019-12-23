Capixabas deixam compras de Natal para última hora na Grande Vitória

Muitos consumidores deixaram para fazer as compras de Natal de última hora, deixando as lojas cheias, as ruas movimentadas e com poucas vagas para estacionar nesta segunda-feira (23). O crescimento das vendas tem deixado os comerciantes mais animados, alguns relatam que os consumidores atrasaram mais que o previsto para ir comprar neste ano. Na Glória, em Vila Velha, por exemplo, as pessoas começaram a lotar os pontos comerciais no sábado (21).
No Polo de Modas da Glória, todas as lojas estavam com grande movimentação, com entra e sai de pessoas a todo momento. A gerente de uma loja de roupas femininas Rejane Cardoso Chaves Nunes, disse que o movimento aumentou a partir do dia 20 de dezembro.
Neste ano, acredito que teremos um aumento de 10% na venda, agora estou mais confiante. As pessoas deixaram muito para última hora desta vez, o aumento significativo foi depois do dia 20, comentou.
A gerente de outra loja de roupas, Sheila Cristina Gobetti, disse que para este ano contratou mais três funcionários, mas que só viu a loja encher mesmo a partir deste sábado (21). No início do mês foi meio assustador, agora as vendas começaram. Espero ter um crescimento de 20% em relação ao último ano, contou.
Quem foi para o comércio de rua do bairro foi a artesã Marilena Delpuppo Chaves, de 48 anos. Ela aproveitou o tempo livre, pesquisou os valores em diversas lojas e comprou tudo que gostou. Olho diversas lojas antes de comprar, gosto da Glória porque aqui encontro o que preciso e com um preço bom, disse.
PRAIA DO CANTO
Na Praia do Canto, em Vitória, a movimentação também é grande dentro das lojas e nas ruas, quem passou pelo bairro teve dificuldade de estacionar nesta segunda-feira (23). A associação Comercial da Praia do Canto acredita que houve 3% de aumento na movimentação em relação ao mesmo período do ano passado.
A gerente de uma loja de roupas Tatiane Litg Oliveira disse que o mês de dezembro superou todas as expectativas, houve aumento de 80% nas vendas.Neste ano, as vendas foram boas durante todo o ano, em dezembro estão sendo excelentes. Contratamos três vendedores a mais, ficando com oito funcionários na loja. Estamos notando que as pessoas neste ano estão comprando mais para elas que para presentear, comentou.
A assistente social Haryana Dadalto, de 35 anos, aproveitou para ir ao bairro e comprar tudo que precisava, ela disse que sempre tenta antecipar as compras, mas desta vez não conseguiu. Com duas crianças em casa acabei ficando sem tempo para sair, aproveitei uma brecha para fazer as compras. É uma região que tem várias lojas concentradas e isso facilita e criar agilidade na hora de comprar, pontuou.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO NA VÉSPERA DE NATAL
Lojas da Praia do Canto
- Terça-feira (24) das 9h às 18h.
Lojas da Serra
- Terça-feira (24): das 8h30 às 18h.
Polo Moda Glória
- Terça-feira (24): das 9h às 18h30.
Lojas de Cariacica
Terça-feira (24): das 9h às 18h (podendo ser estendido conforme o movimento)