Deslizamento de terra atinge casas em Alegre, no Sul do ES

Desmoronamento atinge residências em Alegre Crédito: PMA

Um desmoronamento de terra, registrado na tarde deste domingo (08), no bairro Vila do Sul, em Alegre , no Sul do Estado, atingiu três residências, sendo que uma delas foi totalmente interditada. Ninguém ficou ferido, mas seis moradores precisaram se hospedar em casa de parentes.

Segundo informações da Prefeitura de Alegre, não estava chovendo no momento do desmoronamento e não tinha morador na residência. Mas vale lembrar que a cidade sofreu com chuvas fortes nos últimos dias. Nesta esta segunda-feira (09), a Defesa Civil está avaliando o risco, incluindo as casas vizinhas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos realizou uma visita de atendimento para o levantamento do que é preciso para atender os moradores, mas a assessoria informou que o relatório ainda não havia sido concluído.

O desmoronamento foi em uma construção que estava sendo feita na casa mais danificada. As outras duas residências atingidas ficam na rua abaixo dessa casa.