Lojistas de Colatina se unem para doar material aos colegas atingidos no Sul

O comércio foi uma das áreas mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo na última semana. Principalmente nas cidades de Iconha e Alfredo Chaves, grande parte das lojas foram atingidas pela enchente perdendo equipamentos e ficando com a estrutura comprometida. Alguns estabelecimentos chegaram a ser completamente destruídos.
Pensando em ajudar os comerciantes das áreas atingidas, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Colatina (CDL Colatina), no Noroeste do Estado, lançou uma campanha entre seus associados para arrecadar equipamentos, materiais e utensílios para serem doados aos comerciantes do Sul do Espírito Santo na recuperação dos seus negócios.
Os comerciantes do Sul do Estado vão encaminhar as necessidades deles. Pode ser de móveis, equipamentos ou qualquer tipo de material. A partir disso vamos mandar os pedidos para os nossos associados para que cada um deles veja o que tem disponível para contribuir com o comércio das cidades afetadas, destacou o presidente da CDL Colatina, Ricardo Marim.
O presidente da CDL também lembrou que o setor comercial pode ser importante para a retomada econômica das cidades do Sul do Estado que foram atingidas pelas chuvas.
"Você recupera o comércio e automaticamente os empregos serão retomados gerando renda nesse momento que as pessoas mais precisam. Por isso é tão importante essa iniciativa"
Ainda de acordo com ele, a iniciativa foi muito bem recebida pelos associados e a expectativa é que empresários de outras cidades da região participem.
DESTRUIÇÃO NO COMÉRCIO
Em Iconha o comércio foi quase todo afetado, de acordo com informações da prefeitura, lojas, bares, restaurantes e agências bancárias ficaram destruídos no município. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Iconha, Wanderson Wernek Nicolini, alegou que os moradores vão passar pelo menos um mês sem qualquer tipo de comércio e que agora é hora de limpar a lama que ficou e tentar recomeçar a vida.
"Para tudo voltar a ser como era antes, serão anos de recuperação. Para começar a ter farmácias, bancos, supermercados, serão pelo menos uns 30 dias", afirmou.
Em Alfredo Chaves, o comércio também foi afetado. Segundo o presidente da CDL da cidade, Valtamir José Grassi, o prejuízo é incalculável. No momento ainda temos lojas fechadas para tentar recuperar o que sobrou porque alguns perderam tudo, outros quase tudo. Então, é incalculável o prejuízo", disse.
MEDIDAS ANUNCIADAS PELO GOVERNO
O governo do Estado anunciou na terça-feira (21) medidas econômicas e incentivos aos afetados pelas chuvas, como o saque do FGTS, a postergação do recolhimento de ICMS pelas empresas atingidas, a abertura de linhas de financiamento com juros subsidiados e a reativação do Cartão Reconstrução que permite a doação de R$ 3 mil, em dinheiro, às famílias com renda de até três salários mínimos.
Os benefícios atendem afetados nos municípios de Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta, que tiveram decretado o estado de calamidade pública.