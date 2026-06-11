México bate África do Sul e encerra tabu com festa e chuva de vermelhos na Copa

O reformado Azteca, que também foi o palco da primeira partida -e das finais- das Copas de 1970 e 1986, recebeu pouco mais de 80 mil torcedores no primeiro duelo do grupo A. Pela transmissão, era possível observar as arquibancadas cheias, mas também com alguns espaços vazios, em meio às críticas pelos preços altos dos ingressos.