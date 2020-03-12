Operação com mais de 100 policiais prende 10 pessoas em Vila Velha

Três pistolas, muita munição, balança de precisão e também dinheiro foram encontrados nos locais onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Uma operação realizada em conjunto pela Polícia Federal no Espírito Santo e pela Polícia Militar resultou na prisão de dez suspeitos de tráfico de drogas, apreensão de três armas de fogo, munições (incluindo 100 munições de fuzis) e ainda pinos de cocaína. A ação, batizada de Primata II, foi desencadeada nos bairros Boa Vista I e Boa Vista II, em Vila Velha na manhã desta quinta-feira (12). Entre os presos, que não tiveram o nome divulgado, estão seis homens que exercem cargo de "chefia" no comando do tráfico da região.

Com o intuito de reprimir o tráfico de drogas, mais de 100 policiais, sendo 63 federais e 40 militares, cumpriram 16 mandados de busca e apreensão, além de outros oito de prisão. Duas pessoas também foram presas em flagrante.

Centenas de pinos de cocaína foram apreendidos na operação Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Além das armas e drogas, foi apreendido uma quantia de R$ 6 mil em espécie. Uma balança de precisão e dois carregadores também foram recolhidos.

A partir dos dados coletados e apreendidos durante a deflagração, espera-se concluir essa fase investigativa com o completo esclarecimento dos fatos e identificação de outros possíveis envolvidos na atividade ilícita.

PRIMATA II