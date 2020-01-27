Laudo aponta fim do risco de rompimento de barragem em Alegre

Queda de água na cheia da barragem de Francisco Gross, Alegre Crédito: Reprodução/Vídeo do leitor

A empresa que administra a barragem de Francisco Gross, mais conhecida como barragem de São João, em Alegre, no Sul do Estado, encerrou a situação de emergência de risco de rompimento da estrutura. A informação está em uma nota emitida pela empresa na tarde desta segunda-feira (27), que também orienta as defesas civis dos municípios a encerrar a evacuação de áreas que poderiam ser atingidas.

A barragem é administrada pela empresa Statkraft. O diretor de operação e manutenção da empresa, Vito Mandilovich, assina o documento. Nele, é informado que a situação de emergência para a barragem se encerrou às 13h46 desta segunda-feira (27). A nota também elimina o risco de ruptura da barragem.

Nota emitida pela empresa Statkraft sobre o fim da emergência na barragem de Alegre Crédito: Divulgação