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Alerta

Barragem em Alegre ainda possui risco de rompimento, diz prefeitura

Local está sendo monitorado pela Defesa Civil. Famílias que foram retiradas da região ainda não têm autorização para voltar

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 12:56
Cheia na barragem de Francisco Gross Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alegre
barragem de Francisco Gross, mais conhecida como São João, em Alegre, continua com risco de rompimento. O município segue em alerta e o local é monitorado pela Defesa Civil. 
A barragem é administrada pela empresa Statkraft. No último sábado (25), a Prefeitura de Alegre emitiu um alerta sobre o risco de rompimento, ordenando que os moradores deixassem a região dos distritos de Placa, próximo a Muniz Freire, e Rive. "A ordem é evacuação total das proximidades da usina e distrito de Rive. Não é risco de enchente, é de rompimento de barragem!", disse o comunicado.

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De acordo com o prefeito de Alegre,  José Guilherme Aguilar, mesmo com a vazão do rio diminuindo e a água baixando, o risco de rompimento ainda permanece. Por isso, as famílias não estão autorizadas a retornar e a Defesa Civil monitora a barragem. 
"Ainda há risco, porque o volume de água ainda é muito alto. A empresa já foi notificada e estamos com uma equipe técnica no local para fazer o relatório com informação mais precisa sobre o que está acontecendo. As pessoas que saíram das casas continuam fora da região", esclareceu.

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