Saiba quem são os homens mais procurados por matar mulheres no ES

Quatro nomes figuram na lista dos bandidos mais procurados por matar ou tentar matar mulheres no Espírito Santo. A relação está disponível no site do Disque-Denúncia 181, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Os crimes foram cometidos entre 2011 e 2019.
Um balanço divulgado pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), da Polícia Civil, apontou que 1.974 homens foram presos por ameaça, agressão, estupro, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva em 2019. Desse total, 1.585 prisões foram em flagrante.
Os casos - tentados ou consumados- de homicídios e feminicídio, quando a mulher é morta em razão de violência doméstica ou de gênero, são investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
Um dos alvos que estão com mandado de prisão em aberto é Genecy Araújo dos Reis. Ele é apontado pela Polícia Civil como suspeito de matar, por ciúmes, a namorada, a diarista Julia Aparecida Martins, de 51 anos, e a filha dela, a vendedora Juliana Martins Neves, 29 anos. O duplo assassinato aconteceu na porta da casa das vítimas, em fevereiro de 2015, no bairro Jardim Tropical, na Serra.
Além de Genecy são caçados Maciel Ribeiro Reis, André Carolino da Silva e Sebastião Nonato Pessoa. De acordo com dados divulgados pela Polícia Civil, os casos ocorreram Vitória, Vila Velha e na Serra.
AGRESSORES PRESOS
Além das 1.974 prisões de homens agressores, a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher informou que em 2019 foram registrados 16.169 boletins de ocorrência nas unidades que realizam o atendimento às mulheres vítimas de violência. No mesmo período, foram feitas 1.178 denúncias, solicitados 8.904 medidas protetivas e 151 mandados de prisão foram cumpridos.
"Em 2020 já foi realizada a primeira Operação Maria'S, tendo sido presos 17 homens autores de violência contra a mulher. A polícia orienta que a mulher não se cale, que procure a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município que ocorreu o fato para registrar boletim", explicou a chefe da Divisão Especializada, delegada Cláudia Dematté.
LISTA DOS PROCURADOS
- Procurado: Genecy Araujo dos Reis
- Caso: Duplo homicídio
- Vítimas: Julia Aparecida Martins, de 51 anos, e Juliana Martins Neves, 29 anos
- Local: Jardim Tropical, Serra
- Data: 7 de fevereiro de 2015
- Procurado: Andre Carolino da Silva
- Caso: homicídio
- Local: Alecrim, Vila Velha
- Vítima: Isabel A.A, 18 anos
- Data: 3 de janeiro de 2014
- Procurado: Sebastião Nonato Pessoa
- Caso: Homicídio
- Local: Nova Rosa da Penha, Cariacica
- Vítima: Noemia Maria de Souza
- Data: 20 de outubro de 2015
- Procurado: Maciel Ribeiro Reis
- Caso: Homicídio
- Local: Morro Rio Branco, Vitória
- Vítima: Uerica de S.V, 20 anos
- Data: 01 de fevereiro de 2011