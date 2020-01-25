Lojistas de Colatina se unem para doar material aos colegas atingidos no Sul

Enchente em Iconha. Água baixou e cidade ficou cheia de lama Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp

Pensando em ajudar os comerciantes das áreas atingidas, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Colatina (CDL Colatina), no Noroeste do Estado, lançou uma campanha entre seus associados para arrecadar equipamentos, materiais e utensílios para serem doados aos comerciantes do Sul do Espírito Santo na recuperação dos seus negócios.

Os comerciantes do Sul do Estado vão encaminhar as necessidades deles. Pode ser de móveis, equipamentos ou qualquer tipo de material. A partir disso vamos mandar os pedidos para os nossos associados para que cada um deles veja o que tem disponível para contribuir com o comércio das cidades afetadas, destacou o presidente da CDL Colatina, Ricardo Marim.

Veja Também Afetados pela chuva no ES terão consultoria de negócios gratuita

O presidente da CDL também lembrou que o setor comercial pode ser importante para a retomada econômica das cidades do Sul do Estado que foram atingidas pelas chuvas.

"Você recupera o comércio e automaticamente os empregos serão retomados gerando renda nesse momento que as pessoas mais precisam. Por isso é tão importante essa iniciativa" Ricardo Marim - Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Colatina

Ainda de acordo com ele, a iniciativa foi muito bem recebida pelos associados e a expectativa é que empresários de outras cidades da região participem.

Supermercado foi invadido pela água em Iconha. Comércio ficou bastante destruído na cidade Crédito: Internauta

DESTRUIÇÃO NO COMÉRCIO

"Para tudo voltar a ser como era antes, serão anos de recuperação. Para começar a ter farmácias, bancos, supermercados, serão pelo menos uns 30 dias", afirmou.

Em Alfredo Chaves, o comércio também foi afetado. Segundo o presidente da CDL da cidade, Valtamir José Grassi, o prejuízo é incalculável . No momento ainda temos lojas fechadas para tentar recuperar o que sobrou porque alguns perderam tudo, outros quase tudo. Então, é incalculável o prejuízo", disse.

MEDIDAS ANUNCIADAS PELO GOVERNO