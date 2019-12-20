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Sul do ES

Após chuva, lama invade ruas e casas em Cachoeiro

Moradores e comerciantes perderam móveis e mercadorias. Equipes da prefeitura estão nos bairros para fazer a limpeza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 13:32

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 13:32

Chuva causa alagamentos em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul
As chuvas que atingiram Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (19), causaram alagamentos em vários bairros. A água e a lama invadiram algumas casas.  Moradores e comerciantes perderam móveis e mercadorias.
No bairro Nova Brasília, que foi o mais atingido, moradores e comerciantes começaram a manhã lavando os estragos deixados pela chuva. Teve residência em que a água subiu mais de um metro. Nos vídeos registrados durante a noite é possível ver a quantidade de água que passava pela Rua Etelvina Vivácqua. Um carro ficou preso no alagamento.
Equipes da Prefeitura de Cachoeiro estão nos bairros nesta manhã para limpar toda a lama. Na Avenida Antônio Penedo, no bairro Gilberto Machado, uma correnteza se formou com a quantidade de água. Nos bairros IBC e Otto Marins, a água também entrou em residências.

Chuva causa alagamentos em Cachoeiro

A prefeitura informou que foram registradas chamadas devido a chuva nos bairros: Zumbi, Nossa Senhora de Fátima e Otto Marins, com queda de parede e muro; Rubem Braga, com deslizamento de terra e queda de muro; Maria Ortiz, com queda de muro e alagamento; Itaoca, com deslizamento de terra; Aquidaban, Nova Brasília, Vila Rica, Novo Parque e Agostinho Simonato com alagamento; e Village da Luz com deslizamento de terra.

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