Casagrande sobre PM que agrediu frentista: A Corregedoria agirá com rigor

O governador Renato Casagrande durante entrevista ao jornal A Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo

A declaração foi dada à jornalista Vilmara Fernandes, na manhã desta terça-feira (28), em Iúna, uma das cidades castigadas pela chuva no Sul do Estado. Nesta terça, Casagrande voltou a visitar as áreas afetadas pelas enchentes

"O Comando da Polícia Militar está orientado a tomar todas as providências de investigação. Um policial, assim como um governador, ou como outra pessoa pública, tem que ser uma referência para a sociedade, não podendo apresentar esse tipo de comportamento" Renato Casagrande - Governador do Estado

O CASO

Um policial militar é acusado de agredir um frentista em um posto de gasolina localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o agente dá um tapa na cara de Joelcio Rodrigues e aponta a arma para ele. A agressão teria sido motivada por um atendimento considerado ruim, feito no dia anterior.

O policial estava acompanhado de uma mulher e me pediu para abastecer R$ 50. Nessa hora, eu pedi para eles descerem da moto, por motivos de segurança ao cliente. Ele achou ruim e começou a me tratar mal. Falei que não adiantava ele fazer isso e que, se quisesse, poderia conversar com o dono, contou o frentista.

A instrução para que os clientes saiam de cima da motocicleta consta nas bombas de gasolina do posto, que fica na Rodovia do Sol. Insatisfeito, o policial foi embora, afirmando que voltaria para tirar satisfação. Antes das 8h do dia seguinte, ele já estava no estabelecimento novamente, vestido com a farda da PM.

De acordo com colegas de trabalho de Joelcio, o policial perguntou se o responsável pelo posto se encontrava. Diante da negativa, ele ficou esperando no estabelecimento. Quando o rapaz chegou novamente para trabalhar, o PM foi atrás dele. Assim que bati o ponto, ele veio, me chamou e perguntou se eu me lembrava dele. Logo depois, já começou a me bater.

Emocionalmente abalado e com medo, o rapaz não trabalhou nesta sexta-feira (24). A fim de registrar o fato, Joelcio foi até o 4º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Ibes, também em Vila Velha. No local, porém, a vítima afirmou não ter recebido orientação para registrar o caso em uma delegacia ou na Corregedoria da PM.

Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

O OUTRO LADO

De acordo com o coronel Juffo, corregedor em exercício da Polícia Militar do Espírito Santo, em entrevista à TV Gazeta nesta terça-feira (28), o policial militar suspeito de agressão será afastado das ruas. Segundo a autoridade, o policial será afastado das "atividades operacionais" enquanto durar o procedimento administrativo aberto para apurar a conduta do militar.