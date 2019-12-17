Confira o que funciona na Grande Vitória nas festas de fim de ano

Com as festas de fim de ano chegando, bancos, supermercados, shoppings e lojas de rua, além de órgãos públicos municipais e estaduais, terão horário de funcionamento especial nas semanas de Natal e Ano Novo na Grande Vitória. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), por exemplo, os bancos não vão funcionar na véspera de Réveillon, dia 31 de dezembro.
Segundo informações do governo do Espírito Santo, nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo, não haverá expediente nos órgãos públicos. Em algumas lojas, a partir desta sexta-feira (20) o atendimento já será estendido para as compras de Natal. Confira a programação do comércio e órgãos públicos nas semanas de Natal e Ano Novo.
SHOPPINGS
Shopping Vitória
- 20/12 a 23/12 Obrigatório das 10h às 23h e abertura facultativa 9h às 10h;
- 24/12 Aberta das 9h às 19h;
- 25/12 e 1º/01 Fechado;
- 26 a 30/12 Funcionamento normal;
- 31/12 10h às 19h;
Shopping Praia da Costa
- 20/12 a 23/12 10h às 23h;
- 24/12 10h às 19h;
- 25/12 Fechado;
- 26 a 28/12 e 30/12 - 10h às 22h;
- 29/12 14h às 20h;
Shopping Mestre Álvaro
- 13/12 a 22/12 Lojas/Stands 10h às 23h e praça de alimentação 10h às 23h;
- 23/12 Abertura obrigatória 9h às 23h e abertura facultativa de 09h e 10h;
- 24/12 Abertura obrigatória 9h às 19h e abertura facultativa de 09h e 10h;
- 25/12 Lojas/Stands estarão fechadas e praça de alimentação 11h às 22h;
- 26 e 29/12 - Lojas/Stands 13h às 21h e praça de alimentação 11h às 22h;
- 31/12 Lojas/Stands 10h às 19h e praça de alimentação 10h às 19h;
Boulevard Shopping Vila Velha
- 20/12 a 23/12 Abertura obrigatória 10h às 23h e abertura facultativa das 08h às 10h e 23h até 0h;
- 24 e 31/12 Lojas/Stands - 10h às 19h e praça de alimentação das 10h às 19h;
- 25/12 Lojas/Stands fechado e a praça de alimentação, facultativo de 11h às 22h;
- 26/12 a 30/12 Funcionamento normal;
Shopping Montserrat
- 13/12 a 22/12 Lojas/Stands 10h às 23h e praça de alimentação 10h às 23h;
- 23/12 Abertura obrigatória 9h às 23h e abertura facultativa de 9h e 10h;
- 24/12 Abertura obrigatória 9h às 19h e abertura facultativa de 9h e 10h;
- 25/12 Lojas/Stands estarão fechadas e praça de alimentação 11h às 22h;
- 26 e 29/12 - Lojas/Stands 13h às 21h e praça de alimentação 11h às 22h;
- 31/12 Lojas/Stands 10h às 19h e praça de alimentação 10h às 19h;
Shopping Vila Velha
- 20/12 ao dia 23/12 Lojas/Stands abertas das 10h às 13h, abertura facultativa das 8h às 10h e das 23h à 0h;
- 24/12 e 31/12 Lojas/Stands 10h às 19h;
- 25/12 e 1º/01 Lojas/Stands fechadas e praça de alimentação, facultativo de 11h às 22h;
- 26/12 a 30/12 Funcionamento normal;
Shopping Jardins
- 21 a 23/12 - Lojas/Stands 10h às 22h e praça de alimentação das 11h às 23h
- 25/12 - Fechado.
- 31/12 - Lojas/Stands 10h às 18h e praça de alimentação das 11h às 15h;
Polo de Modas da Glória
- 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31/12 - 9h às 18h
- 21, 22, 28 e 29/12 - 9h às 16h
- 25/12 e 1º/01 - Fechado
Lojas da Praia do Canto
- 20, 20, 27 e 30/12 - 9h às 21h;
- 21 e 28/12 - 9h às 19h;
- 22 e 29/12 - 9h às 16h;
- 23/12 e 24/12 - 9h às 18h;
- 25/12 e 1º/01 - Fechado;
SUPERMERCADOS
Rede Extrabom
- 25/12 Fechado;
- 26/12 Unidades da Serra abrirão das 8h às 18h (Exceto loja do Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, que abrirá das 8h às 20h);
- 24/12 e 31/12 Todas as lojas funcionarão até as 19h (Exceto São Silvano e Centro, em Colatina funcionarão até as 17h em 31/12);
- Em Guarapari (a partir de 19/12 até 24/02 de 2020) Lojas abrem das 8h às 22h, de segunda a quarta-feira; Funcionam das 8h às 23h, de quinta-feira a sábado;
Rede Epa
- 21/12 até o dia 24/12 Lojas vão abrir em horário especial (supermercado não informou horário);
- 25/12 e 01/01 - Lojas fechadas;
- 31/12- Lojas abrem das 8h às 18h;
Sempretem
- 20 a 23/12 e 26 a 30/12 - Funcionamento normal;
- 24 e 31/12 - Jardim Limoeiro de 7h às 20h e Guarapari de 8h às 20h;
- 25/12 - Fechado;
Rede Carone
- 20 a 23/12 - Funcionamento normal;
- 24/12 e 31/12 - 8h às 20h;
- 25/12 e 1º/01 - Lojas fechadas;
OK Hipermercado
19/12 a 22/12
- Unidade de Vitória funciona das 9h às 20h;
- Unidade do Shopping Moxuara, em Cariacica funcionam das 9h às 20h;
23/12
- Unidade de Vitória funciona das 8h às 23h e as demais unidades seguem o horário normal de funcionamento;
24/12
- Unidade de Vitória funciona das 8h às 19h;
- Demais unidades fechadas;
26 a 28/12 e em 30/12
- OK Hipermercado seguem seus horários normais de funcionamento, até as 22h;
29/12
- Unidade de Vitória funciona das 9 às 20h;
- Unidade do Shopping Moxuara, em Cariacica, funcionam das 9h às 20h;
31/12
- Todas as unidades na Grande Vitória
- O Ok de Linhares funciona das 8h às 18h;
OK Superatacado
19/12 a 21/12
- Unidade em Laranjeiras, na Serra, funciona das 7h30 às 22h;
- Unidade em Maracanã, em Cariacica, funciona das 7h30 às 21h30;
- Unidades em Brisamar e Aribir (Vila Velha), no Shopping Moxuara (Cariacica) e em Linhares funcionam das 8h às 22h;
22/12
- Unidades na Grande Vitória (Vila Velha, Serra e Cariacica) funcionam das 9h às 20h;
- Unidade em Linhares funciona das 8h às 18h;
24/12
- Unidades de Laranjeiras (Serra) e de Maracanã (Cariacica) funcionam das 7h30 às 19h;
- Unidades em Brisamar e Aribiri (Vila Velha) e no Shopping Moxuara (Cariacica) funcionam das 8h às 19h;
- Unidade de Linhares funciona das 8h às 20h;
25/12
- Todas as lojas do OK estarão fechadas;
26/12, 27/12 e 28/12
- Todas as unidades do OK Superatacado seguem seus horários normais de funcionamento, até as 22h;
29/12
- Unidade do Shopping Moxuara, em Cariacica funcionam das 9 às 20h;
- OK Superatacado, em Brisamar e Aribiri, em Vila Velha; de Laranjeiras, na Serra e a de Maracanã, em Cariacica, funcionam das 8h às 18h;
- Ok Superatacado de Linhares estará fechado;
30/12
- Funcionamento normal;
31/12
- Unidades da Grande Vitória funcionam até às 20h;
Walmart
- 20 a 23/12 e de 28 a 30/12 - 8h às 0h;
- 24 e 31/12- 8h às 20h;
- 25/12 e 1º/01 - Fechada;
- 26/12 e 27/12 - Funcionamento normal;
Sam's Club
- 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 30/12 - 8h às 22h;
- 22/12 - 8h às 19h;
- 24 e 29/12 - 8h às 18h;
- 25/12 - Fechado;
- 31/12 - 8h às 17h;
- 01/01 - Fechado;
BANCOS
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não vão funcionar nos dias 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro. No dia 24 de dezembro, as agências vão abrir somente das 9h às 11h.
GOVERNO DO ESTADO
Nos dias 24 e 31 de dezembro, não haverá expediente nos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Estará de recesso de 20 de dezembro a 1º de janeiro.
PREFEITURA DE VILA VELHA
- 24/12 e 31/12 - Decretado ponto facultativo a partir das 12h;
- 25/12 e 01/12 - Repartições públicas não funcionam;
PREFEITURA DE CARIACICA
- 23/12 - Ponto facultativo;
- 24/12 - Ponto facultativo;
- 25/12 - Repartições públicas não funcionam;
- 30/12 - Emancipação do Município - Ponto facultativo;
- 31-12- Ponto facultativo;
PREFEITURA DE VITÓRIA
- 20/12, 23/12, 26/12, 27/12 e 30/12 - Funcionamento normal;
- 24/12 e 31/12 - Ponto facultativo;
- 25/12 e 01/12 - Repartições públicas não funcionam;
*Até a finalização dessa reportagem, a Prefeitura da Serra, o supermercado Perim e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) não haviam respondido sobre o funcionamento neste fim de ano.