Veja os horários de funcionamento do comércio para as compras de Natal

Quem escolheu a data para comprar presentes, encontrou lojas lotadas e filas enormes nos caixas. Na praça de alimentação não foi diferente dificuldade para encontrar lugar para sentar.
Vale lembrar que nos próximos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, todos os estabelecimentos do setor varejista estarão fechados, conforme previsto em lei.
Abaixo, você confere qual será o horário de funcionamento dos principais centros comerciais da Região Metropolitana de Vitória nos próximos dias:
POLO DE MODA DA GLÓRIA (VILA VELHA)
- POLO DE MODA DA GLÓRIA (VILA VELHA)
- Segunda a sexta: das 9h às 18h
- Dia 14 de dezembro: das 9h às 16h
- Dia 15 de dezembro: das 9h às 16h
COMÉRCIO DA PRAIA DO CANTO (VITÓRIA)
- Segunda a sexta: das 9h às 21h
- Dia 14 de dezembro: das 9h às 19h
- Dia 15 de dezembro: das 8h às 18h
AVENIDA EXPEDITO GARCIA (CARIACICA)
- Dia 14 de dezembro: das 9h às 16h
- Dia 15 de dezembro: não abre
AVENIDA CENTRAL DE LARANJEIRAS (SERRA)
- Dia 14 de dezembro: das 9h às 18h
- Dia 15 de dezembro: não abre
CENTRO DE VITÓRIA (VITÓRIA)
- Dia 14 de dezembro: das 9h às 16h
- Dia 15 de dezembro: não abre
SHOPPING VITÓRIA (VITÓRIA)
- De 14 a 19 de dezembro: loja das 10h às 22h (última hora facultativa) + alimentação das 10h às 23h
- De 20 a 23 de dezembro: das 10h às 23h (primeira hora facultativa)
- Dia 24 de dezembro: lojas das 9h às 19h + alimentação das 10h às 19h
- Dia 25 de dezembro: alimentação das 11h às 22h
- De 26 a 30 de dezembro: funcionamento normal
- Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
- Dia 1 de janeiro: alimentação das 11h às 22h
SHOPPING PRAIA DA COSTA (VILA VELHA)
- De 14 a 19 de dezembro: das 10h às 23h (sendo facultativa a última hora)
- De 20 a 23 de dezembro: das 10h às 23h
- Dia 24 de dezembro: das 10h às 19h
- De 26 a 30 de dezembro: das 10h às 22h
- Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
SHOPPING MOXUARA (CARIACICA)
- Dias 13 e 14 de dezembro: das 10h às 23h
- De 15 a 18 de dezembro: das 10h às 22h
- De 19 a 23 de dezembro: das 10h às 23h
- Dia 24 de dezembro: das 10h às 19h
- Dia 25 de dezembro: alimentação das 11h às 22h
- Dia 26 de dezembro: das 10h às 22h
- Dias 27 e 28 de dezembro: lojas das 10h às 22h + alimentação das 10h às 23h
- Dias 29 e 30 de dezembro: das 10h às 22h
- Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
- Dia 1 de janeiro: alimentação das 11h às 22h
SHOPPING MESTRE ÁLVARO (SERRA)
- De 14 a 22 de dezembro: das 10h às 23h
- Dia 23 de dezembro: das 0h às 23h (abertura facultativa na primeira hora)
- Dia 24 de dezembro: das 9h às 19h
- Dia 25 de dezembro: alimentação das 11h às 22h
- Dia 26 de dezembro: das 13 às 21h.
- Dia 29 de dezembro: lojas das 13h às 21h + alimentação das 11h às 22h
- Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
- Dia 1 de janeiro: lojas das 10h às 19h + alimentação das 11h às 22h
SHOPPING MONTSERRAT (SERRA)
- De 14 a 22 de dezembro: das 10h às 23h
- Dia 23 de dezembro: das 10h às 23h (abertura facultativa na primeira hora)
- Dia 24 de dezembro: das 9h às 19h (abertura facultativa na primeira hora)
- Dia 25 de dezembro: alimentação das 11h às 22h
- Dia 26 de dezembro: lojas das 13h às 21h + alimentação das 11h às 22h
- Dia 29 de dezembro: lojas das 13h às 21h + alimentação das 11h às 22h
- Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
- Dia 1 de janeiro: alimentação das 11h às 22h