'Ela entrou na frente', diz motorista sobre morte na ES 010, na Serra

Durante a noite de segunda-feira (9), o motorista estava dirigindo um caminhão de lixo pela ES 010, na Serra. Quando estava próximo ao condomínio Ourimar, no bairro Vila Nova de Colares, duas irmãs de apenas 9 e 12 anos foram atropeladas pelo caminhão. Elas estavam de bicicleta, voltando da escola, segundo familiares. A mais velha, Núbia Vitória Silva Barbosa, não resistiu ao impacto e morreu no local.