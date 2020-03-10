PM que bateu em frentista em Vila Velha é denunciado pelo MPES

O oferecimento da denúncia aconteceu por meio da Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar, após a conclusão do inquérito policial realizado pela Corregedoria da Polícia Militar, instaurado há cerca de 40 dias. No entanto, a PM e o MPES não informaram por qual crime, especificamente, o policial está sendo denunciado.

Desde a semana seguinte às agressões, Clemilson permanece afastado , situação que deve seguir até a conclusão do processo, de acordo com a Polícia Militar . Por meio de nota, a corporação também informou que o policial continua na condição de investigado e que o inquérito foi finalizado dentro do prazo legal.

RELEMBRE O CASO

No dia 23 de janeiro deste ano, o frentista Joelcio Rodrigues dos Santos mal teve tempo de chegar para trabalhar. À espera dele, em um posto de combustível de Itaparica, ainda durante a manhã, já estava o policial Clemilson Silva de Freitas. De acordo com o rapaz, o intuito dele era tirar satisfação por um atendimento considerado ruim, realizado durante a noite anterior.

O policial estava com uma mulher e me pediu para abastecer R$ 50. Por motivos de segurança, eu pedi para que eles descessem da moto. Ele achou ruim e começou a me xingar. Logo depois, ele foi embora, dizendo que voltaria, relembrou Joelcio. Assim que bati o ponto no outro dia, ele veio, perguntou se eu me lembrava dele e começou a me bater, completou.

5 DIAS PARA CONSEGUIR FAZER A DENÚNCIA

O frentista Joelcio Rodrigues denunciou o policial militar na terça-feira, dia 28 de janeiro deste ano Crédito: Larissa Avilez

Logo depois de ser agredido, colegas de trabalho acompanharam Joelcio até o 4º Batalhão da Polícia Militar, em Vila Velha, para registrar o fato e fazer um exame de corpo de delito. No local, ele foi orientado a procurar a Corregedoria da PM, atitude que foi tomada já no dia seguinte, 24 de janeiro. No entanto, chegando lá, ele recebeu uma orientação diferente