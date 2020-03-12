A Gazeta teve acesso ao documento nesta quinta-feira (12). Na denúncia enviada à Justiça nesta terça-feira (10) , o Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ) entendeu que o Terceiro Sargento Clemilson Silva de Freitas cometeu três crimes: lesão leve, injúria real e ameaça  sendo este último praticado duas vezes. Em todos eles, a vítima foi o frentista Joelcio Rodrigues dos Santos, de 39 anos. A reportagem deteve acesso ao documento nesta quinta-feira (12).

Your browser does not support the audio element. PM que agrediu frentista em Vila Velha foi denunciado por três crimes

(veja vídeo acima) e teriam sido motivadas por um atendimento considerado ruim no dia anterior. Na manhã de 23 de janeiro deste ano, quando ele chegou ao posto de gasolina no bairro de Itaparica, em Vila Velha , o policial foi atrás do trabalhador, deu um tapa na cara dele e o apontou a arma. As ações foram gravadas por uma câmera de segurança do estabelecimentoe teriam sido motivadas por um atendimento considerado ruim no dia anterior.

Código Penal Militar Veja os três crimes imputados ao policial pelo MPES 01 Lesão leve (Art. 209) Detenção: de três meses a um ano Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem 02 Injúria real (Art. 217) Detenção: de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante 03 Ameaça (Art. 223) Detenção: até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave

O caso foi investigado pela Corregedoria da Polícia Militar , por meio de um inquérito policial, que durou cerca de 40 dias. Depois de concluído, ele foi encaminhado ao MPES, que o analisou e o remeteu à Justiça. Se o juiz acatar a denúncia, o processo seguirá na Vara de Auditoria Militar, ainda sem prazo para ser concluído.

Advogada de Joelcio, Rafaela Reisen analisou os andamentos. Eu acabei de tomar ciência dos autos, mas, olhando de uma forma genérica, acredito que a denúncia foi muito branda. O MPES acertou em denunciá-lo. O juiz deve acatar a denúncia e avaliar o caso concreto, com um maior cuidado, defendeu.

"É um caso grave, que envolve um cidadão que tem obrigação de proteger a sociedade e está agindo de forma diversa. A dignidade do Joelcio precisa ser restabelecida. Isso requer justiça" Rafaela Reisen - Advogada de defesa do frentista Joelcio Rodriges do Santos

O QUE DIZ A PM

Por meio de nota enviada na terça-feira (12), a Polícia Militar informou que o Terceiro Sargento Clemilson Silva de Freitas continua afastado das funções e que ainda se mantém na condição de investigado. O afastamento do policial deve continuar até a conclusão do processo.

RELEMBRE O CASO

Tudo aconteceu em um posto de gasolina localizado na Rodovia do Sol, em Itaparica, Vila Velha. No último dia 23 de janeiro, o policial militar teria voltado para tirar satisfação por causa de um atendimento. Ele veio com uma mulher para abastecer R$ 50. Quando pedi para descerem da moto, um procedimento de praxe, ele começou a me xingar e foi embora dizendo que voltaria, contou Joelcio.

Depois das agressões, Joelcio chegou a ficar alguns dias sem trabalhar, por medo Crédito: Reprodução | TV Gazeta

No outro dia de manhã, antes das 8h, o policial chegou ao estabelecimento vestido com a farda da PM e perguntou se o responsável se encontrava. Diante da negativa, o agente ficou esperando no local e viu o frentista chegar. Assim que bati o ponto, ele veio atrás, me chamou, perguntou se eu lembrava dele e começou a me bater, lembrou.