Após chuva, lama invade ruas e casas em Cachoeiro

As chuvas que atingiram Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (19), causaram alagamentos em vários bairros. A água e a lama invadiram algumas casas. Moradores e comerciantes perderam móveis e mercadorias.
No bairro Nova Brasília, que foi o mais atingido, moradores e comerciantes começaram a manhã lavando os estragos deixados pela chuva. Teve residência em que a água subiu mais de um metro. Nos vídeos registrados durante a noite é possível ver a quantidade de água que passava pela Rua Etelvina Vivácqua. Um carro ficou preso no alagamento.
Equipes da Prefeitura de Cachoeiro estão nos bairros nesta manhã para limpar toda a lama. Na Avenida Antônio Penedo, no bairro Gilberto Machado, uma correnteza se formou com a quantidade de água. Nos bairros IBC e Otto Marins, a água também entrou em residências.
Chuva causa alagamentos em Cachoeiro
A prefeitura informou que foram registradas chamadas devido a chuva nos bairros: Zumbi, Nossa Senhora de Fátima e Otto Marins, com queda de parede e muro; Rubem Braga, com deslizamento de terra e queda de muro; Maria Ortiz, com queda de muro e alagamento; Itaoca, com deslizamento de terra; Aquidaban, Nova Brasília, Vila Rica, Novo Parque e Agostinho Simonato com alagamento; e Village da Luz com deslizamento de terra.