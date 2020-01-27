Chuva no ES: mais de 11 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas

Subiu para mais de 11 mil o número de pessoas que estão fora de casa em decorrência das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo há mais de uma semana. Ao todo, são 9.296 desalojados e 1.884 desabrigados. Há vítimas de Norte a Sul do Estado, espalhadas em 23 cidades capixabas.
Os dados foram divulgados pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Social, no final da tarde desta segunda-feira (27). Ainda pela manhã, de acordo com o levantamento anterior, a situação afetava cerca de 10 mil pessoas. Além dos desabrigados e desalojados, há também seis feridos e nove mortes.
CONFIRA ABAIXO O NÚMERO DE DESABRIGADOS E DESALOJADOS POR CIDADE:
- Iconha: 1.119 desalojados e 58 desabrigados
- Alfredo Chaves: 1.984 desalojados
- Vargem Alta: 1051 desalojados e 74 desabrigados
- Anchieta: 60 desalojados e 8 desabrigados
- Rio Novo do Sul: 11 desalojados e 4 desabrigados
- São Roque do Canaã: 4 desalojados
- Irupi: 142 desalojados e 210 desabrigados
- Mimoso do Sul: 70 desalojados
- Iuna: 173 desalojados e 50 desabrigados
- Apiacá: 240 desalojados e 80 desabrigados
- Castelo: 260 desabrigados
- Alegre: 2.300 desalojados e 250 desabrigados
- Dores do Rio Preto: 20 desalojados e 32 desabrigados
- Guaçuí: 10 desalojados e 25 desabrigados
- Marechal Floriano: 40 desalojados
- Bom Jesus do Norte: 670 desalojados e 80 desabrigados
- São José do Calçado: 100 desalojados
- João Neiva: 23 desalojados
- Muniz Freire: 600 desalojados e 195 desabrigados
- Colatina: 18 desalojados
- Domingos Martins: 42 desabrigados
- Laranja da Terra: 12 desalojados
- Cachoeiro de Itapemirim: 649 desalojados e 516 desabrigados