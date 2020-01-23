Afetados pela chuva no ES terão consultoria de negócios gratuita

Moradores de Alfredo Chaves se mobilizam para limpar a cidade após alagamentos causados pelo temporal Crédito: Kaique Dias

Os moradores dos municípios atingidos pelas fortes chuvas que caíram no Sul do Estado vão ganhar uma ajudinha a mais para recomeçar a vida. O Sebrae/ES montou um plano emergencial, uma força tarefa envolvendo seus colaboradores internos para disponibilizar serviços que possam auxiliar na retomada das atividades econômicas.

Vargem Alta e Alfredo Chaves. Inicialmente, serão oferecidos R$ 500 mil em consultorias gratuitas, atendimentos em caravanas itinerantes, visitas porta-a-porta e mutirões nas sedes das cidades de Iconha

Veja Também Prejuízo no comércio de Alfredo Chaves é incalculável, diz CDL

Na próxima segunda-feira (27), equipes do Sebrae/ES estarão percorrendo os municípios atingidos, fazendo um diagnóstico territorial, oferecendo ajuda e cadastrando comerciantes, profissionais liberais, produtores rurais e empresários interessados em linhas de crédito facilitadas. Será oferecido um plano de negócios para reestruturar empreendimentos que foram afetados pelas chuvas.

Precisamos ser solidários. O Sebrae/ES não vai medir esforços para contribuir com a retomada das atividades comerciais e fazer a roda da economia girar novamente nessas localidades, adianta Pedro Rigo, superintendente da instituição.

Veja Também Iconha vai passar pelo menos um mês sem serviços no comércio

O Sebrae vai atuar integrado com as ações planejadas pelo Governo do Espírito Santo. A instituição também faz campanha e recebe doações de produtos não perecíveis. Os donativos arrecadados serão encaminhados aos municípios.