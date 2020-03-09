O crime está em investigação pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Isaac Ribeiro

Your browser does not support the audio element. Ao defender cunhada grávida, homem é esfaqueado pelo irmão na Serra

Um homem tentou matar o próprio irmão a facadas durante uma confusão, no bairro Serra Dourada II, na Serra, na noite deste domingo (08).

Segundo policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o homem que não teve a identidade revelada, veio de São Paulo para visitar o irmão e se hospedou na casa do familiar. Na sequência, já à noite, os dois irmãos e a esposa de um deles saíram para fazer um lanche.

No caminho de volta para casa, o casal começou a discutir e o marido passou a agredir a própria esposa, que está grávida de seis meses com socos e tapas. Presenciando a agressão, o familiar que veio de São Paulo tentou defender a cunhada e entrou em luta corporal com o próprio irmão. Ao tentar protegê-la, o homem acabou sendo atacado e ferido com duas facadas no peito desferidas pelo irmão. A polícia está investigando o caso e ainda não se sabe se o agressor estava com a faca na intenção de atentar contra a esposa.

Bastante ferido e tendo perdido muito sangue, o homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. O homem que veio de São Paulo segue internado e o estado de saúde dele é grave.