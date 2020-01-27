Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Barragem de Alegre

Laudo aponta fim do risco de rompimento de barragem em Alegre

Declaração emitida pela empresa na tarde desta segunda (27), afirma que as defesas civis dos municípios de Alegre e Cachoeiro de Itapemirim podem encerrar a evacuação de áreas que poderiam ser atingidas pelo rompimento

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 17:47
Queda de água na cheia da barragem de Francisco Gross, Alegre Crédito: Reprodução/Vídeo do leitor
A empresa que administra a barragem de Francisco Gross, mais conhecida como barragem de São João, em Alegre, no Sul do Estado, encerrou a situação de emergência de risco de rompimento da estrutura. A informação está em uma nota emitida pela empresa na tarde desta segunda-feira (27), que também orienta as defesas civis dos municípios a encerrar a evacuação de áreas que poderiam ser atingidas.
A barragem é administrada pela empresa Statkraft. O diretor de operação e manutenção da empresa, Vito Mandilovich, assina o documento. Nele, é informado que a situação de emergência para a barragem se encerrou às 13h46 desta segunda-feira (27). A nota  também elimina o risco de ruptura da barragem.
Nota emitida pela empresa Statkraft sobre o fim da emergência na barragem de Alegre Crédito: Divulgação
No último sábado (25), a Prefeitura de Alegre emitiu um alerta sobre o risco de rompimento, ordenando que os moradores deixassem a região dos distritos de Placa, próximo a Muniz Freire, e Rive
A assessoria de comunicação da prefeitura de Alegre informou que a população já foi comunicada do laudo e que os moradores podem voltar para as suas casas. Porém, no fim da tarde desta segunda-feira (27), ainda havia pessoas nos abrigos da cidade por conta das casas que foram afetadas pelos alagamentos. 

Veja Também

Barragem em Alegre ainda possui risco de rompimento, diz prefeitura

Prefeitura de Alegre alerta para risco de rompimento de barragem

Barragem transborda e atinge casas no interior de Alegre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados