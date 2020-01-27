Barragem em Alegre ainda possui risco de rompimento, diz prefeitura

A barragem de Francisco Gross, mais conhecida como São João, em Alegre, continua com risco de rompimento. O município segue em alerta e o local é monitorado pela Defesa Civil.
A barragem é administrada pela empresa Statkraft. No último sábado (25), a Prefeitura de Alegre emitiu um alerta sobre o risco de rompimento, ordenando que os moradores deixassem a região dos distritos de Placa, próximo a Muniz Freire, e Rive. "A ordem é evacuação total das proximidades da usina e distrito de Rive. Não é risco de enchente, é de rompimento de barragem!", disse o comunicado.
De acordo com o prefeito de Alegre, José Guilherme Aguilar, mesmo com a vazão do rio diminuindo e a água baixando, o risco de rompimento ainda permanece. Por isso, as famílias não estão autorizadas a retornar e a Defesa Civil monitora a barragem.
"Ainda há risco, porque o volume de água ainda é muito alto. A empresa já foi notificada e estamos com uma equipe técnica no local para fazer o relatório com informação mais precisa sobre o que está acontecendo. As pessoas que saíram das casas continuam fora da região", esclareceu.