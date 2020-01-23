Os moradores dos municípios atingidos pelas fortes chuvas que caíram no Sul do Estado vão ganhar uma ajudinha a mais para recomeçar a vida. O Sebrae/ES montou um plano emergencial, uma força tarefa envolvendo seus colaboradores internos para disponibilizar serviços que possam auxiliar na retomada das atividades econômicas.
Inicialmente, serão oferecidos R$ 500 mil em consultorias gratuitas, atendimentos em caravanas itinerantes, visitas porta-a-porta e mutirões nas sedes das cidades de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves.
Na próxima segunda-feira (27), equipes do Sebrae/ES estarão percorrendo os municípios atingidos, fazendo um diagnóstico territorial, oferecendo ajuda e cadastrando comerciantes, profissionais liberais, produtores rurais e empresários interessados em linhas de crédito facilitadas. Será oferecido um plano de negócios para reestruturar empreendimentos que foram afetados pelas chuvas.
Precisamos ser solidários. O Sebrae/ES não vai medir esforços para contribuir com a retomada das atividades comerciais e fazer a roda da economia girar novamente nessas localidades, adianta Pedro Rigo, superintendente da instituição.
O Sebrae vai atuar integrado com as ações planejadas pelo Governo do Espírito Santo. A instituição também faz campanha e recebe doações de produtos não perecíveis. Os donativos arrecadados serão encaminhados aos municípios.
Afetados pela chuva no ES terão consultoria de negócios gratuita