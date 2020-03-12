Saiba quem são os homens mais procurados por matar mulheres no ES

Um balanço divulgado pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), da Polícia Civil , apontou que 1.974 homens foram presos por ameaça, agressão, estupro, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva em 2019. Desse total, 1.585 prisões foram em flagrante.

Os casos - tentados ou consumados- de homicídios e feminicídio, quando a mulher é morta em razão de violência doméstica ou de gênero, são investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

Genecy Araújo dos Reis. Ele é apontado pela Polícia Civil como suspeito de matar, por ciúmes, a namorada, a diarista Julia Aparecida Martins, de 51 anos, e a filha dela, a vendedora Juliana Martins Neves, 29 anos. O duplo assassinato aconteceu na porta da casa das vítimas, em fevereiro de 2015, no bairro Jardim Tropical, na Um dos alvos que estão com mandado de prisão em aberto éEle é apontado pela Polícia Civil como suspeito de matar, por ciúmes, a namorada, a diarista Julia Aparecida Martins, de 51 anos, e a filha dela, a vendedora Juliana Martins Neves, 29 anos. O duplo assassinato aconteceu na porta da casa das vítimas, em fevereiro de 2015, no bairro Jardim Tropical, na Serra

Local onde mãe e filha foram assassinadas na Serra Crédito: Divulgação

Maciel Ribeiro Reis, André Carolino da Silva e Sebastião Nonato Pessoa. De acordo com dados divulgados pela Polícia Civil, os casos ocorreram Além de Genecy são caçados. De acordo com dados divulgados pela Polícia Civil, os casos ocorreram Vitória Vila Velha e na Serra

AGRESSORES PRESOS

Além das 1.974 prisões de homens agressores, a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher informou que em 2019 foram registrados 16.169 boletins de ocorrência nas unidades que realizam o atendimento às mulheres vítimas de violência. No mesmo período, foram feitas 1.178 denúncias, solicitados 8.904 medidas protetivas e 151 mandados de prisão foram cumpridos.

"Em 2020 já foi realizada a primeira Operação Maria'S, tendo sido presos 17 homens autores de violência contra a mulher. A polícia orienta que a mulher não se cale, que procure a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município que ocorreu o fato para registrar boletim", explicou a chefe da Divisão Especializada, delegada Cláudia Dematté.

LISTA DOS PROCURADOS

Genecy Araújo dos Reis Crédito: Divulgação/Sesp

Procurado : Genecy Araujo dos Reis

: Genecy Araujo dos Reis Caso : Duplo homicídio

: Duplo homicídio Vítimas : Julia Aparecida Martins, de 51 anos, e Juliana Martins Neves, 29 anos

: Julia Aparecida Martins, de 51 anos, e Juliana Martins Neves, 29 anos Local : Jardim Tropical, Serra

: Jardim Tropical, Serra Data: 7 de fevereiro de 2015

Andre Carolino da Silva Crédito: Divulgação/Sesp

Procurado : Andre Carolino da Silva

: Andre Carolino da Silva Caso : homicídio

: homicídio Local : Alecrim, Vila Velha

: Alecrim, Vila Velha Vítima : Isabel A.A, 18 anos

: Isabel A.A, 18 anos Data: 3 de janeiro de 2014

Sebastião Nonato Pessoa Crédito: Divulgação/Sesp

Procurado : Sebastião Nonato Pessoa

: Sebastião Nonato Pessoa Caso : Homicídio

: Homicídio Local : Nova Rosa da Penha, Cariacica

: Nova Rosa da Penha, Cariacica Vítima : Noemia Maria de Souza

: Noemia Maria de Souza Data: 20 de outubro de 2015

Maciel Ribeiro Reis Crédito: Divulgação/Sesp