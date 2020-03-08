Jovem é assassinado na frente do irmão mais novo em Nova Almeida

Erick Cirino de Souza Feu, de 19 anos, foi morto na Serra Crédito: Arquivo pessoal

Erick Cirino de Souza Feu, um jovem de 19 anos, foi assassinado na frente do irmão de 16 anos na lan house onde trabalhava na Serra . O crime aconteceu por volta das 9 horas do último sábado (07), no bairro Nova Almeida . De acordo com a família da vítima, um homem chegou ao local, perguntou o preço da hora para usar os computadores e atirou na cabeça de Erick.

Segundo um primo da vítima, que preferiu não se identificar, o crime pode ter relação com o irmão de Erick, de 21 anos. Em setembro do ano passado, o irmão do Erick atropelou um senhor que morava no bairro, que acabou morrendo após ser socorrido. Por causa do ocorrido, o irmão de Erick recebeu ameaças e teve que se mudar com a mãe.

Erick e os outros dois irmãos, um de 16 anos e outro mais velho, ficaram morando com a avó. A ideia era que os outros irmãos também fossem morar com a mãe depois de algum tempo.

COMO OCORREU O CRIME?

Segundo um primo da vítima, no início da manhã do último sábado (07), o suspeito chegou à lan house onde Erick trabalhava, há cerca de um ano, e perguntou quanto custava o uso dos computadores por uma hora. O jovem respondeu que o valor era R$ 1,50. Foi então que o suspeito atirou em Erick e fugiu.

O proprietário do estabelecimento e o irmão mais novo da vítima viram a cena. Ainda de acordo com o primo de Erick, as câmeras da lan house não estavam funcionando, por isso o crime não foi gravado.

"É um inocente, ninguém merece a morte, ainda mais uma pessoa boa. Eu estava vendo um outro lugar para ele trabalhar, porque ali era provisório. Ele ia começar a fazer faculdade de administração neste mês e estava animado" primo de Erick - preferiu não se idenfificar

Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. "O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", informou em nota.

Erick tinha três irmãos e morava com a avó na Serra. O rapaz estava prestes a começar a faculdade de administração. O primo da vítima contou ainda que a família está abalada e espera que quem fez isso pague. "Tem que pagar. Queremos justiça. Precisamos de informações", afirmou.