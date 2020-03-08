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Crime

Jovem é assassinado na frente do irmão mais novo em Nova Almeida

Erick Cirino de Souza Feu foi morto com um tiro na cabeça na manhã do último sábado (07), na Serra. Crime ocorrido em lan house pode ter relação com atropelamento envolvendo irmão da vítima

Publicado em 08 de Março de 2020 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 16:12
Erick Cirino de Souza Feu, de 19 anos, foi morto na Serra Crédito: Arquivo pessoal
Erick Cirino de Souza Feu, um jovem de 19 anos, foi assassinado na frente do irmão de 16 anos na lan house onde trabalhava na Serra. O crime aconteceu por volta das 9 horas do último sábado (07), no bairro Nova Almeida. De acordo com a família da vítima, um homem chegou ao local, perguntou o preço da hora para usar os computadores e atirou na cabeça de Erick.
Segundo um primo da vítima, que preferiu não se identificar, o crime pode ter relação com o irmão de Erick, de 21 anos. Em setembro do ano passado, o irmão do Erick atropelou um senhor que morava no bairro, que acabou morrendo após ser socorrido.  Por causa do ocorrido, o irmão de Erick recebeu ameaças e teve que se mudar  com a mãe. 

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Erick e os outros dois irmãos, um de 16 anos e outro mais velho, ficaram morando com a avó. A ideia era que os outros irmãos também fossem morar com a mãe depois de algum tempo.

COMO OCORREU O CRIME?

Segundo um primo da vítima, no início da manhã do último sábado (07), o suspeito chegou à lan house onde Erick trabalhava, há cerca de um ano, e perguntou quanto custava o uso dos computadores por uma hora. O jovem respondeu que o valor era R$ 1,50. Foi então que o suspeito atirou em Erick e fugiu. 
O proprietário do estabelecimento e o irmão mais novo da vítima viram a cena. Ainda de acordo com o primo de Erick, as câmeras da lan house não estavam funcionando, por isso o crime não foi gravado.
"É um inocente, ninguém merece a morte, ainda mais uma pessoa boa. Eu estava vendo um outro lugar para ele trabalhar, porque ali era provisório. Ele ia começar a fazer faculdade de administração neste mês e estava animado"
primo de Erick - preferiu não se idenfificar
Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. "O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", informou em nota.

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Erick tinha três irmãos e morava com a avó na Serra. O rapaz estava prestes a começar a faculdade de administração. O primo da vítima contou ainda que a família está abalada e espera que quem fez isso pague. "Tem que pagar. Queremos justiça. Precisamos de informações", afirmou.
Em nota, a Polícia Civil, lembrou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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