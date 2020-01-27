Mil produtores afetados pelas chuvas do ES receberão atendimento gratuito

Piúma recebeu a maior quantidade de chuva do Estado nesta quinta-feira Crédito: Daniel Polonini

O cenário de destruição causado pelas intensas chuvas que atingem a Região Sul do Espírito Santo não se limita a área urbana dos municípios. Na zona rural, dezenas de produtores sofrem com enchentes, deslizamentos e cheias dos rios. Para ajudar a recuperar os plantios, a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado (Senar-ES) e os Sindicatos Rurais vão levar Assistência Técnica e Gerencial para até mil produtores capixabas gratuitamente.

Por um período de até dois anos e quatro meses, um técnico de campo visitará mensalmente as propriedades para auxiliar na recuperação e minimizar os prejuízos das famílias que tiveram sua produção afetada. Para fazer os atendimentos de forma mais assertiva, será realizado um levantamento das perdas e danos da produção rural das regiões atingidas pelo desastre climático. Dessa forma, será possível definir quais propriedades serão atendidas pelo programa.

"Assim que as propriedades tiverem seus acessos restabelecidos, pois muitas ainda estão em áreas isoladas, vamos realizar esse levantamento e começar os atendimentos da Assistência Técnica e Gerencial, para que os produtores se recuperem a curto e médio prazo. Eles precisam de soluções imediatas e concretas que o ajudem a reerguer suas lavouras, pastos e suas finanças", explica a superintendente do Senar-ES, Letícia Toniato Simões.

De acordo com a Faes, ainda é impossível calcular todas as perdas na agricultura e pecuária das regiões atingidas pelas chuvas, mas por se tratar de municípios essencialmente agrícolas, os prejuízos serão consideráveis.

"A tendência da sociedade é ajudar primeiro a área urbana, mas precisamos também olhar para nossos produtores rurais, que sustentam a economia dos municípios atingidos. Suas propriedades são um laboratório a céu aberto de alto risco, sempre à mercê das intempéries climáticas. Devastada, a produção leva anos para se recuperar", aponta Letícia.

INICIATIVAS PARECIDAS

Uma iniciativa como a que será realizada ocorreu em 2017. Naquele período, a crise hídrica e o rompimento da barragem de Mariana (MG) atingiram os produtores capixabas. O Sistema Faes/Senar ofereceu assistência técnica e gerencial para 600 produtores rurais da região da Bacia do Rio Doce em convênio com o Sebrae.