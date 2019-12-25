Véspera de Natal em Vitória teve 35% da chuva esperada no mês

A véspera de Natal foi com chuvas fortes no Espírito Santo , como os órgãos meteorológicos previram. A chuva concentrada no período da noite acabou prejudicando pessoas que se deslocavam para as casas de familiares para a ceia natalina. Houve pontos de alagamentos principalmente em Vitória e Vila Velha.

Somente na terça-feira (24) choveu em Vitória 71 milímetros, segundo números do Instituto Nacional de Meteorologia. A média de chuva para o mês de dezembro na Capital é de 200 milímetros. Ou seja, em um dia, choveu 35% do esperado para todo o mês.

A Rua Carlos Martins, em Jardim Camburi, é uma das que apresentaram intensos alagamentos. Veja vídeo:

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Na Rodovia Norte Sul, no trecho da Capital, motoristas subiram com os carros em canteiros mas pegar a contramão e tenta fugir dos alagamentos. Veja vídeo do leitor Vitor Dalcol:

"As áreas de instabilidade que nos últimos dias provocaram muita chuva em São Paulo e no Rio de Janeiro chegaram ao Espírito Santo. O volume acumulado foi grande. Foi um volume alto porque caiu em um período bem concentrado", comentou a meteorologista do Climatempo Fabiana Weykamp.

ENTENDA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?