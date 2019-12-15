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Movimentação

Veja os horários de funcionamento do comércio para as compras de Natal

Clientes encontraram filas enormes nos caixas e praça de alimentação lotada; confira o horário de funcionamento dos principais centros comerciais da Região Metropolitana de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 21:03

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 21:03

Grande movimentação em shopping de Vitória Crédito: Geraldo Campos Júnior
Faltando pouco mais de uma semana para o Natal, um shopping de Vitória registrou grande movimentação na tarde e noite deste sábado (14). Com os estacionamentos cheios, motoristas encontraram dificuldades para deixar seus carros.
Quem escolheu a data para comprar presentes, encontrou lojas lotadas e filas enormes nos caixas. Na praça de alimentação não foi diferente  dificuldade para encontrar lugar para sentar.

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Vale lembrar que nos próximos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, todos os estabelecimentos do setor varejista estarão fechados, conforme previsto em lei.
Abaixo, você confere qual será o horário de funcionamento dos principais centros comerciais da Região Metropolitana de Vitória nos próximos dias:

POLO DE MODA DA GLÓRIA (VILA VELHA)

  • POLO DE MODA DA GLÓRIA (VILA VELHA)
  • Segunda a sexta: das 9h às 18h
  • Dia 14 de dezembro: das 9h às 16h
  • Dia 15 de dezembro: das 9h às 16h

COMÉRCIO DA PRAIA DO CANTO (VITÓRIA)

  • Segunda a sexta: das 9h às 21h
  • Dia 14 de dezembro: das 9h às 19h
  • Dia 15 de dezembro: das 8h às 18h

AVENIDA EXPEDITO GARCIA (CARIACICA)

  • Dia 14 de dezembro: das 9h às 16h
  • Dia 15 de dezembro: não abre

AVENIDA CENTRAL DE LARANJEIRAS (SERRA)

  • Dia 14 de dezembro: das 9h às 18h
  • Dia 15 de dezembro: não abre

CENTRO DE VITÓRIA (VITÓRIA)

  • Dia 14 de dezembro: das 9h às 16h
  • Dia 15 de dezembro: não abre

SHOPPING VITÓRIA (VITÓRIA)

  • De 14 a 19 de dezembro: loja das 10h às 22h (última hora facultativa) + alimentação das 10h às 23h
  • De 20 a 23 de dezembro: das 10h às 23h (primeira hora facultativa)
  • Dia 24 de dezembro: lojas das 9h às 19h + alimentação das 10h às 19h
  • Dia 25 de dezembro: alimentação das 11h às 22h
  • De 26 a 30 de dezembro: funcionamento normal
  • Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
  • Dia 1 de janeiro: alimentação das 11h às 22h

SHOPPING PRAIA DA COSTA (VILA VELHA)

  • De 14 a 19 de dezembro: das 10h às 23h (sendo facultativa a última hora)
  • De 20 a 23 de dezembro: das 10h às 23h
  • Dia 24 de dezembro: das 10h às 19h
  • De 26 a 30 de dezembro: das 10h às 22h
  • Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h

SHOPPING MOXUARA (CARIACICA)

  • Dias 13 e 14 de dezembro: das 10h às 23h
  • De 15 a 18 de dezembro: das 10h às 22h
  • De 19 a 23 de dezembro: das 10h às 23h
  • Dia 24 de dezembro: das 10h às 19h
  • Dia 25 de dezembro: alimentação das 11h às 22h
  • Dia 26 de dezembro: das 10h às 22h
  • Dias 27 e 28 de dezembro: lojas das 10h às 22h + alimentação das 10h às 23h
  • Dias 29 e 30 de dezembro: das 10h às 22h
  • Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
  • Dia 1 de janeiro: alimentação das 11h às 22h

SHOPPING MESTRE ÁLVARO (SERRA)

  • De 14 a 22 de dezembro: das 10h às 23h
  • Dia 23 de dezembro: das 0h às 23h (abertura facultativa na primeira hora)
  • Dia 24 de dezembro: das 9h às 19h
  • Dia 25 de dezembro: alimentação das 11h às 22h
  • Dia 26 de dezembro: das 13 às 21h.
  • Dia 29 de dezembro: lojas das 13h às 21h + alimentação das 11h às 22h
  • Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
  • Dia 1 de janeiro: lojas das 10h às 19h + alimentação das 11h às 22h

SHOPPING MONTSERRAT (SERRA)

  • De 14 a 22 de dezembro: das 10h às 23h
  • Dia 23 de dezembro: das 10h às 23h (abertura facultativa na primeira hora)
  • Dia 24 de dezembro: das 9h às 19h  (abertura facultativa na primeira hora)
  • Dia 25 de dezembro: alimentação das 11h às 22h
  • Dia 26 de dezembro: lojas das 13h às 21h + alimentação das 11h às 22h
  • Dia 29 de dezembro: lojas das 13h às 21h + alimentação das 11h às 22h
  • Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
  • Dia 1 de janeiro: alimentação das 11h às 22h
Grande movimentação em shopping de Vitória Crédito: Geraldo Campos Júnior

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