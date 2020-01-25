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Chuvas no ES

Barragem transborda e atinge casas no interior de Alegre

As chuvas intensas da noite de sexta-feira (24) aumentaram o volume do rio Itapemirim, que corta o município. Duas barragens não suportaram.

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 14:26
Uma barragem transbordou e outra teve as comportas abertas no interior de Alegre, no Sul do Espírito Santo, devido ao aumento do volume do Rio Itapemirim, que corta o município. Dois distritos estão com acessos interditados e a Defesa Civil não sabe quantas pessoas estão na região, porque ainda não conseguiu chegar no local.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Alegre, Wilson José de Souza,  a barragem da Central Hidrelétrica São Simão, em São João do Norte,  não suportou  a quantidade de água do rio e transbordou.  O grande volume de água pode ser visto desde a Cachoeira da Fumaça, principal ponto turístico da cidade, que fica acima da barragem.
> CHUVA NO ES | A cobertura completa
A água liberada foi parar na barragem seguinte, a Barragem da Usina Hidrelétrica de Francisco Gross, que teve que abrir as comportas. O volume de chuvas chega a 1.200 metros cúbicos, mais que o dobro do suportado pela barragem que é de 500 metros cúbicos.
Força da água na Cachoeira da Fumaça Crédito: Internauta
"Os moradores ribeirinhos tiveram que sair das casas. Porém, a água invadiu os acessos aos distritos de Placa e de River, que ficam próximos às barragens, por isso não conseguimos chegar para avaliar a situação", descreveu Wilson José.
O coordenador da Defesa Civil disse que não houve feridos ou mesmo mortes. Os moradores das casas atingidas foram abrigados na quadra de um colégio até que a Defesa Civil consiga chegar ao local. 

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