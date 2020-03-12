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Violência contra a mulher

Saiba quem são os homens mais procurados por matar mulheres no ES

A lista com os nomes e as fotos foi divulgada no site do Disque-Denúncia 181. Os crimes foram cometidos entre 2011 e 2019

Publicado em 12 de Março de 2020 às 06:00

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

12 mar 2020 às 06:00
Projeto Todas Elas
Quatro nomes figuram na lista dos bandidos mais procurados por matar ou tentar matar mulheres no Espírito Santo. A relação está disponível no site do Disque-Denúncia 181, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Os crimes foram cometidos entre 2011 e 2019.
Um balanço divulgado pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), da Polícia Civil, apontou que 1.974 homens foram presos por ameaça, agressão, estupro, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva em 2019. Desse total, 1.585 prisões foram em flagrante.
Os casos - tentados ou consumados- de homicídios e feminicídio, quando a mulher é morta em razão de violência doméstica ou de gênero, são investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
Um dos alvos que estão com mandado de prisão em aberto é Genecy Araújo dos Reis. Ele é apontado pela Polícia Civil como suspeito de matar, por ciúmes, a namorada, a diarista Julia Aparecida Martins, de 51 anos, e a filha dela, a vendedora Juliana Martins Neves, 29 anos. O duplo assassinato aconteceu na porta da casa das vítimas, em fevereiro de 2015, no bairro Jardim Tropical, na Serra
Local onde mãe e filha foram assassinadas na Serra Crédito: Divulgação
Além de Genecy são caçados Maciel Ribeiro Reis, André Carolino da Silva e Sebastião Nonato Pessoa. De acordo com dados divulgados pela Polícia Civil, os casos ocorreram VitóriaVila Velha e na Serra

AGRESSORES PRESOS 

Além das 1.974 prisões de homens agressores, a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher informou que em 2019 foram registrados 16.169 boletins de ocorrência nas unidades que realizam o atendimento às mulheres vítimas de violência. No mesmo período, foram feitas 1.178 denúncias, solicitados 8.904 medidas protetivas e 151 mandados de prisão foram cumpridos.
"Em 2020 já foi realizada a primeira Operação Maria'S, tendo sido presos 17 homens autores de violência contra a mulher. A polícia orienta que a mulher não se cale, que procure a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município que ocorreu o fato para registrar boletim", explicou a chefe da Divisão Especializada, delegada Cláudia Dematté.
LISTA DOS PROCURADOS
Genecy Araújo dos Reis Crédito: Divulgação/Sesp
  • Procurado: Genecy Araujo dos Reis
  • Caso: Duplo homicídio
  • Vítimas: Julia Aparecida Martins, de 51 anos, e Juliana Martins Neves, 29 anos
  • Local: Jardim Tropical, Serra
  • Data: 7 de fevereiro de 2015
Andre Carolino da Silva Crédito: Divulgação/Sesp
  • Procurado: Andre Carolino da Silva
  • Caso: homicídio
  • Local: Alecrim, Vila Velha
  • Vítima: Isabel A.A, 18 anos
  • Data: 3 de janeiro de 2014
Sebastião Nonato Pessoa Crédito: Divulgação/Sesp
  • Procurado: Sebastião Nonato Pessoa
  • Caso: Homicídio
  • Local: Nova Rosa da Penha, Cariacica
  • Vítima: Noemia Maria de Souza
  • Data: 20 de outubro de 2015
Maciel Ribeiro Reis Crédito: Divulgação/Sesp
  • Procurado: Maciel Ribeiro Reis
  • Caso: Homicídio
  • Local: Morro Rio Branco, Vitória
  • Vítima: Uerica de S.V, 20 anos
  • Data: 01 de fevereiro de 2011

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