'Ela entrou na frente', diz motorista sobre morte na ES 010, na Serra

O motorista que estava dirigindo o caminhão de lixo durante o atropelamento de duas crianças no município da Serra negou que tenha errado. Está tudo registrado com o delegado. Eu fiz tudo certo. Ela entrou na frente da carreta, afirmou, em entrevista dada na tarde desta terça-feira (10).
O homem teve a identidade preservada, pois, de acordo com a Polícia Civil, ele foi ouvido na Delegacia Regional da Serra e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Ele acionou o socorro para a vítima, não estava embriagado e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse uma prisão em flagrante, esclareceu a polícia em nota.
O ACIDENTE
Durante a noite de segunda-feira (9), o motorista estava dirigindo um caminhão de lixo pela ES 010, na Serra. Quando estava próximo ao condomínio Ourimar, no bairro Vila Nova de Colares, duas irmãs de apenas 9 e 12 anos foram atropeladas pelo caminhão. Elas estavam de bicicleta, voltando da escola, segundo familiares. A mais velha, Núbia Vitória Silva Barbosa, não resistiu ao impacto e morreu no local.
Já a mais nova, Julia Evelin Paixão da Silva, foi socorrida com escoriações para o Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra. Segundo informações passadas pela Polícia Militar, o estado de saúde dela é estável.
Com medo de ser agredido por moradores, o motorista do caminhão fugiu e se apresentou posteriormente em uma delegacia. Para a supervisora da Guarda Civil da Serra, Brenda Ribeiro, o acidente aconteceu porque ele estava dirigindo o veículo em alta velocidade problema que também foi apontado por pessoas que estavam no local.
REVOLTA E PROTESTOS
Poucas horas após o acidente, ainda na noite desta segunda-feira (9), manifestantes interditaram a ES 010. Nesta manhã, a rodovia voltou a ser fechada por familiares das meninas e moradores da região de Ourimar, que cobravam instalação de redutores de velocidade, melhor sinalização na estrada e oferta de transporte escolar para as crianças.
Novo protesto fecha ES 010 após morte de criança atropelada na Serra
Durante este segundo bloqueio, que aconteceu na altura de Manguinhos, na Serra, a mãe das duas meninas fez um desabafo. Não tenho palavras. Ela estava na calçada, quando o caminhão a atropelou. Quantas crianças vão ter que morrer? Somos esquecidos em Ourimar, mas aqui não tem só marginal, não. Queremos justiça, afirmou Mara Azevedo Silva, entre lágrimas.
Já no final da tarde esta terça-feira (10), um terceiro protesto mobilizou principalmente jovens e crianças. Os participantes atearam fogo em gravetos e interditaram as duas pistas da ES 010. Bombeiros foram até o local para apagar as chamas e equipes da Polícia Militar também marcam presença. A via permanece interditada.