Isolado em Alfredo Chaves, homem constrói ponte para voltar pra Vitória

O corretor de imóveis de Jardim Camburi, em Vitória, que ficou seis dias isolado em Alfredo Chaves por causa da chuva no Sul estado conseguiu voltar para a casa dele nesta quinta-feira (23). Ele e os moradores da comunidade de Quarto Território, zona rural do município, construíram duas pontes em quatro dias.
Oscar e a cadela vira-lata Pretinha estavam em Alfredo Chaves desde o último dia 15. O corretor mora em Vitória, mas mensalmente passa uma temporada no Sítio Nova Crema. Além de corretor, Oscar produz banana, cria peixes e trabalha com pecuária.
No caminho de volta para casa, Oscar Dinart Carneiro, de 78 anos, chorou ao passar pela primeira vez, após o temporal, nas estradas rurais e também nas vias de acesso ao centro de Alfredo Chaves. Ele estava isolado desde o último sábado (18).
Um dia após o temporal, ele os moradores da comunidade se reuniram e iniciaram a construção de duas pontes. Uma delas, dentro do sítio dele. A outra, em uma estrada que liga a comunidade à estrada de acesso à sede do município.
O povo aqui é muito batalhador e vai se reerguer, mas fiquei muito triste quando vi a destruição que essa tempestade causou. O rio Nova Estrela está cheio de pedras que rolaram com as chuvas. Quando cheguei na cidade e vi aquela cena de devastação, foi desolador. Chorei de tristeza, revelou.