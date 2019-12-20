Após chuva, lama invade ruas e casas em Cachoeiro

Chuva causa alagamentos em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul

No bairro Nova Brasília, que foi o mais atingido, moradores e comerciantes começaram a manhã lavando os estragos deixados pela chuva. Teve residência em que a água subiu mais de um metro. Nos vídeos registrados durante a noite é possível ver a quantidade de água que passava pela Rua Etelvina Vivácqua. Um carro ficou preso no alagamento.

Equipes da Prefeitura de Cachoeiro estão nos bairros nesta manhã para limpar toda a lama. Na Avenida Antônio Penedo, no bairro Gilberto Machado, uma correnteza se formou com a quantidade de água. Nos bairros IBC e Otto Marins, a água também entrou em residências.

Chuva causa alagamentos em Cachoeiro