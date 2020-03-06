Briga por iluminação em campo termina com vendedor agredido no ES

Vendedor de churrasquinho foi agredido em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um vendedor de churrasquinho foi brutalmente agredido, com golpes de chave de fenda, por dois comerciantes, na noite desta quinta-feira (05), no bairro Boa Vista II, em Vila Velha . O crime foi motivado por uma disputa política, que envolve a energia elétrica de um campinho de futebol do bairro. Alexandre Teixeira Carlos, de 32 anos, está internado em estado grave no Hospital São Lucas, em Vitória

De acordo com a família da vítima, Alexandre estava à frente de revindicações por melhorias no bairro como iluminação, segurança e atividades para idosos. Ele não faz parte do movimento comunitário, mas havia recolhido assinaturas para pedir à Prefeitura de Vila Velha que mantivesse os refletores do campinho de futebol acesos durante a noite. A atitude não teria agradado a dois irmãos, que são comerciantes no bairro.

"Um dos agressores faz parte da chapa do movimento comunitário e, por isso, toma conta do campo. Mas o campo é da prefeitura. O Alexandre fez um ofício para protocolar na prefeitura e recolheu assinaturas com o pedido de que os refletores ficassem acesos de quinta a domingo, das 19h às 23 horas", contou um familiar, que pediu para não ser identificado.

Ao lado do campinho de futebol funcionam algumas barraquinhas de comida e, segundo familiares e amigos, o desejo de Alexandre de ter a área mais iluminada também era compartilhado por outros moradores do bairro.

"A comunidade queria a área mais iluminada, com as luzes acesas de noite. Eles viram que em dia de jogo, com os refletores acesos, o faturamento era bem maior. Sem a luz do campo não tinha como trabalhar. Só que esse dois irmãos, que são tidos como 'xerifes' do bairro, não gostaram dessas reivindicações", reiterou um amigo.

AGRESSÃO COM CHAVE DE FENDA

Antes de protocolar o ofício na Prefeitura de Vila Velha, Alexandre aceitou participar de uma reunião com o movimento comunitário, marcada para as 20 horas nesta quinta-feira (05). O vendedor de churrasquinho chegou ao Centro Comunitário sozinho, um pouco antes do horário marcado. Assim que entrou no local, Alexandre foi segurado e brutalmente agredido.

Populares afirmam que eram três agressores: um comerciante que faz parte do movimento comunitário, acompanhado do irmão e do filho. Alexandre foi agredido na cabeça com uma chave de fenda, além de ter levado muitos socos.

Policiais foram ao local para averiguar a ocorrência, que foi tratada como tentativa de homicídio por arma branca, mas nenhum suspeito foi localizado. Alexandre foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, por vizinhos e depois foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória.

"NÃO TEVE CHAVE DE FENDA", DIZ MÃE DE AGRESSORES

A mãe dos agressores admitiu, em entrevista à TV Gazeta, que os filhos bateram em Alexandre, mas negou que eles tivessem utilizado chave de fenda na hora da briga. Segundo a mulher, era Alexandre quem ameaça os filhos dela.

"Ele queria que meu filho deixasse ele colocar um bar dentro do campo. Meu filho não deixou, foi aí que tudo começou. Não teve chave de fenda. Aquilo tudo na cara dele foi porrada. Meus filhos encheram a cara dele de porrada", garantiu a senhora, em entrevista à TV Gazeta.

AMEAÇAS

Moradores do bairro contam que, após agredir Alexandre, um dos homens passou na barraca de espetinho, fez ameaças e ordenou que o local fosse fechado.

"Um dos caras passou na barraca de espetinho do Alexandre e falou 'o bezerrinho de vocês está lá no chão morto'. E mandou a barraca fechar, porque senão eles iam voltar" X - Amigo de Alexandre

Um outro morador do bairro, conhecido como "carroça", também teria sido ameaçado. "Ele estava ajudando a recolher as assinaturas, foram atrás dele e falaram: 'você vai ser o próximo, vamos ripar você também'. O Alexandre foi agredido por conta de briga política", afirmou um morador.

INTERNADO NA UTI

Segundo informações de familiares, Alexandre foi submetido a uma cirurgia na cabeça e está internado em estado grave na UIT do Hospital São Lucas.

CASO SERÁ INVESTIGADO PELA DHPP