Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Agro
  • Mil produtores afetados pelas chuvas do ES receberão atendimento gratuito
Região Sul

Mil produtores afetados pelas chuvas do ES receberão atendimento gratuito

Agricultores devem ser atendidos por até dois anos e quatro meses. Um técnico de campo visitará mensalmente as propriedades para auxiliar na recuperação e minimizar os prejuízos das famílias que tiveram sua produção afetada

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 17:58
Piúma recebeu a maior quantidade de chuva do Estado nesta quinta-feira Crédito: Daniel Polonini
O cenário de destruição causado pelas intensas chuvas que atingem a Região Sul do Espírito Santo não se limita a área urbana dos municípios. Na zona rural, dezenas de produtores sofrem com enchentes, deslizamentos e cheias dos rios.  Para ajudar a recuperar os plantios, a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado (Senar-ES) e os Sindicatos Rurais vão levar Assistência Técnica e Gerencial para até mil produtores capixabas gratuitamente.
Por um período de até dois anos e quatro meses, um técnico de campo visitará mensalmente as propriedades para auxiliar na recuperação e minimizar os prejuízos das famílias que tiveram sua produção afetada. Para fazer os atendimentos de forma mais assertiva, será realizado um levantamento das perdas e danos da produção rural das regiões atingidas pelo desastre climático. Dessa forma, será possível definir quais propriedades serão atendidas pelo programa.
"Assim que as propriedades tiverem seus acessos restabelecidos, pois muitas ainda estão em áreas isoladas, vamos realizar esse levantamento e começar os atendimentos da Assistência Técnica e Gerencial, para que os produtores se recuperem a curto e médio prazo. Eles precisam de soluções imediatas e concretas que o ajudem a reerguer suas lavouras, pastos e suas finanças", explica a superintendente do Senar-ES, Letícia Toniato Simões.

Veja Também

Assembleia aprova criação de cartão com R$ 3 mil para vítimas das chuvas no ES

Chuva prejudica produção de banana e compromete alimento para o gado

De acordo com a Faes, ainda é impossível calcular todas as perdas na agricultura e pecuária das regiões atingidas pelas chuvas, mas por se tratar de municípios essencialmente agrícolas, os prejuízos serão consideráveis.
"A tendência da sociedade é ajudar primeiro a área urbana, mas precisamos também olhar para nossos produtores rurais, que sustentam a economia dos municípios atingidos. Suas propriedades são um laboratório a céu aberto de alto risco, sempre à mercê das intempéries climáticas. Devastada, a produção leva anos para se recuperar", aponta Letícia.

Veja Também

Força-tarefa vai ajudar 500 empresários atingidos pelas chuvas no ES

ES vai pedir a bancos nacionais que adiem cobrança de vítimas da chuva

INICIATIVAS PARECIDAS

Uma iniciativa como a que será realizada ocorreu em 2017. Naquele período, a crise hídrica e o rompimento da barragem de Mariana (MG) atingiram os produtores capixabas. O Sistema Faes/Senar ofereceu assistência técnica e gerencial para 600 produtores rurais da região da Bacia do Rio Doce em convênio com o Sebrae.
"Os produtores assistidos alcançaram resultados econômicos e sociais crescentes. Frente à necessidade da região estendemos o prazo de dois anos e quatro meses de assistência técnica e gerencial para mais um ano e hoje 380 propriedades ainda recebem atendimento", lembra Letícia.

Veja Também

Lojistas de Colatina se unem para doar material aos colegas atingidos no Sul

Entenda as medidas de socorro econômico para vítimas das chuvas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados