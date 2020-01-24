Isolado em Alfredo Chaves, homem constrói ponte para voltar pra Vitória

Corretor de Jardim Camburi constrói ponte e consegue sair de Alfredo Chaves Crédito: Oscar Dinart Carneiro

O corretor de imóveis de Jardim Camburi, em Vitória , que ficou seis dias isolado em Alfredo Chaves por causa da chuva no Sul estado conseguiu voltar para a casa dele nesta quinta-feira (23). Ele e os moradores da comunidade de Quarto Território, zona rural do município, construíram duas pontes em quatro dias.

Veja Também Cinco dias após enxurrada, moradores se unem para limpar Alfredo Chaves

Um grupo de cerca de 20 produtores rurais construiu pontes em Alfredo Chaves Crédito: Oscar Dinart Carneiro

No caminho de volta para casa, Oscar Dinart Carneiro, de 78 anos, chorou ao passar pela primeira vez, após o temporal, nas estradas rurais e também nas vias de acesso ao centro de Alfredo Chaves. Ele estava isolado desde o último sábado (18).

Um dia após o temporal, ele os moradores da comunidade se reuniram e iniciaram a construção de duas pontes. Uma delas, dentro do sítio dele. A outra, em uma estrada que liga a comunidade à estrada de acesso à sede do município.

Corretor de Jardim Camburi constrói ponte e consegue sair de Alfredo Chaves Crédito: Oscar Dinart Carneiro