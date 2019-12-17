Em dezembro

Confira o que funciona na Grande Vitória nas festas de fim de ano

Muitos shoppings e lojas de rua vão abrir aos domingos e estender o horário de abertura durante a semana. Supermercados, bancos e repartições públicas também vão funcionar em horário especial
Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 13:48

Grande movimentação em shopping de Vitória Crédito: Geraldo Campos Júnior
Com as festas de fim de ano chegando, bancos, supermercados, shoppings e lojas de rua, além de órgãos públicos municipais e estaduais, terão horário de funcionamento especial nas semanas de Natal e Ano Novo na Grande Vitória. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), por exemplo, os bancos não vão funcionar na véspera de Réveillon, dia 31 de dezembro. 
Segundo informações do governo do Espírito Santo, nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo,  não haverá expediente nos órgãos públicos. Em algumas lojas, a partir desta sexta-feira (20) o atendimento já será estendido para as compras de Natal. Confira a programação do comércio e órgãos públicos nas semanas de Natal e Ano Novo.

SHOPPINGS

Shopping Vitória

  • 20/12 a 23/12  Obrigatório das 10h às 23h e abertura facultativa 9h às 10h;
  • 24/12  Aberta das 9h às 19h;
  • 25/12 e 1º/01  Fechado;
  • 26 a 30/12   Funcionamento normal;
  • 31/12 10h às 19h;

Shopping Praia da Costa

  • 20/12 a 23/12  10h às 23h;
  • 24/12  10h às 19h;
  • 25/12  Fechado;
  • 26 a 28/12 e 30/12 - 10h às 22h;
  • 29/12  14h às 20h;

Shopping Mestre Álvaro

  • 13/12 a 22/12  Lojas/Stands 10h às 23h e praça de alimentação 10h às 23h;
  • 23/12  Abertura obrigatória 9h às 23h e abertura facultativa de 09h e 10h;
  • 24/12  Abertura obrigatória 9h às 19h e abertura facultativa de 09h e 10h;
  • 25/12  Lojas/Stands estarão fechadas e praça de alimentação 11h às 22h;
  • 26 e 29/12 - Lojas/Stands 13h às 21h e praça de alimentação 11h às 22h;
  • 31/12  Lojas/Stands 10h às 19h e praça de alimentação 10h às 19h;

Boulevard Shopping Vila Velha

  • 20/12 a 23/12   Abertura obrigatória 10h às 23h e abertura facultativa das 08h às 10h e 23h até 0h;
  • 24 e 31/12  Lojas/Stands - 10h às 19h e praça de alimentação das 10h às 19h;
  • 25/12  Lojas/Stands fechado e a praça de alimentação, facultativo de 11h às 22h;
  • 26/12 a 30/12  Funcionamento normal;

Shopping Montserrat

  • 13/12 a 22/12  Lojas/Stands 10h às 23h e praça de alimentação 10h às 23h;
  • 23/12  Abertura obrigatória 9h às 23h e abertura facultativa de 9h e 10h;
  • 24/12  Abertura obrigatória 9h às 19h e abertura facultativa de 9h e 10h;
  • 25/12  Lojas/Stands estarão fechadas e praça de alimentação 11h às 22h;
  • 26 e 29/12 - Lojas/Stands 13h às 21h e praça de alimentação 11h às 22h;
  • 31/12  Lojas/Stands 10h às 19h e praça de alimentação 10h às 19h;

Shopping Vila Velha

  • 20/12 ao dia 23/12  Lojas/Stands abertas das 10h às 13h, abertura facultativa das 8h às 10h e das 23h à 0h; 
  • 24/12 e 31/12  Lojas/Stands 10h às 19h; 
  • 25/12 e 1º/01 Lojas/Stands fechadas e praça de alimentação, facultativo de 11h às 22h; 
  • 26/12 a 30/12  Funcionamento normal;

Shopping Jardins

  • 21 a 23/12 -  Lojas/Stands 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 23h
  • 25/12 - Fechado.
  • 31/12 - Lojas/Stands 10h às 18h e praça de alimentação das 11h às 15h;

Polo de Modas da Glória

  • 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12 - 9h às 18h
  • 21, 22, 28 e 29/12  - 9h às 16h
  • 25/12 e 1º/01 - Fechado

Lojas da Praia do Canto

  • 20, 20, 27 e 30/12 - 9h às 21h;
  • 21 e 28/12 - 9h às 19h;
  • 22 e 29/12  - 9h às 16h;
  • 23/12 e 24/12  - 9h às 18h;
  • 25/12 e 1º/01 - Fechado;

SUPERMERCADOS

Rede Extrabom

  •  25/12  Fechado; 
  • 26/12  Unidades da Serra abrirão das 8h às 18h (Exceto loja do Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, que abrirá das 8h às 20h); 
  • 24/12 e 31/12  Todas as lojas funcionarão até as 19h (Exceto São Silvano e Centro, em Colatina  funcionarão até as 17h em 31/12); 
  • Em Guarapari (a partir de 19/12 até 24/02 de 2020)  Lojas abrem das 8h às 22h, de segunda a quarta-feira; Funcionam das 8h às 23h, de quinta-feira a sábado;

Rede Epa

  • 21/12 até o dia 24/12  Lojas vão abrir em horário especial (supermercado não informou horário);
  •  25/12 e 01/01 - Lojas fechadas;
  •  31/12- Lojas abrem das 8h às 18h;

Sempretem

  • 20  a 23/12 e 26 a 30/12 - Funcionamento normal;
  • 24 e 31/12 - Jardim Limoeiro de 7h às 20h e Guarapari de 8h às 20h;
  • 25/12 -  Fechado;

Rede Carone

  • 20 a 23/12 - Funcionamento normal;
  • 24/12 e 31/12 - 8h às 20h; 
  • 25/12 e 1º/01 - Lojas fechadas;

OK Hipermercado

19/12 a 22/12
  • Unidade de Vitória funciona das 9h às 20h;
  • Unidade do Shopping Moxuara, em Cariacica funcionam das 9h às 20h;
23/12
  • Unidade de Vitória funciona das 8h às 23h e as demais unidades seguem o horário normal de funcionamento;
24/12
  • Unidade de Vitória funciona das 8h às 19h;
  • Demais unidades fechadas;
26 a 28/12 e em 30/12
  • OK Hipermercado seguem seus horários normais de funcionamento, até as 22h;
29/12
  • Unidade de Vitória funciona das 9 às 20h;
  • Unidade do Shopping Moxuara, em Cariacica, funcionam das 9h às 20h;
31/12
  • Todas as unidades na Grande Vitória
  • O Ok de Linhares funciona das 8h às 18h;

OK Superatacado

19/12 a 21/12
  • Unidade em Laranjeiras, na Serra, funciona das 7h30 às 22h;
  • Unidade em Maracanã, em Cariacica, funciona das 7h30 às 21h30;
  • Unidades em Brisamar e Aribir (Vila Velha), no Shopping Moxuara (Cariacica) e em Linhares funcionam das 8h às 22h;
22/12
  • Unidades na Grande Vitória (Vila Velha, Serra e Cariacica) funcionam das 9h às 20h;
  •  Unidade em Linhares funciona das 8h às 18h;
24/12
  • Unidades de Laranjeiras (Serra) e de Maracanã (Cariacica) funcionam das 7h30 às 19h;
  • Unidades em Brisamar e Aribiri (Vila Velha) e no Shopping Moxuara (Cariacica) funcionam das 8h às 19h;
  • Unidade de Linhares funciona das 8h às 20h;
25/12
  • Todas as lojas do OK estarão fechadas;
26/12, 27/12 e 28/12
  • Todas as unidades do OK Superatacado seguem seus horários normais de funcionamento, até as 22h;
29/12
  • Unidade do Shopping Moxuara, em Cariacica funcionam das 9 às 20h;
  • OK Superatacado, em Brisamar e Aribiri, em Vila Velha; de Laranjeiras, na Serra e a de Maracanã, em Cariacica, funcionam das 8h às 18h;
  • Ok Superatacado de Linhares estará fechado;
30/12
  • Funcionamento normal;
31/12
  • Unidades da Grande Vitória funcionam até às 20h;

Walmart

  • 20 a 23/12 e de 28 a 30/12 - 8h às 0h;
  • 24 e 31/12- 8h às 20h;
  • 25/12  e 1º/01 - Fechada;
  • 26/12 e 27/12 - Funcionamento normal; 

Sam's Club

  • 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 30/12 - 8h às 22h;
  • 22/12 - 8h às 19h;
  • 24 e 29/12 - 8h às 18h;
  • 25/12 - Fechado; 
  • 31/12 - 8h às 17h;
  • 01/01 - Fechado;

BANCOS

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não vão funcionar nos dias 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro. No dia 24 de dezembro, as agências vão abrir somente das 9h às 11h.

GOVERNO DO ESTADO

Nos dias 24 e 31 de dezembro, não haverá expediente nos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Estará de recesso de 20 de dezembro a 1º de janeiro.

PREFEITURA DE VILA VELHA

  • 24/12 e 31/12 - Decretado ponto facultativo a partir das 12h;
  • 25/12 e 01/12 - Repartições públicas não funcionam;

PREFEITURA DE CARIACICA

  • 23/12 - Ponto facultativo;
  • 24/12 - Ponto facultativo;
  • 25/12 - Repartições públicas não funcionam;
  • 30/12 - Emancipação do Município - Ponto facultativo;
  • 31-12-  Ponto facultativo;

PREFEITURA DE VITÓRIA

  • 20/12, 23/12, 26/12, 27/12 e 30/12 - Funcionamento normal;
  • 24/12 e 31/12 - Ponto facultativo;
  • 25/12 e 01/12 - Repartições públicas não funcionam;
*Até a finalização dessa reportagem, a Prefeitura da Serra, o supermercado Perim e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) não haviam respondido sobre o funcionamento neste fim de ano. 

