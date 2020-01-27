Laudo aponta fim do risco de rompimento de barragem em Alegre

A empresa que administra a barragem de Francisco Gross, mais conhecida como barragem de São João, em Alegre, no Sul do Estado, encerrou a situação de emergência de risco de rompimento da estrutura. A informação está em uma nota emitida pela empresa na tarde desta segunda-feira (27), que também orienta as defesas civis dos municípios a encerrar a evacuação de áreas que poderiam ser atingidas.
A barragem é administrada pela empresa Statkraft. O diretor de operação e manutenção da empresa, Vito Mandilovich, assina o documento. Nele, é informado que a situação de emergência para a barragem se encerrou às 13h46 desta segunda-feira (27). A nota também elimina o risco de ruptura da barragem.
No último sábado (25), a Prefeitura de Alegre emitiu um alerta sobre o risco de rompimento, ordenando que os moradores deixassem a região dos distritos de Placa, próximo a Muniz Freire, e Rive.
A assessoria de comunicação da prefeitura de Alegre informou que a população já foi comunicada do laudo e que os moradores podem voltar para as suas casas. Porém, no fim da tarde desta segunda-feira (27), ainda havia pessoas nos abrigos da cidade por conta das casas que foram afetadas pelos alagamentos.