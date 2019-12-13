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Veja o horário especial de funcionamento das lojas na Grande Vitória

Lojas estarão com lojas abertas por mais tempo, principalmente aos finais de semana; estabelecimentos não abrem no Natal e Ano Novo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 20:35

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 20:35

Após Black Friday, comércio continua aquecido no Natal Crédito: Ricardo Medeiros
A junção de poucos dias para o Natal e a mania de muitos brasileiros de deixar tudo para a última hora reflete no horário de funcionamento dos comércios da Grande Vitória. Algumas lojas da região resolveram abrir mais cedo e fechar mais tarde durante os finais de semana, neste fim de ano. Se você ainda não comprou os presentes, aproveite!
Vale lembrar que nos próximos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, todos os estabelecimentos do setor varejista estarão fechados, conforme previsto em lei.

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Abaixo, você confere qual será o horário de funcionamento dos principais centros comerciais da Região Metropolitana de Vitória nos próximos dias:
  • POLO DE MODA DA GLÓRIA (VILA VELHA)
  • Segunda a sexta: das 9h às 18h
  • Dia 14 de dezembro: das 9h às 16h
  • Dia 15 de dezembro: das 9h às 16h
  • COMÉRCIO DA PRAIA DO CANTO (VITÓRIA)
  • Segunda a sexta: das 9h às 21h
  • Dia 14 de dezembro: das 9h às 19h
  • Dia 15 de dezembro: das 8h às 18h
  • AVENIDA EXPEDITO GARCIA (CARIACICA)
  • Dia 14 de dezembro: das 9h às 16h
  • Dia 15 de dezembro: não abre
  • AVENIDA CENTRAL DE LARANJEIRAS (SERRA)
  • Dia 14 de dezembro: das 9h às 18h
  • Dia 15 de dezembro: não abre
  • CENTRO DE VITÓRIA (VITÓRIA)
  • Dia 14 de dezembro: das 9h às 16h
  • Dia 15 de dezembro: não abre
  • SHOPPING VITÓRIA (VITÓRIA)
  • De 14 a 19 de dezembro: loja das 10h às 22h (última hora facultativa) + alimentação das 10h às 23h
  • De 20 a 23 de dezembro: das 10h às 23h (primeira hora facultativa)
  • Dia 24 de dezembro: lojas das 9h às 19h + alimentação das 10h às 19h
  • Dia 25 de dezembro: alimentação das 11h às 22h
  • De 26 a 30 de dezembro: funcionamento normal
  • Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
  • Dia 1 de janeiro: alimentação das 11h às 22h
  • SHOPPING PRAIA DA COSTA (VILA VELHA)
  • De 14 a 19 de dezembro: das 10h às 23h (sendo facultativa a última hora)
  • De 20 a 23 de dezembro: das 10h às 23h
  • Dia 24 de dezembro: das 10h às 19h
  • De 26 a 30 de dezembro: das 10h às 22h
  • Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
  • SHOPPING MOXUARA (CARIACICA)
  • Dias 13 e 14 de dezembro: das 10h às 23h
  • De 15 a 18 de dezembro: das 10h às 22h
  • De 19 a 23 de dezembro: das 10h às 23h
  • Dia 24 de dezembro: das 10h às 19h
  • Dia 25 de dezembro: alimentação das 11h às 22h
  • Dia 26 de dezembro: das 10h às 22h
  • Dias 27 e 28 de dezembro: lojas das 10h às 22h + alimentação das 10h às 23h
  • Dias 29 e 30 de dezembro: das 10h às 22h
  • Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
  • Dia 1 de janeiro: alimentação das 11h às 22h
  • SHOPPING MESTRE ÁLVARO (SERRA)
  • De 14 a 22 de dezembro: das 10h às 23h
  • Dia 23 de dezembro: das 0h às 23h (abertura facultativa na primeira hora)
  • Dia 24 de dezembro: das 9h às 19h
  • Dia 25 de dezembro: alimentação das 11h às 22h
  • Dia 26 de dezembro: das 13 às 21h.
  • Dia 29 de dezembro: lojas das 13h às 21h + alimentação das 11h às 22h
  • Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
  • Dia 1 de janeiro: lojas das 10h às 19h + alimentação das 11h às 22h
  • SHOPPING MONTSERRAT (SERRA)
  • De 14 a 22 de dezembro: das 10h às 23h
  • Dia 23 de dezembro: das 10h às 23h (abertura facultativa na primeira hora)
  • Dia 24 de dezembro: das 9h às 19h  (abertura facultativa na primeira hora)
  • Dia 25 de dezembro: alimentação das 11h às 22h
  • Dia 26 de dezembro: lojas das 13h às 21h + alimentação das 11h às 22h
  • Dia 29 de dezembro: lojas das 13h às 21h + alimentação das 11h às 22h
  • Dia 31 de dezembro: das 10h às 19h
  • Dia 1 de janeiro: alimentação das 11h às 22h

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