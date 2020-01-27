Barragem em Alegre ainda possui risco de rompimento, diz prefeitura

De acordo com o prefeito de Alegre, José Guilherme Aguilar, mesmo com a vazão do rio diminuindo e a água baixando, o risco de rompimento ainda permanece. Por isso, as famílias não estão autorizadas a retornar e a Defesa Civil monitora a barragem.

"Ainda há risco, porque o volume de água ainda é muito alto. A empresa já foi notificada e estamos com uma equipe técnica no local para fazer o relatório com informação mais precisa sobre o que está acontecendo. As pessoas que saíram das casas continuam fora da região", esclareceu.