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Chuva no ES

Afetados pela chuva no ES terão consultoria de negócios gratuita

Inicialmente, serão oferecidos R$ 500 mil em consultorias gratuitas, atendimentos em caravanas itinerantes, visitas porta-a-porta e mutirões nas sedes das cidades de Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 19:18
Moradores de Alfredo Chaves se mobilizam para limpar a cidade após alagamentos causados pelo temporal Crédito: Kaique Dias
Os moradores dos municípios atingidos pelas fortes chuvas que caíram no Sul do Estado vão ganhar uma ajudinha a mais para recomeçar a vida. O Sebrae/ES montou um plano emergencial, uma força tarefa envolvendo seus colaboradores internos para disponibilizar serviços que possam auxiliar na retomada das atividades econômicas.
Inicialmente, serão oferecidos R$ 500 mil em consultorias gratuitas, atendimentos em caravanas itinerantes, visitas porta-a-porta e mutirões nas sedes das cidades de IconhaVargem Alta e Alfredo Chaves.

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Na próxima segunda-feira (27), equipes do Sebrae/ES estarão percorrendo os municípios atingidos, fazendo um diagnóstico territorial, oferecendo ajuda e cadastrando comerciantes, profissionais liberais, produtores rurais e empresários interessados em linhas de crédito facilitadas. Será oferecido um plano de negócios para reestruturar empreendimentos que foram afetados pelas chuvas.
Precisamos ser solidários. O Sebrae/ES não vai medir esforços para contribuir com a retomada das atividades comerciais e fazer a roda da economia girar novamente nessas localidades, adianta Pedro Rigo, superintendente da instituição.

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Iconha vai passar pelo menos um mês sem serviços no comércio

O Sebrae vai atuar integrado com as ações planejadas pelo Governo do Espírito Santo. A instituição também faz campanha e recebe doações de produtos não perecíveis. Os donativos arrecadados serão encaminhados aos municípios.
Afetados pela chuva no ES terão consultoria de negócios gratuita

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