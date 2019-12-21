Natal aquece comércio e vendas crescem em até 10% na Grande Vitória

"O Natal começa mesmo é neste último fim de semana, que é quando um grande volume de pessoas sai de casa para comprar os presentes"

Na manhã desta sexta-feira (20), o movimento ainda era calmo no Polo Moda Glória, em Vila Velha. Até o momento, as vendas não têm correspondido às expectativas dos comerciantes na região. Mas ainda dá tempo de salvar este ano. O último final de semana deve ter mais movimento, disse a presidente da Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória), Amel Aboul.