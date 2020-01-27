Chuva causa alagamentos em Castelo, no Sul do Estado Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Temporais no ES - passa de 10 mil o número de pessoas fora de casa

Já passa de 10 mil o número de pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, em decorrência dos temporais que atingem o Espírito Santo desde o dia 17 de janeiro. Nove pessoas morreram no Sul do Estado por causa das chuvas fortes

Nesta segunda-feira (27), a preocupação se voltou também para as regiões Norte e Noroeste do Estado. A chuva em Minas Gerais aumentou o nível do Rio Doce, que corta essas duas regiões do Espírito Santo.

ALERTA

"As pancadas de chuva vão se tornar muito frequentes e, por vezes, volumosas acima do que costuma ser para essa época do ano. A situação ainda merece muita cautela e tem que seguir de perto as orientações da Defesa Civil", alerta Seluchi.

O Espírito Santo tem 8777 desalojados e 1312 desabrigados. Há pessoas fora de suas casas nas regiões Sul, Caparaó, Serrana, Norte e Noroeste. A cidade de Alegre é a que tem um maior número: são ao todo 2550 pessoas, entre desabrigados e desalojados.