PM instaura inquérito para investigar policial que bateu em frentista

O frentista Joelcio Rodrigues denunciou o policial militar nesta terça-feira (28), na Corregedoria da PM Crédito: Larissa Avilez

A vítima, Joelcio Rodrigues dos Santos, esteve na Corregedoria da Polícia Militar nesta tarde para fazer a denúncia. "Eu fui atendido e eles falaram que o inquérito foi aberto e que o caso vai ser apurado. Disseram também para eu ficar tranquilo, porque agora o policial já tinha sido identificado. Graças a Deus, contou aliviado na saída.

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"Esses dias, para mim, foram muito difíceis. Nunca tinha passado por essa situação. O nosso psicológico não fica bem. Agora eu espero que seja feita justiça, porque um policial desse é totalmente despreparado para lidar com a população de bem" Joelcio Rodrigues dos Santos - Frentista e vítima

CASAGRANDE: AGIRÁ COM RIGOR

A Gazeta, e respondeu que "a orientação é que a Corregedoria Durante uma entrevista nesta terça-feira (28), concedida em Iúna, no Sul do Estado, o governador Renato Casagrande foi questionado sobre o episódio, pela jornalista Vilmara Fernandes, de, e respondeu que "a orientação é que a Corregedoria aja com rigor em relação a esse tipo de caso".

O comando da Polícia Militar está orientado a tomar todas as providências de investigação. Um policial, assim como um governador, ou como outra pessoa pública, tem que ser uma referência para a sociedade, não podendo apresentar esse tipo de comportamento, defendeu.

VÍDEO MOSTRA A AGRESSÃO

Cometida na última quinta-feira (23), a atitude do policial militar foi registrada pelas câmeras de segurança do posto de gasolina, que fica na Rodovia do Sol. Pelas imagens é possível ver o momento em que Clemilson Silva de Freitas dá um tapa na cara do frentista e aponta a arma para ele, logo em seguida.

De acordo com Joelcio, a agressão teria sido motivada por um atendimento considerado ruim, feito no dia anterior. Ele estava acompanhado de uma mulher e pediu para abastecer R$ 50. Quando pedi para descerem da moto para fazer o procedimento, ele começou a me xingar e depois foi embora dizendo que voltaria para tirar satisfação, contou.

No outro dia de manhã, antes das 8h, o policial chegou ao estabelecimento vestido com a farda da PM e perguntou se o responsável se encontrava. Diante da negativa, o agente ficou esperando no local e viu o frentista chegar. Assim que bati o ponto, ele veio atrás, me chamou, perguntou se eu lembrava dele e começou a me bater, lembrou.

O QUE DIZ A PM

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que as condutas adotadas foram a abertura imediata de procedimento apuratório e o afastamento do policial até que se concluam os procedimentos, que inclui a colhida de depoimento das partes envolvidas, de testemunhas e a coleta de provas.

Se verificada a existência de crime de natureza militar, a PM explicou que o processo é remetido à promotoria, que decidirá se oferecerá a denúncia à Justiça Militar. Constando-se a existência de falta disciplinar, o militar recebe as punições previstas em regulamento próprio, concluiu.