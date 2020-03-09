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Boa Vista II

Morre vendedor de churrasquinho agredido com chave de fenda em Vila Velha

Alexandre Teixeira Carlos, de 32 anos, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Lucas, em Vitória, desde a última quinta-feira (05)

Publicado em 09 de Março de 2020 às 09:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 09:41
Vendedor de churrasquinho foi agredido em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O vendedor de churrasquinho, Alexandre Teixeira Carlos, de 32 anos, agredido por dois comerciantes após uma briga pela iluminação de um campinho de futebol no bairro Boa Vista II, em Vila Velha, morreu na tarde deste sábado (07). Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Lucas, em Vitória, desde a última quinta-feira (05). 
Familiares e amigos contaram que Alexandre foi agredido na cabeça, com uma chave de fenda, por dois comerciantes do bairro. O vendedor de churrasquinho teria irritado um dos comerciantes, que faz parte do movimento comunitário, depois que decidiu recolher assinaturas para protocolar na Prefeitura de Vila Velha um pedido para que os refletores do campo de futebol ficassem acesos durante a noite, de quinta a domingo. 
"A comunidade queria a área mais iluminada, com as luzes acesas de noite. Eles viram que em dia de jogo, com os refletores acesos, o faturamento era bem maior. Sem a luz do campo não tinha como trabalhar. Só que esse dois irmãos, que são tidos como 'xerifes' do bairro, não gostaram dessas reivindicações", contou um morador.
A mãe dos agressores admitiu, em entrevista à TV Gazeta, que os filhos bateram em Alexandre, mas negou que eles tivessem utilizado chave de fenda na hora da briga. Segundo a mulher, era Alexandre quem ameaça os filhos dela.
O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha

ENTERRO

O velório acontece na manhã desta segunda-feira (09) no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. O horário do enterro ainda não foi divulgado pela família.

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