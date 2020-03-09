Morre vendedor de churrasquinho agredido com chave de fenda em Vila Velha

Vendedor de churrasquinho foi agredido em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

agredido na cabeça, com uma chave de fenda, por dois comerciantes do bairro. O vendedor de churrasquinho teria irritado um dos comerciantes, que faz parte do movimento comunitário, depois que decidiu recolher assinaturas para protocolar na Familiares e amigos contaram que Alexandre foi, com uma chave de fenda, por dois comerciantes do bairro. O vendedor de churrasquinho teria irritado um dos comerciantes, que faz parte do movimento comunitário, depois que decidiu recolher assinaturas para protocolar na Prefeitura de Vila Velha um pedido para que os refletores do campo de futebol ficassem acesos durante a noite, de quinta a domingo.

"A comunidade queria a área mais iluminada, com as luzes acesas de noite. Eles viram que em dia de jogo, com os refletores acesos, o faturamento era bem maior. Sem a luz do campo não tinha como trabalhar. Só que esse dois irmãos, que são tidos como 'xerifes' do bairro, não gostaram dessas reivindicações", contou um morador.

A mãe dos agressores admitiu, em entrevista à TV Gazeta, que os filhos bateram em Alexandre, mas negou que eles tivessem utilizado chave de fenda na hora da briga. Segundo a mulher, era Alexandre quem ameaça os filhos dela.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha

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