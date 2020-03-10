Segundo a Polícia, Natan (à direita) foi morto por estar no local errado e na companhia errada. Douglas (à esquerda) era o alvo dos criminosos. Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Jovem morto após futebol na Serra não tinha envolvimento com crimes

"O Natan não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Ele morreu por estar no local errado, na companhia errada e na hora errada dentro daquele veículo" Rodrigo Sandi Mori - Delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra

Natan trabalhava com carteira assinada em uma empresa com Douglas e eles haviam se encontrado naquele dia para jogar futebol em um society no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Segundo a Polícia Civil, Douglas tinha desavenças por envolvimento no tráfico de drogas e era o alvo dos criminosos. Os dois foram atingidos por mais de 10 disparos cada. O motorista de aplicativo, que também estava no veículo, foi atingido de raspão nas costas e não se feriu gravemente.

TRÊS SUSPEITOS PRESOS E UM FORAGIDO

Quatro suspeitos foram identificados, e três foram presos . As prisões aconteceram nos bairros Feu Rosa, Vila Nova de Colares e Rosário de Fátima, todos na Serra, no início deste mês. Um deles continua foragido. Entre os detidos, está o autor dos disparos, de 28 anos. De acordo com as investigações, trata-se de um dos três criminosos mais procurados pela DHPP da Serra. Ele tinha uma desavença com Douglas relacionada ao tráfico de drogas na região de Vila Nova de Colares.

A participação dos outros dois suspeitos presos foi no fornecimento de informações para o executor, segundo o delegado. Um indivíduo foi o responsável por avisar aos executores que Douglas estaria naquela data e naquele horário jogando futebol em um society da Serra. Outro indivíduo foi o responsável por monitorar a saída de Douglas nas imediações do local onde as vítimas jogavam futebol, inclusive indicando aos executores a posição em que eles estariam dentro do veículo, e o modelo do carro que eles utilizaram, explicou o delegado.

O quarto suspeito, de 35 anos  que está foragido  estava no carro com o executor, como carona. Segundo a polícia, ele praticava agiotagem e também responde a processo por tráfico de armas. De acordo com as investigações, este suspeito também tinha uma desavença com Douglas. O delegado informou que a vítima teria apresentado um amigo para este suspeito, que pegou dinheiro emprestado. Mas, além de não pagar, ele desapareceu. Assim, o suspeito foi atrás de Douglas para cobrar a dívida.

Douglas disse que não iria pagar, pois não havia pegado o dinheiro, e informou que ele resolveria essa situação com o rapaz que ele teria emprestado o dinheiro. Juntou as duas motivações, e eles se arquitetaram entre si e cometeram o crime, explicou o delegado.

De acordo com o titular da DHPP, todos os suspeitos vão responder por duplo homicídio consumado e tentativa de homicídio.

O CRIME

Dois amigos foram executados a tiros após uma partida de futebol em Jardim Limoeiro, na Serra, na noite do dia 2 de outubro de 2019. De acordo com a polícia, Natan Teixeira Celestino, 19 anos, e Douglas Silva Araújo, 26 anos, foram mortos dentro de um carro de aplicativo.

Após o futebol, a dupla pediu uma viagem do campo até as casas deles, localizadas no mesmo bairro. Natan e Douglas seguiram a corrida em um Cobalt prata. Os dois trabalhavam em uma empresa que presta serviços a uma mineradora. Segundo a polícia, Natan estava lado do motorista e Douglas no banco de trás.

Quando chegaram em casa, na Rua Vitória, e estavam prestes a pagar a corrida, foram abordados por um bandido encapuzado que chegou em um veículo - com modelo não informado. Armado com uma pistola calibre .40, o criminoso atirou pelo menos 20 vezes contra o Cobalt. Natan e Douglas morreram dentro do veículo.

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