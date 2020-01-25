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Chuvas no ES

Lojistas de Colatina se unem para doar material aos colegas atingidos no Sul

Campanha arrecada equipamentos e utensílios para serem doados aos comerciantes do Sul do Espírito Santo na recuperação dos seus negócios

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 21:08
Enchente em Iconha. Água baixou e cidade ficou cheia de lama Crédito: Foto do leitor/Lucas Knupp
O comércio foi uma das áreas mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo na última semana. Principalmente nas cidades de Iconha e Alfredo Chaves, grande parte das lojas foram atingidas pela enchente perdendo equipamentos e ficando com a estrutura comprometida. Alguns estabelecimentos chegaram a ser completamente destruídos.
Pensando em ajudar os comerciantes das áreas atingidas, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Colatina (CDL Colatina), no Noroeste do Estado, lançou uma campanha entre seus associados para arrecadar equipamentos, materiais e utensílios para serem doados aos comerciantes do Sul do Espírito Santo na recuperação dos seus negócios.
Os comerciantes do Sul do Estado vão encaminhar as necessidades deles. Pode ser de móveis, equipamentos ou qualquer tipo de material. A partir disso vamos mandar os pedidos para os nossos associados para que cada um deles veja o que tem disponível para contribuir com o comércio das cidades afetadas, destacou o presidente da CDL Colatina, Ricardo Marim.

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O presidente da CDL também lembrou que o setor comercial pode ser importante para a retomada econômica das cidades do Sul do Estado que foram atingidas pelas chuvas.
"Você recupera o comércio e automaticamente os empregos serão retomados gerando renda nesse momento que as pessoas mais precisam. Por isso é tão importante essa iniciativa"
Ricardo Marim - Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Colatina
Ainda de acordo com ele, a iniciativa foi muito bem recebida pelos associados e a expectativa é que empresários de outras cidades da região participem.  

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Supermercado foi invadido pela água em Iconha. Comércio ficou bastante destruído na cidade Crédito: Internauta

DESTRUIÇÃO NO COMÉRCIO

Em Iconha o comércio foi quase todo afetado, de acordo com informações da prefeitura, lojas, bares, restaurantes e agências bancárias ficaram destruídos no município. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Iconha, Wanderson Wernek Nicolini, alegou que os moradores vão passar pelo menos um mês sem qualquer tipo de comércio  e que agora é hora de limpar a lama que ficou e tentar recomeçar a vida.
"Para tudo voltar a ser como era antes, serão anos de recuperação. Para começar a ter farmácias, bancos, supermercados, serão pelo menos uns 30 dias", afirmou.
Em Alfredo Chaves, o comércio também foi afetado. Segundo o presidente da CDL da cidade, Valtamir José Grassi, o prejuízo é incalculável. No momento ainda temos lojas fechadas para tentar recuperar o que sobrou porque alguns perderam tudo, outros quase tudo. Então, é incalculável o prejuízo", disse.

MEDIDAS ANUNCIADAS PELO GOVERNO

O governo do Estado anunciou na terça-feira (21) medidas econômicas e incentivos aos afetados pelas chuvas, como o saque do FGTS, a postergação do recolhimento de ICMS pelas empresas atingidas, a abertura de linhas de financiamento com juros subsidiados e a reativação do Cartão Reconstrução  que permite a doação de R$ 3 mil, em dinheiro, às famílias com renda de até três salários mínimos.
Os benefícios atendem afetados nos municípios de Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta, que tiveram decretado o estado de calamidade pública.

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