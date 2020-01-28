Frentista agredido por PM não consegue registrar caso na Corregedoria

Frentista foi orientado a fazer um segundo boletim de ocorrência na Polícia Civil Crédito: Reprodução | TV Gazeta

frentista agredido por um policial militar em um posto de combustível em Vila Velha ainda não conseguiu registrar o caso na Corregedoria da Polícia Militar. De acordo com o ele, depois de procurar o batalhão da PM, a Corregedoria e uma delegacia da Polícia Civil, ainda recebeu a orientação de que precisava apresentar um segundo boletim de ocorrência, além do que já tinha em mãos.

Em nota, a Polícia Militar disse que medidas estão sendo tomadas para instaurar um inquérito e que, enquanto o caso estiver sendo investigado, o nome do militar não será divulgado, em respeito a lei de abuso de autoridade. A agressão aconteceu na quinta-feira (23) e foi gravada por uma câmera do posto. No mesmo dia, o frentista Joelcio Rodrigues diz que foi levado por policiais até o 4º Batalhão da Polícia Militar de Vila Velha para fazer o boletim de ocorrência.

Ele também fez exame de corpo de delito e achou que o caso fosse começar a ser investigado, mas descobriu que ainda precisava procurar a Corregedoria da PM, o que foi feito no dia seguinte, na sexta-feira (24). Lá, me orientaram a ir na Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência, que era para ficar mais seguro. Quanto mais documentação tivesse, melhor, lembrou.

Nesta segunda-feira (27), ele foi até até a Delegacia Regional de Vila Velha e fez o boletim de ocorrência solicitado. Mesmo assim, soube que ainda iria precisar de outro boletim de ocorrência da Polícia Civil, em uma outra delegacia do município. O Joelcio também disse que no sábado (26) dois homens foram até a casa dele e se apresentaram como policiais da Corregedoria.

Lá, eles teriam apresentado cinco fotos de policiais para o frentista, para que ele identificasse o homem que o agrediu. O frentista reconheceu o policial, mas até agora continua sem nenhuma resposta.

AGRESSÃO

As imagens gravadas pela câmera do posto mostra quando um casal chega em uma moto e pede pra abastecer. A mulher desce, mas o homem que aparece de jaqueta demora mais tempo. No vídeo, é possível ver que ele homem aparece conversando com o frentista. O casal fica no posto por quatro minutos, abastece e vai embora.

No outro dia, um policial fardado, que, segundo o frentista, é o homem da moto, chega ao posto e vai direto até a sala dos funcionários. Pouco tempo depois, já dá um tapa na cara do frentista, depois aponta a arma para o trabalhador. Os outros funcionários chegam e tentam acalmar o PM, que vai embora.

Joelcio Rodrigues não sabe o nome do policial, porque ele estava sem a identificação na farda, no momento da agressão Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Para Joélcio, o policial voltou ao posto porque não gostou do atendimento que recebeu no dia anterior. A moça já foi logo descendo da moto sem eu pedir. Quando eu pedi a ele educadamente para descer por motivo de segurança ao cliente, ele já foi se alterando, começando a me xingar. Achou que eu estava de marcação com ele, explicou o frentista.

AMEAÇAS

Joelcio voltou a trabalhar, mas está com medo, porque, no dia da agressão, o policial fez várias ameaças antes de ir embora. Ele me ameaçou, foi bem claro. Falou para eu ficar esperto porque, no final do meu expediente, quando eu terminasse, ele ia voltar para poder me matar, disse.