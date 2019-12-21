Natal aquece comércio e vendas crescem em até 10% na Grande Vitória

O Natal está movimentando o comércio da Grande Vitória com aumento de vendas de até 10%. E a expectativa é que o último final de semana antes da data seja ainda melhor, o que está deixando os comerciantes animados. Muitos consumidores costumam deixar para fazer as compras na última hora, o que deve impulsionar mais as vendas nos próximos dias desse fim de ano.
Na Praia do Canto, em Vitória, o movimento aumentou 3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Acreditamos que vamos conseguir chegar ao final desse período de compras com 7% de aumento em relação ao ano passado, disse o presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, Cesar Saade.
"O Natal começa mesmo é neste último fim de semana, que é quando um grande volume de pessoas sai de casa para comprar os presentes"
Na Serra e em Cariacica, a expectativa de crescimento gira em torno de 10%, segundo informou Samuel Valle, diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) das duas cidades. Em alguns casos o crescimento pode ser até maior. Esperamos que seja o melhor fim de ano desde 2014, afirmou Samuel.
RITMO MAIS LENTO EM VILA VELHA
Na manhã desta sexta-feira (20), o movimento ainda era calmo no Polo Moda Glória, em Vila Velha. Até o momento, as vendas não têm correspondido às expectativas dos comerciantes na região. Mas ainda dá tempo de salvar este ano. O último final de semana deve ter mais movimento, disse a presidente da Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória), Amel Aboul.
Uma das consumidoras que aproveitou as ofertas nas lojas de Vila Velha foi a aposentada Denise Zamberlini, 56. É só uma lembrancinha, na verdade. Não dá para esbanjar. A gente não sabe o que vem em 2020, disse receosa.
VEJA O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO AMPLIADO NO COMÉRCIO DE RUA
Lojas da Praia do Canto
- Sexta-feira (20): das 9h às 21h.
- Sábado (21): das 9h às 20h.
- Domingo (22): das 9h às 19h.
- Segunda-feira (23): das 9h às 21h.
- Terça-feira (24) das 9h às 18h.
Lojas da Serra
- Sexta-feira (20): das 8h30 às 20h.
- Sábado (21): das 8h30 às 20h.
- Domingo (22): das 8h30 às 18h.
- Segunda-feira (23): das 8h30 às 20h.
- Terça-feira (24) das 8h30 às 18h.
Polo Moda Glória
- Sexta-feira (20): das 9h às 18h30.
- Sábado (21): das 9h às 18h30.
- Domingo (22): das 8h30 às 18h.
- Segunda-feira (23): das 9h às 18h30.
- Terça-feira (24) das das 9h às 18h30.
Lojas de Cariacica
- Sexta-feira (20): das 8h às 19h30.
- Sábado (21): das 8h às 19h30.
- Domingo (22): das 9h às 18h.
- Segunda-feira (23): das 9h às 19h (podendo estendido conforme o movimento).
- Terça-feira (24) das 9h às 18h (podendo estendido conforme o movimento).