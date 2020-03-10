Jovem morto após futebol na Serra não tinha envolvimento com crimes
Um dos jovens assassinados dentro de um carro de transporte por aplicativo após saírem de uma partida de futebol na Serra, em outubro do ano passado, não era alvo dos criminosos. Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, Rodrigo Sandi Mori, o auxiliar Natan Teixeira Celestino, de 19 anos, morreu por estar na companhia de Douglas Silva Araújo, de 26 anos, a outra vítima, que era o alvo do atirador.
"O Natan não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Ele morreu por estar no local errado, na companhia errada e na hora errada dentro daquele veículo"
Natan trabalhava com carteira assinada em uma empresa com Douglas e eles haviam se encontrado naquele dia para jogar futebol em um society no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Segundo a Polícia Civil, Douglas tinha desavenças por envolvimento no tráfico de drogas e era o alvo dos criminosos. Os dois foram atingidos por mais de 10 disparos cada. O motorista de aplicativo, que também estava no veículo, foi atingido de raspão nas costas e não se feriu gravemente.
TRÊS SUSPEITOS PRESOS E UM FORAGIDO
Quatro suspeitos foram identificados, e três foram presos. As prisões aconteceram nos bairros Feu Rosa, Vila Nova de Colares e Rosário de Fátima, todos na Serra, no início deste mês. Um deles continua foragido. Entre os detidos, está o autor dos disparos, de 28 anos. De acordo com as investigações, trata-se de um dos três criminosos mais procurados pela DHPP da Serra. Ele tinha uma desavença com Douglas relacionada ao tráfico de drogas na região de Vila Nova de Colares.
A participação dos outros dois suspeitos presos foi no fornecimento de informações para o executor, segundo o delegado. Um indivíduo foi o responsável por avisar aos executores que Douglas estaria naquela data e naquele horário jogando futebol em um society da Serra. Outro indivíduo foi o responsável por monitorar a saída de Douglas nas imediações do local onde as vítimas jogavam futebol, inclusive indicando aos executores a posição em que eles estariam dentro do veículo, e o modelo do carro que eles utilizaram, explicou o delegado.
O quarto suspeito, de 35 anos que está foragido estava no carro com o executor, como carona. Segundo a polícia, ele praticava agiotagem e também responde a processo por tráfico de armas. De acordo com as investigações, este suspeito também tinha uma desavença com Douglas. O delegado informou que a vítima teria apresentado um amigo para este suspeito, que pegou dinheiro emprestado. Mas, além de não pagar, ele desapareceu. Assim, o suspeito foi atrás de Douglas para cobrar a dívida.
Douglas disse que não iria pagar, pois não havia pegado o dinheiro, e informou que ele resolveria essa situação com o rapaz que ele teria emprestado o dinheiro. Juntou as duas motivações, e eles se arquitetaram entre si e cometeram o crime, explicou o delegado.
De acordo com o titular da DHPP, todos os suspeitos vão responder por duplo homicídio consumado e tentativa de homicídio.
O CRIME
Dois amigos foram executados a tiros após uma partida de futebol em Jardim Limoeiro, na Serra, na noite do dia 2 de outubro de 2019. De acordo com a polícia, Natan Teixeira Celestino, 19 anos, e Douglas Silva Araújo, 26 anos, foram mortos dentro de um carro de aplicativo.
Após o futebol, a dupla pediu uma viagem do campo até as casas deles, localizadas no mesmo bairro. Natan e Douglas seguiram a corrida em um Cobalt prata. Os dois trabalhavam em uma empresa que presta serviços a uma mineradora. Segundo a polícia, Natan estava lado do motorista e Douglas no banco de trás.
Quando chegaram em casa, na Rua Vitória, e estavam prestes a pagar a corrida, foram abordados por um bandido encapuzado que chegou em um veículo - com modelo não informado. Armado com uma pistola calibre .40, o criminoso atirou pelo menos 20 vezes contra o Cobalt. Natan e Douglas morreram dentro do veículo.
OUTROS CRIMES
O autor dos disparos também é investigado por participação em outros crimes no bairro Feu Rosa, na Serra. Além de responder por um homicídio cometido em 2017, ele é suspeito de participação em outro assassinato no bairro, em dezembro do ano passado. Imagens de videomonitoramento flagraram o crime. Segundo o delegado, ele também é investigado por participação em outro homicídio, ocorrido no início deste ano, no bairro Feu Rosa. Confira o vídeo: