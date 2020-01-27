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Drama da chuva

Chuva no ES: mais de 11 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas

Moradores de 23 cidades estão fora das respectivas casas; levantamento anterior trazia cerca de 10 mil vítimas nesta situação

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 19:17
Centenas de famílias tiveram as casas invadidas pela água das fortes chuvas no ES Crédito: Fernando Medeira
Subiu para mais de 11 mil o número de pessoas que estão fora de casa em decorrência das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo há mais de uma semana. Ao todo, são 9.296 desalojados e 1.884 desabrigados. Há vítimas de Norte a Sul do Estado, espalhadas em 23 cidades capixabas.
 > Cobertura completa da chuva
Os dados foram divulgados pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Social, no final da tarde desta segunda-feira (27). Ainda pela manhã, de acordo com o levantamento anterior, a situação afetava cerca de 10 mil pessoas. Além dos desabrigados e desalojados, há também seis feridos e nove mortes.

CONFIRA ABAIXO O NÚMERO DE DESABRIGADOS E DESALOJADOS POR CIDADE:

  • Iconha: 1.119 desalojados e 58 desabrigados
  • Alfredo Chaves: 1.984 desalojados
  • Vargem Alta: 1051 desalojados e 74 desabrigados
  • Anchieta: 60 desalojados e 8 desabrigados
  • Rio Novo do Sul: 11 desalojados e 4 desabrigados
  • São Roque do Canaã: 4 desalojados
  • Irupi: 142 desalojados e 210 desabrigados
  • Mimoso do Sul: 70 desalojados
  • Iuna: 173 desalojados e 50 desabrigados
  • Apiacá: 240 desalojados e 80 desabrigados
  • Castelo: 260 desabrigados
  • Alegre: 2.300 desalojados e 250 desabrigados
  • Dores do Rio Preto: 20 desalojados e 32 desabrigados
  • Guaçuí: 10 desalojados e 25 desabrigados
  • Marechal Floriano: 40 desalojados
  • Bom Jesus do Norte: 670 desalojados e 80 desabrigados
  • São José do Calçado: 100 desalojados
  • João Neiva: 23 desalojados
  • Muniz Freire: 600 desalojados e 195 desabrigados
  • Colatina: 18 desalojados
  • Domingos Martins: 42 desabrigados
  • Laranja da Terra: 12 desalojados
  • Cachoeiro de Itapemirim: 649 desalojados e 516 desabrigados

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